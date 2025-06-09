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Экс-инвестор «Черноморца» снял подозрения в организации договорного матча

вчера, 10:41
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший председатель «Черноморца» Сергей Шишкарёв сообщил журналистам о том, что тема о возможном манипулировании результатом матча 34-го тура Первой лиги с «Сочи» (2:1) закрыта.

6 июня инвестор, объявивший о прекращении его компанией финансирования новороссийского клуба, заявил, что генеральный директор команды Максим Пономарев перед игрой предпринял «попытку манипуляции результатом футбольного матча» в разговоре с футболистами и тренерами.

В продолжение пятничной пресс-конференции хотел бы проинформировать болельщиков «Черноморца» и журналистов о том, что у меня состоялся принципиальный мужской разговор с генеральным директором новороссийского клуба Максимом Пономаревым. Мы обсудили и детально разобрали ситуацию с интерпретацией его беседы с рядом игроков накануне заключительного матча сезона против футбольного клуба «Сочи».

Разговора о неспортивном поведении какой-либо из команд не было, соответственно, предложений, выходящих за рамками спортивной этики, ни от одной из сторон не звучало. Желание досконально разобраться в ситуации, а также эмоции повлияли на то, каким образом были сделаны акценты. Могу констатировать, что противоречия между мной и Пономаревым сняты, взаимных претензий мы не имеем. Тема возможного манипулирования результатом игры «Черноморец» — «Сочи» закрыта и больше комментариям не подлежит.

Пономарев в разговоре с ТАСС ранее заявил, что заявление Шишкарёва стало для него «шокирующим» и опроверг подобное предположение.

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протон
протон
вчера в 13:09
Чтож ты Шишкарев сдал назад? Не по масти Сочи оказался?
5Uralmash
5Uralmash
вчера в 11:03
А что, так можно было?
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:42
Короче Серёга - "За базар не ответил"...)))
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