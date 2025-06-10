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Защита Промеса просит приостановить решение о его аресте

вчера, 14:39

Апелляционный суд Амстердама подтвердил, что защита бывшего игрока московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса подала официальное ходатайство о приостановке действия решения о его аресте. В беседе с источником пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра заявила:

Адвокат Промеса просит приостановить действие решения о заключении его под стражу, ранее вынесенного окружным судом и оставленного в силе в апелляционной инстанции.

По её словам, 10 июня состоится короткое предварительное слушание по апелляциям футболиста, которое носит технический характер и «пока не касается сути дела».

Содержание самого ходатайства известно только адвокату — именно он должен будет представить его суду.

Она напомнила, что сам обвиняемый на данный момент не находится в Нидерландах, так как проживает в Дубае, и, соответственно, постановление о его аресте пока не исполнено.

Ранее Промес в интервью телепрограмме RTL Boulevard рассказал о желании вернуться в Нидерланды, чтобы лично посещать слушания в суде и продолжать профессиональную карьеру, но с условием, что его не будут арестовывать.

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