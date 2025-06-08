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Левандовски отказался выступать за сборную Польши

вчера, 23:14

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски приостанавливает карьеру в сборной Польши. Об этом форвард объявил в своих соцсетях.

Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от выступлений за национальную команду до тех пор, пока Пробец занимает эту должность. Надеюсь, в будущем мне удастся сыграть для лучших болельщиков в мире.

В чём суть конфликта игрока с тренером поляков Михалом Пробецем, пока не сообщается.

Недавно Левандовски забил свой юбилейный гол за «Барселону».

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Все комментарии
jwu2jet6tqcy
jwu2jet6tqcy ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 01:41, ред.
За всех не надо..., не надо говорить.
Вон сейчас берут интервью у победителей ЛН португальцев, так каждый из них после матча с испанцами в своих словах искренне рад своему выступлению за сборную, и каждый гордится тем, что он - ПОРТУГАЛЕЦ, так как является реальным патриотом своей страны.
А вот Карпинским недо-мячикопинателям точно похрену и на страну и на её болельщиков. Свиньи потому что.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:26
Капризничает стареющая звезда - не хватает ему почета...
протон
протон
сегодня в 00:22
36 лет игроку, лучшие годы карьеры уходят.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:56
Надеюсь мы скоро узнаем суть конфликта
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:48, ред.
Вся суть современного футбола: никто не хочет сражаться за Страну, всем нужны только слава и деньги…
Как хочется отмотать все назад и посмотреть настоящий футбол. Увы…
Гость
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