Символическая сборная Лиги чемпионов 2024/25. Монстры из ПСЖ и каталонские страдальцы

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вчера, 15:01

Лучшие футболисты турнира.

Как обычно бывает, героев собирается на два полноценных состава, и даже после этого не все замечательные игроки помещаются. На отдельных позициях есть очевидные победители, альтернативный кандидат не успешнее конкурента. Но будут амплуа, где два равноценных героя, как на правом фланге обороны в составе ниже. Выбирайте на свой вкус и предлагайте свои составы символической сборной сезона в главном клубном турнире мира.

Вратари

Джанлуиджи Доннарумма ( ПСЖ )

Доннарумма загадочно ответил на вопрос о будущем. Допустил, что может покинуть Париж, но решение примет после отпуска. Логично, ведь в ПСЖ выиграл всё. Доннарумма после травмы лица смело шел в борьбу, со шрамом на щеке и впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов. Покорил вершину, на которую не сумел взобраться его великий предшественник Буффон.

Альтернатива: Янн Зоммер («Интер»).

Защитники

Дензел Думфрис («Интер»)

Понимаем всех, кто выберет Хакими, тоже впечатлены его игрой и результативностью, но Дензелу было сложнее. У защитника «Интера» нет такой поддержки по флангу, голландец одновременно атаковал и оборонялся. Думфрис стал героем матчей против «Барселоны». Турнир не состоял из одного удивительного финала, поэтому в основу ставим Дензела.

Альтернатива: Ашраф Хакими ( ПСЖ ).

Маркиньос ( ПСЖ )

В центре обороны тоже хватает вариантов. Отметим капитана победителей. Его напарник Пачо стал первым эквадорцем с победой в Лиге чемпионов, но именно бразилец Маркиньос пережил с ПСЖ много сезонов в горе и в радости. Верный центральный защитник ошибался, как все игроки обороны, но его класс и опыт дополнили юношеский задор атакующей команды.

Альтернатива: Франческо Ачерби («Интер»).

Алессандро Бастони («Интер»)

«Интер» пропускал голы в решающих матчах плей-офф, но Бастони вместе с напарниками провел великолепный отрезок до этого, когда Зоммер лишь раз огорчился на общем этапе Лиги чемпионов. Алессандро соединяет в себе характеристики центрбека и крайнего защитника. Бастони умеет атаковать и может стать целью самых богатых клубов ближайшим летом.

Альтернатива: Уилльям Пачо ( ПСЖ ).

Нуну Мендеш ( ПСЖ )

Второй игрок в Лиге чемпионов по количеству отборов и первый среди защитников. Учитывая, как часто Мендеш удачно ходил в атаку – у португальца 4 гола и 1 ассист, такой прессинг впечатляет. Нуну можно назвать слегка недооцененным героем, хотя многие уже поняли, что молодой футболист ПСЖ является лучшим левым защитником последнего сезона.

Альтернатива: Альваро Каррерас («Бенфика»).

Полузащитники

Витинья ( ПСЖ )

Великолепный мастер передач из ПСЖ вышел на уровень, который вынуждает телевизионных экспертов из числа бывших игроков вспоминать Крооса и Модрича. Именно в этом сезоне Витинья перебрался в высшую лигу, поддерживая гибридную модель игры парижан. Португалец помог соединить тики-таку с рискованным прессингом и вертикальными передачами.

Альтернатива: Педри («Барселона»).

Жоау Невеш ( ПСЖ )

Мендеш второй по отборам, а Невеш на первом месте. Двадцатилетний центральный полузащитник ПСЖ на старте французского сезона отметился голевыми передачами, а в плей-офф Лиги чемпионов показал зрелый футбол во всех фазах. Умный, спокойный и смелый хавбек привнес баланс в игру парижан. Один из лучших трансферов всего сезона, блестящий новичок.

Альтернатива: Йозуа Киммих («Бавария»).

Деклан Райс («Арсенал»)

«Арсенал» впервые за много лет был в полуфинале Лиги чемпионов и отработал неплохо. Не обыграли ПСЖ , но пытались повторить успешный сценарий с «Реалом», когда Райс стал одним из героев. Отдаем должное желанию «канониров» со всеми сильными соперниками – от «Интера» до ПСЖ , работать первым номером, и отмечаем, что игру лондонцев вел именно Райс.

Альтернатива: Хакан Чалханоглу («Интер»).

Нападающие

Ламин Ямаль («Барселона»)

Остается только представлять, как 17-летний Ямаль сыграл бы в финале Лиги чемпионов против ПСЖ . Зато весь мир видел, как Дуэ стал одним из самых юных героев победного решающего матча по примеру Клюйверта из «Аякса» в 1995 году. Патрик забил «Милану», а Дезире издевался над «Интером». Но Ямаль тоже был неудержимым на правом фланге до финала.

Альтернатива: Дезире Дуэ ( ПСЖ ).

Усман Дембеле ( ПСЖ )

Энрике считает, что Дембеле надо отдать «Золотой мяч 2025». Ещё будет Клубный ЧМ , где сыграет ПСЖ и не будет «Барселоны», Усман точно среди фаворитов. В первой части сезона француз сыграл скверно, его даже отстраняли на время. Зато в 2025 году универсального форварда было не остановить. У Дембеле 14 голевых действий в сезоне Лиги чемпионов.

Альтернатива: Сехру Гирасси («Боруссия» Д).

Рафинья («Барселона»)

Когда футболист повторяет рекорд Роналду по результативным действиям в Лиге чемпионов – 21 балл по сумме голов и ассистов, а ещё бьет личный рекорд Месси (19 баллов), то это однозначный герой. Рафинья не выиграл Лигу чемпионов, как зимний новичок ПСЖ Кварацхелия, но бразилец – лучший снайпер и ассистент в европейском кубке.

Альтернатива: Лаутаро Мартинес («Интер»).

Главный тренер

Луис Энрике ( ПСЖ )

Переломил ход матча против Гвардиолы, хотя «Манчестер Сити» в Париже вел 2:0. В результате Энрике выиграл требл с двумя разными клубами, повторив результат Хосепа. Энрике прошел в плей-офф «Ливерпуль», что сделать было непросто, учитывая рациональность и везучесть англичан – в Париже откровенно отскочили и победили 1:0. ПСЖ хватило выдержки, мастерства, организации, а творчество обеспечили талантливые новички. Энрике без Месси, Неймара и Мбаппе выиграл Лигу чемпионов. Разумеется, именно Луис – тренер года.

Очарование сезона. Открытый футбол