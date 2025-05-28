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вчера, 15:22

Мечтает летом сразиться с «Реалом».

Португалец пробует сменить команду

«Глава окончена. История всё ещё пишется. Всем благодарен». Роналду оставил такое сообщение в стиле капризного блогера, который меняет спонсора. Читалось, что после провала «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии – титул забрала команда Канте и Бензема, и в азиатской Лиге чемпионов – Криштиану вылетел в полуфинале, легендарный форвард захочет уйти из нынешнего клуба. Ничего удивительного, Роналду всегда был ранимым и плохо воспринимал критику. Насмешки соперников его задевают.

Пустые трибуны на матчах «Аль-Насра» тоже не радуют, как и поражения слабым соперникам. Хотя португальцу помогали Мане и Дуран в атаке, бывшие футболисты «Ливерпуля» и «Астон Виллы» не изменили настроение экс-игрока «Манчестер Юнайтед». Хотя у Роналду восемь сотен голов на клубном уровне и более девятисот с учетом мячей за сборную Португалии, Криштиану не радуют лишь голевые подвиги. Он стал лучшим снайпером чемпионата Саудовской Аравии, а теперь легенде нужны трофеи.

Или хотя бы большая сцена, которой нет, когда «Аль-Наср» лишь третья команда в лиге. Причем до четвертого места, на котором клуб «Аль-Кадисия», всего два очка, а чемпионы из «Аль-Иттихада» оторвались на 13 баллов. Роналду будет винить тренеров и напарников, но в решающий момент именно он не реализовал моменты в азиатской Лиге чемпионов. Возраст сказывается, а дурацкие тесты, которые показали, что биологически Криштиану всего 29 лет, оставьте шарлатанам, которые разводят богачей.

Роналду 40 лет, на его игре много сезонов подряд сказывается физическое старение. Криштиану перестал обводить защитников, поскольку потерял скорость. У него по-прежнему выдающийся прыжок – легенды НБА показывают, что эта характеристика сохраняется в районе 40 лет, но по резкости центральный нападающий сборной Португалии давно уступает многим ведущим защитникам в Европе. Поэтому не хочется, чтобы Роналду возвращался в «Спортинг» и позорился в борьбе с игроками из «Порту» и «Бенфики».

Очень важно сохранить достоинство

Не все футболисты настолько умные, как Тони Кроос, который перестал выходить на поле, когда увидел разницу между молодой и возрастной версией самого себя. Кроос никогда не играл бы в Саудовской Аравии, поскольку считает монархические диктатуры тупиковой веткой развития стран с морем нефти под песком. У Тони есть этические принципы, о которых Роналду не задумывался, когда соглашался на дикую зарплату в стране шейхов. Но Криштиану должен признать, что он 200 млн евро в год не отрабатывает.

Чемпионат Саудовской Аравии никто в мире не смотрит, а команды не стали намного сильнее. «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» не ровня хотя бы «Астон Вилле» по качеству футбола. В клубе из АПЛ напарник Роналду – молодой колумбиец Дуран, иногда удачно выходил на замену. Вратари и защитники в Саудовской Аравии слабые, лимит на легионеров не позволяет набить основной состав только иностранными звездами. Так что местная лига упирается в знакомые ограничения, как было с чемпионатом Китая на пике расходов.

Роналду может продлить соглашение с «Аль-Насром», ведь любит хорошо зарабатывать. В «Спортинге» он будет играть за «копейки» по собственным меркам. Но возвращение в Европу опасно. Команда из Лиссабона потеряет безумного снайпера Дьёкереша, который собрал неприлично много голевых действий в прошлом сезоне. Роналду на таком уровне играть не сможет. У него хватает невзрачных матчей в Саудовской Аравии, а в чемпионате Португалии может пережить моральный удар, если перестанет забивать.

Остается два надежных варианта. Первый – «Интер Майами». Говорят, клуб Дэвида Бекхэма хочет пригласить Модрича. Если летом команда с Месси, Бускетсом и Суаресом подпишет сразу двух легенд «Реала», то увидят уникальный состав. Бывшие напарники Модрич и Роналду сыграют вместе с оппонентами по легендарным Эль Класико. Сомневаемся, что старики-разбойники выиграют МЛС , так как возраст влияет, Лионель не стал чемпионом Северной Америки по футболу. Зато Инфантино вручил ему путевку на Клубный ЧМ .

Роналду нужен ФИФА на летнем турнире

У «Аль-Хиляля» тоже есть путевка на Клубный ЧМ . Для перехода в этот клуб Роналду не нужно переезжать, ведь соперник «Аль-Насра» располагается в Эр-Рияде. Для семьи это удобно, хотя неудобно для Роналду-младшего. Сын Криштиану удачно дебютировал в юношеской сборной Португалии, сделал дубль в ворота команды Хорватии. Нападающий явно более талантливый, чем его коллеги по академии «Аль-Насра». Роналду-младшему выгодно было бы переехать с родителями в Лиссабон и развиваться в школе «Спортинга».

Но Роналду-старший думает о себе, а не об интересах сына, с которым мечтает сыграть в одном составе. Сделать это проще именно в Саудовской Аравии, где шейхи могут приказать тренеру выпустить на поле двух Роналду. Старший из форвардов хочет побегать на Клубном ЧМ , подготовиться к американскому чемпионату мира, который станет для Роналду последним крупным турниром для сборных в карьере. Можно побывать в США , если выбрать футбольное предательство, перейти на сторону «Аль-Хилаля» и бросить «Аль-Наср».

Фанаты соперников Роналду часто кричат с трибун о Месси, а в случае внутреннего трансфера будут кричать оскорбительные вещи. Но Криштиану к такому привык. Ему хочется в команду, которая сможет обеспечить первые ценные трофеи в Саудовской Аравии. Козырем «Аль-Хиляля», кроме путевки на Клубный ЧМ , являются переговоры с главным тренером. Шейхи пробуют заманить Симоне Индзаги. Тренер «Интера» рассматривает этот вариант, поскольку финалисту Лиги чемпионов предлагают 25 миллионов евро за год контракта.