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Левандовски пояснил, почему ушёл из сборной Польши

вчера, 19:13

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, почему решил уйти из команды. Причиной стала ссора с главным тренером поляков Михалом Пробецем.

Я получил неожиданный звонок от тренера Михала Пробеца с информацией о том, что он принял решение отобрать у меня капитанскую повязку. Я совершенно не был к этому готов, я укладывал детей спать. Разговор длился несколько минут. Мне казалось, что такие вопросы должны решаться по-другому. Всё было передано по телефону. Так не должно быть. Тренер предал моё доверие. Мне трудно сказать, что стояло за решением сменить капитана, потому что, как я уже упомянул, это был очень короткий разговор. У меня сложилось впечатление, что тренер уступил давлению со стороны СМИ. Он нарушил наши договорённости, и поэтому я удивлён его поведением.

За свою карьеру Роберт Левандовски сыграл в составе сборной Польши 158 матчей и забил 85 голов.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:17
А теперь по фактам: Лева сказал, что ему не важно поможет ли он сборной или нет, ему важно, чтобы у него была корона...
Niagara
Niagara
вчера в 21:53
подумаешь, взял капитанскую повязку, трагедия прямо
salleeh
salleeh
вчера в 20:48
Играл за сборную Польши и ничего не выиграл! А Подольски и Клозе стали чемпионом мира, потому что выбрали нормальную сборную. Как игрок очень даже хорош Левандовский, а как человек под вопросом…
catal
catal ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:41
Это только в сборной. В клубе где игрок легко меняется на млекопитающее из любой страны - все иначе.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:36
Со Старыми опытными волками трудно любому тренеру, они слишком капризные, и всегда ставят свои условии, по себе знаю. Работал на ТВ Россия1, в оп отделе, сменился у нас начальник, нас там в отделе 10 парней, трое из них (1 я) опытные, и взрослые. Все остальные выполняют любую команду, а нам, то это не нравится, то другое, давление всегда оказываем, любое наше слово против него как молот, потому-что вся компания нас знает, и у директора на счету, короче говоря слили мы его. Правда он заслуживал этого, всю отмосферу испортил в коллективе, другой начальник 10 лет с нами проработал, не одного скандала, всё как по маслу шло. В первую очередь надо уметь с людьми общий язык находить. Так и в футболе.
Гость
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