Томас Франк может сменить Постекоглу на посту тренера «Тоттенхэма»

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вчера, 18:16

В лондонском «Тоттенхэме» рассматривают кандидатуру («Брентфорд») в качестве основного претендента на замену .

Австралийский специалист возглавил клуб в 2023 году и привёл команду к долгожданному успеху — победе в Лиге Европы, которая стала для «шпор» первым трофеем с 2008 года.

Однако в чемпионате Англии результаты команды оставляют желать лучшего: «Тоттенхэм» занял лишь 17-е место в турнирной таблице.