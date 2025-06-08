Левандовски отказался выступать за сборную Польши

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вчера, 23:14

Нападающий «Барселоны» приостанавливает карьеру в сборной Польши. Об этом форвард объявил в своих соцсетях.

Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от выступлений за национальную команду до тех пор, пока Пробец занимает эту должность. Надеюсь, в будущем мне удастся сыграть для лучших болельщиков в мире.

В чём суть конфликта игрока с тренером поляков , пока не сообщается.

Недавно Левандовски забил свой юбилейный гол за «Барселону».