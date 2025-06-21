 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Генерального директора «Торпедо» отправили в СИЗО

вчера, 14:19

Генеральный директор московского «Торпедо» Валерий Скородумов отправлен в столичный СИЗО на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее стало известно о заключении под стражу на такой же срок владельца клуба Леонида Соболева.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скородумова Валерия Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноВладельца «Торпедо» заключили под стражу на 2 месяца
Вчера, 13:37
Сегодня пройдёт слушание относительно ареста Промеса
Вчера, 08:49
Рабьо отсудил 1,3 млн евро у «Пари Сен-Жермен»
20 июня
«Тоттенхэм» подал в суд на компанию совладельца «Манчестер Юнайтед»
13 июня
ОфициальноВ ЦСКА разочарованы решением CAS по делу Влашича и «Вест Хэма»
13 июня
Защита Промеса просит приостановить решение о его аресте
10 июня
 
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:22
Я что-то наверно упустил, но вроде года 3-4 назад тут прям хвалебная статья была старому владельцу Торпедо (Авдеев вроде), который и затеял стройку нового стадиона, ну и ЖК естественно. Он даже шел по пути Галицкого - типа всё сам, без бюджетных денег и академию вроде развивал. И цель выхода в РПЛ стояла. А куда он пропал то? С чего он решил сбагрить Торпедо и прилегающую к стадиону инфраструктуру, когда всё близилось к завершению?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:04
А почему по поводу арестов должностных лиц Футбольного клуба Торпедо не высказывается господин Добровинский? А ведь этот человек берётся защищать клиента только тогда, когда уверен в исходе дела. Скорее всего обвиняемые, в худшем случае , признаются в какой-то ерунде и будут освобождены прямо в зале суда.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:57
Нормально так автозаводы играют...
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:42
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 14:34, ред.
    Мужики.
    Просьба.
    Проработайте с авторами форму подачи информации. А то скоро юзеры невольно станут профи в юриспруденции, экономике, медицине и прочих профессиях. Зачем это ??
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 14:30, ред.
    Автор. Пользователю сайта теперь ещё и лезть в УК РФ за доп. информацией (статья, пункт, подпункт) ?! (facepalm)
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:25
    За дачу взятки !??
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     