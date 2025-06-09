Левандовски пояснил, почему ушёл из сборной Польши

Нападающий сборной Польши рассказал, почему решил уйти из команды. Причиной стала ссора с главным тренером поляков .

Я получил неожиданный звонок от тренера Михала Пробеца с информацией о том, что он принял решение отобрать у меня капитанскую повязку. Я совершенно не был к этому готов, я укладывал детей спать. Разговор длился несколько минут. Мне казалось, что такие вопросы должны решаться по-другому. Всё было передано по телефону. Так не должно быть. Тренер предал моё доверие. Мне трудно сказать, что стояло за решением сменить капитана, потому что, как я уже упомянул, это был очень короткий разговор. У меня сложилось впечатление, что тренер уступил давлению со стороны СМИ . Он нарушил наши договорённости, и поэтому я удивлён его поведением.