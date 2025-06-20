Рабьо отсудил 1,3 млн евро у «Пари Сен-Жермен»

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вчера, 17:18

Полузащитник «Марселя» отсудил компенсацию у своего бывшего клуба «Пари Сен-Жермен».

Рабьо выступал за ПСЖ с 2012-го по 2019 год. В 2018 году он был отстранён от тренировок и матчей парижан после конфликта с руководством, после чего подал в суд на клуб. Апелляционный суд Парижа постановил, что соглашение игрока с ПСЖ должно считаться бессрочным трудовым договором, что автоматически повлекло за собой компенсацию в 1,3 млн евро за невыплаченную зарплату, неиспользованные отпуска и нарушение условий договора.

По словам юристов, Рабьо несправедливо отстранили как профессионального футболиста, лишив возможности выступать в последние шесть месяцев контракта.