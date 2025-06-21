Генерального директора «Торпедо» отправили в СИЗО

1750504789

вчера, 14:19

Генеральный директор московского «Торпедо» отправлен в столичный СИЗО на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее стало известно о заключении под стражу на такой же срок владельца клуба Леонида Соболева.