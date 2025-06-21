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Сегодня пройдёт слушание относительно ареста Промеса

вчера, 08:49

Слушание в Апелляционном суде Амстердама по ордеру на арест экс-нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса состоится сегодня. Об этом источнику сообщили в пресс-службе суда.

Ранее портал NU.nl со ссылкой на представителя прокуратуры Нидерландов сообщил, что форвард был экстрадирован из ОАЭ и уже находится на пути в Европу. До этого спортсмен был задержан в своём доме в Дубае и помещён в следственный изолятор. Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра сообщила ТАСС, что игрок будет сразу арестован по прибытии в Нидерланды.

21 июня пройдёт слушание относительно ордера на арест Промеса. Это слушание пройдёт за закрытыми дверями. После заседания мы сообщим решение судьи относительно предварительного заключения. В связи с конфиденциальным характером слушания никакая дополнительная информация о его содержании не может быть раскрыта.

В прошлом сезоне Промес играл за «Юнайтед» из второго дивизиона чемпионата ОАЭ.

Квинси ранее был признан окружным судом Амстердама виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу его приговорили к 1,5 года тюрьмы, по второму — к 6. Позднее футболиста объявили в международный розыск. Адвокаты игрока обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.

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