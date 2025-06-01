Томас Франк может сменить Постекоглу на посту тренера «Тоттенхэма»

В лондонском «Тоттенхэме» рассматривают кандидатуру Томаса Франка («Брентфорд») в качестве основного претендента на замену Анге Постекоглу.
Австралийский специалист возглавил клуб в 2023 году и привёл команду к долгожданному успеху — победе в Лиге Европы, которая стала для «шпор» первым трофеем с 2008 года.
Однако в чемпионате Англии результаты команды оставляют желать лучшего: «Тоттенхэм» занял лишь 17-е место в турнирной таблице.
Глазнер Вольфсбург в ЛЧ выводил. С Айнтрахтом брал ЛЕ. Сейчас с Пэласом взял КА.
Глазнер Вольфсбург в ЛЧ выводил. С Айнтрахтом брал ЛЕ. Сейчас с Пэласом взял КА.