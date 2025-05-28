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Роналду психанул и готов предать «Аль-Наср». Криштиану хочет сыграть на Клубном мундиале

вчера, 15:22
Роналду

Мечтает летом сразиться с «Реалом».

Португалец пробует сменить команду

«Глава окончена. История всё ещё пишется. Всем благодарен». Роналду оставил такое сообщение в стиле капризного блогера, который меняет спонсора. Читалось, что после провала «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии – титул забрала команда Канте и Бензема, и в азиатской Лиге чемпионов – Криштиану вылетел в полуфинале, легендарный форвард захочет уйти из нынешнего клуба. Ничего удивительного, Роналду всегда был ранимым и плохо воспринимал критику. Насмешки соперников его задевают.

Пустые трибуны на матчах «Аль-Насра» тоже не радуют, как и поражения слабым соперникам. Хотя португальцу помогали Мане и Дуран в атаке, бывшие футболисты «Ливерпуля» и «Астон Виллы» не изменили настроение экс-игрока «Манчестер Юнайтед». Хотя у Роналду восемь сотен голов на клубном уровне и более девятисот с учетом мячей за сборную Португалии, Криштиану не радуют лишь голевые подвиги. Он стал лучшим снайпером чемпионата Саудовской Аравии, а теперь легенде нужны трофеи.

Или хотя бы большая сцена, которой нет, когда «Аль-Наср» лишь третья команда в лиге. Причем до четвертого места, на котором клуб «Аль-Кадисия», всего два очка, а чемпионы из «Аль-Иттихада» оторвались на 13 баллов. Роналду будет винить тренеров и напарников, но в решающий момент именно он не реализовал моменты в азиатской Лиге чемпионов. Возраст сказывается, а дурацкие тесты, которые показали, что биологически Криштиану всего 29 лет, оставьте шарлатанам, которые разводят богачей.

Роналду 40 лет, на его игре много сезонов подряд сказывается физическое старение. Криштиану перестал обводить защитников, поскольку потерял скорость. У него по-прежнему выдающийся прыжок – легенды НБА показывают, что эта характеристика сохраняется в районе 40 лет, но по резкости центральный нападающий сборной Португалии давно уступает многим ведущим защитникам в Европе. Поэтому не хочется, чтобы Роналду возвращался в «Спортинг» и позорился в борьбе с игроками из «Порту» и «Бенфики».

Очень важно сохранить достоинство

Не все футболисты настолько умные, как Тони Кроос, который перестал выходить на поле, когда увидел разницу между молодой и возрастной версией самого себя. Кроос никогда не играл бы в Саудовской Аравии, поскольку считает монархические диктатуры тупиковой веткой развития стран с морем нефти под песком. У Тони есть этические принципы, о которых Роналду не задумывался, когда соглашался на дикую зарплату в стране шейхов. Но Криштиану должен признать, что он 200 млн евро в год не отрабатывает.

Чемпионат Саудовской Аравии никто в мире не смотрит, а команды не стали намного сильнее. «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» не ровня хотя бы «Астон Вилле» по качеству футбола. В клубе из АПЛ напарник Роналду – молодой колумбиец Дуран, иногда удачно выходил на замену. Вратари и защитники в Саудовской Аравии слабые, лимит на легионеров не позволяет набить основной состав только иностранными звездами. Так что местная лига упирается в знакомые ограничения, как было с чемпионатом Китая на пике расходов.

Роналду может продлить соглашение с «Аль-Насром», ведь любит хорошо зарабатывать. В «Спортинге» он будет играть за «копейки» по собственным меркам. Но возвращение в Европу опасно. Команда из Лиссабона потеряет безумного снайпера Дьёкереша, который собрал неприлично много голевых действий в прошлом сезоне. Роналду на таком уровне играть не сможет. У него хватает невзрачных матчей в Саудовской Аравии, а в чемпионате Португалии может пережить моральный удар, если перестанет забивать.

Остается два надежных варианта. Первый – «Интер Майами». Говорят, клуб Дэвида Бекхэма хочет пригласить Модрича. Если летом команда с Месси, Бускетсом и Суаресом подпишет сразу двух легенд «Реала», то увидят уникальный состав. Бывшие напарники Модрич и Роналду сыграют вместе с оппонентами по легендарным Эль Класико. Сомневаемся, что старики-разбойники выиграют МЛС, так как возраст влияет, Лионель не стал чемпионом Северной Америки по футболу. Зато Инфантино вручил ему путевку на Клубный ЧМ.

Роналду нужен ФИФА на летнем турнире

У «Аль-Хиляля» тоже есть путевка на Клубный ЧМ. Для перехода в этот клуб Роналду не нужно переезжать, ведь соперник «Аль-Насра» располагается в Эр-Рияде. Для семьи это удобно, хотя неудобно для Роналду-младшего. Сын Криштиану удачно дебютировал в юношеской сборной Португалии, сделал дубль в ворота команды Хорватии. Нападающий явно более талантливый, чем его коллеги по академии «Аль-Насра». Роналду-младшему выгодно было бы переехать с родителями в Лиссабон и развиваться в школе «Спортинга».

Но Роналду-старший думает о себе, а не об интересах сына, с которым мечтает сыграть в одном составе. Сделать это проще именно в Саудовской Аравии, где шейхи могут приказать тренеру выпустить на поле двух Роналду. Старший из форвардов хочет побегать на Клубном ЧМ, подготовиться к американскому чемпионату мира, который станет для Роналду последним крупным турниром для сборных в карьере. Можно побывать в США, если выбрать футбольное предательство, перейти на сторону «Аль-Хилаля» и бросить «Аль-Наср».

Фанаты соперников Роналду часто кричат с трибун о Месси, а в случае внутреннего трансфера будут кричать оскорбительные вещи. Но Криштиану к такому привык. Ему хочется в команду, которая сможет обеспечить первые ценные трофеи в Саудовской Аравии. Козырем «Аль-Хиляля», кроме путевки на Клубный ЧМ, являются переговоры с главным тренером. Шейхи пробуют заманить Симоне Индзаги. Тренер «Интера» рассматривает этот вариант, поскольку финалисту Лиги чемпионов предлагают 25 миллионов евро за год контракта.

Связка Роналду и Индзаги может вместе с Малкомом и другими звездами «Аль-Хиляля» сработать в борьбе с «Аль-Иттихадом» тренера Лорана Блана. Соберется много людей, для которых Серия А не чужой турнир. А в «Аль-Насре», как раньше в «Ювентусе», от Роналду не только польза. Через две с половиной недели «Аль-Хиляль» начнет борьбу против «Реала», «Пачуки» и «Зальцбурга» в группе Клубного ЧМ. Надо действовать быстро, чтобы Индзаги и Роналду оказались на борту частного самолета бывшей команды Неймара.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:57, ред.
Замечательная статья.

Мы можем строить свои догадки и только.
Поговорить бы с Роналду....
Приведенные в статье доводы бесспорны, будем смотреть, что выберет португалец... Майами очень сомнительный вариант... Да Модричу эта тема подойдёт - он Месси не конкурент, а вот Роналду... В какой бы форме они ни были бы - эти два персонажа всегда, по определению, будут соперничать друг с другом и это вечно.
Мну вариант: Рон останется в песках, но покинет Аль Наср и перейдет в команду где лучшая будет перспектива и по деньгам и по титулам.
Нет сомнения, что в его ближайшем окружении есть люди к которым он прислушивается.... но сейчас весь спортивный мир крен взял в сторону "деньжат", фанатиков типа Тотти всё меньше и меньше, потому что всё больше и больше примеров - "состарился"... и как де Брюйне - вон..... Вот и Роналду подумал, через лет двадцать от моих фанатов останется примерно хрен да не хрена, а лишние 150 - 200 лямов возможно и сохранятся... Место в пантеоне футбольных звёзд застолбил - топором не вырубишь...)
И последнее, вполне возможно он и сам полностью, адекватно, оценить не в состоянии реальность своего положения, ведь любые отклонения от общечеловеческих рамок возможностей это аномалия, которая зачастую известна очень узкому кругу людей в белых халатах специфических заведений... Не утверждаю, что в данном случае это имеет место, просто как предположение..
Будем наблюдать...)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 00:23
С таких, что было очевидно, для чего этот матч проводится. Показать всем кто сильнее. Или ты думаешь, что случайно так выпало, что Аль наср на Интер майси попал?
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:31
С каких пор товарищеские матчи стали показателем???
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:31
2035 год, «Глава окончена. История всё ещё пишется. Всем благодарен», написал Роналду, намекнув на переход из Спартака "40 лет без побед" в Зенит
зигзаг
зигзаг
вчера в 22:03
Месси играет. И он повторяет
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 21:32
Все мы не без греха, и Месси не идеал. Но в нашей памяти он останется, прежде всего, выдающимся футболистом, который на протяжении всей своей карьеры радовал своей игрой почитателей своего таланта.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:28
"Португалец пробует сменить команду" . Подзаголовок, четвёртый абзац. Содержание оного прекрасно всё объясняет, а именно: Криштиану больше никому не будет нужен, особливо грандам футбола, а в середняки он и сам не перейдёт, чтобы не портить свой имидж выдающегося футболиста.
Криштиану пора успокоиться в поисках нового клуба, так как должен понять, что больше НИКОМУ не нужен. Как бы ни выпячивал своё ЭГО, сколько бы ни забивал. Думаю, он бы и закончил с футболом, если бы перед ним не маячил образ великого аргентинца, который продолжает радовать своей игрой почитателей своего таланта. Ну не может португалец позволить себе выпасть в осадок, пока играет Месси, его извечный конкурент..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 21:04
Аль-Наср разгромил Интер Майями с Месси со счетом 6-0 .
Из песни слов не выкинешь. Это о силе чемпионата, где выступает Месси. И если вы все утверждаете, что играет в Лиге верблюдов, то как назвать Лигу сша? Если верблюды их в одни ворота укатали.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 21:00
У тебя может своя история в которой он запомнится как тот о ком ты говоришь. Для меня, как и для миллионов других, он запомнится как величайший спорстмен.
Лучший голеадор в истории Лиги Чемпионов. Лучший бомбардир в истории Реала, сборной Португалии, да и вообще среди всех сборных.
По поводу уходить. Он два года подряд лучший бомбардир в Аравии. Год назад вообще больше всех в мире забил за сезон. И это в свои годы.
Чем он хуже Месси нынешнего? По твоей логике, Месси такой же позорник тогда и тоже должен завершать, а не позориться? Но лично мне все равно, пусть играет сколько хочет. Ведь он доигрывает в слабом чемпионате. Радует фанатов.
То же самое делает и Криш. Поэтому чем он покоя тебе не дает? Радует своих фанатов, поднял футбол в отдельно взятой стране на новый сверх уровень.
Он был первым, кто перешел туда из звезд. И дальше посыпались трансферы.
DXTK
DXTK
вчера в 19:44
Лучшее что Роналду может сделать это повесить бутсы на гвоздь...... нужно во время и достойно уходить ........ но не все это понимают когда время пришло.

PS Теперь для Роналду в футболе главное это даже не статистика и рекорды, а шоу бизнес и реклама........пиарится, давать интервью, психовать, и возвышать себя любимого........
Ильшат Утеев 1
Ильшат Утеев 1 ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 19:40
Так человек и не ставит в пример Месси, он пишет о Роналду. Я полностью согласен с его мнением, Роналду нужно было уже лет 5-7 назад завершить карьеру, а не играть до 40 с верблюдами
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ myst5 (раскрыть)
вчера в 18:53
Суаресу это скажи
ManUnited87
ManUnited87
вчера в 17:46
40 лет ,а человек все еще хочет соревноваться ,играть и побеждать, даже с возрастом соревнуется, конечно характера ему не занимать, пахарь! С его деньгами многие бы уже лежали на диване, а ему все мало, легенда!
myst5
myst5 ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 17:44
Роналду лучший среди всех других пенсионеров .
112910415
112910415
вчера в 17:21
В старости радостей всё меньше
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:10
Давай, до свидания!
Per4ick
Per4ick ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 17:02, ред.
и это говорит фанат с ником Месси, у которого весь врожденный "талант" это пилюли и уколы, который всю карьеру наглым образом воровал титулы и награды, выполняли все его капризы, убирали игроков из клубов которые ему были не по нраву, выбирал игроков и тренеров в сборной, пока не совпали звезды так как и должно быть для побед. правда для этого пришлось пару раз кинуть сборную а потом вернуться. Да вот это образец для подражания будущему поколению
myst5
myst5
вчера в 16:40
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 16:33
    Ежегодно десятки футболистов заканчивают карьеру. Легенды футбола, топы и просто классные футболисты уходят красиво, с достоинством, завершая волшебную историю своего успеха, мотивируя тысячи детей заниматься этим видом спорта.
    Такие футболисты западают в сердца болельщиков, об их уходе говорят с сожалением, часто со слезами на глазах.

    А есть 40-летний дед, который вместо того, чтобы также ВОВРЕМЯ и с достоинством уйти, поставив красивую точку в своей карьере и сохранить хорошие воспоминания о себе и своих достижениях, продолжает абьюзить своих болельщиков, партнёров по команде, клубы, за которые выступает, своим присутствием и требованием отношения к себе, будто бы он на пике карьеры. И этот человек в свои 40 лет не осознает, что он уже много лет не топ-игрок и его поведение со стороны выглядит очень глупым и смешным.

    И сколько бы Рон ни старался, в истории он запомнится не как легенда футбола, а как капризный нарцисс, который всю карьеру работал не на команду, а на себя любимого.
    Bombon
    Bombon
    вчера в 15:58, ред.
    В Аль-Хиляль он перейдет только если кто-то за него попросит. А так от него уже нигде не будет никакой пользы. Думаю, не только в Аль-Насре поняли, что он бесполезен. Про Спортинг сомнительно, т.к. после того, как его вышвырнули из МЮ он пытался туда попасть, но не взяли. И про последний международный турнир ЧМ 2026 тоже сомневаюсь. Он уйдет из сборной только если Португалия выйграет ЧМ. Без Рона у португальцев действительно были бы хорошие шансы, но с ним маловероятно. Каждый матч играть в меньшинстве при такой интенсивности. А в запасе "величайший" сидеть не будет. Не может он смириться с тем, что он больше не топ-игрок.
    Гость
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