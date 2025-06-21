Генерального директора «Торпедо» отправили в СИЗО

Генеральный директор московского «Торпедо» Валерий Скородумов отправлен в столичный СИЗО на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Ранее стало известно о заключении под стражу на такой же срок владельца клуба Леонида Соболева.
Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скородумова Валерия Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток.