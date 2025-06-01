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Томас Франк может сменить Постекоглу на посту тренера «Тоттенхэма»

вчера, 18:16

В лондонском «Тоттенхэме» рассматривают кандидатуру Томаса Франка («Брентфорд») в качестве основного претендента на замену Анге Постекоглу.

Австралийский специалист возглавил клуб в 2023 году и привёл команду к долгожданному успеху — победе в Лиге Европы, которая стала для «шпор» первым трофеем с 2008 года.

Однако в чемпионате Англии результаты команды оставляют желать лучшего: «Тоттенхэм» занял лишь 17-е место в турнирной таблице.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:04
Чем?
Глазнер Вольфсбург в ЛЧ выводил. С Айнтрахтом брал ЛЕ. Сейчас с Пэласом взял КА.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 20:59
Кажется Франк лучше
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 18:33
Глазнера берите из КП.
Гость
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