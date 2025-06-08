Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски приостанавливает карьеру в сборной Польши. Об этом форвард объявил в своих соцсетях.
Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от выступлений за национальную команду до тех пор, пока Пробец занимает эту должность. Надеюсь, в будущем мне удастся сыграть для лучших болельщиков в мире.
В чём суть конфликта игрока с тренером поляков Михалом Пробецем, пока не сообщается.
Недавно Левандовски забил свой юбилейный гол за «Барселону».
Вон сейчас берут интервью у победителей ЛН португальцев, так каждый из них после матча с испанцами в своих словах искренне рад своему выступлению за сборную, и каждый гордится тем, что он - ПОРТУГАЛЕЦ, так как является реальным патриотом своей страны.
А вот Карпинским недо-мячикопинателям точно похрену и на страну и на её болельщиков. Свиньи потому что.
Вон сейчас берут интервью у победителей ЛН португальцев, так каждый из них после матча с испанцами в своих словах искренне рад своему выступлению за сборную, и каждый гордится тем, что он - ПОРТУГАЛЕЦ, так как является реальным патриотом своей страны.
А вот Карпинским недо-мячикопинателям точно похрену и на страну и на её болельщиков. Свиньи потому что.