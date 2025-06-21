Владельца «Торпедо» заключили под стражу на 2 месяца

1750502271

вчера, 13:37

Владелец столичного «Торпедо» Леонид Соболев заключён под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В заявлении говорится:

Владельцу футбольного клуба «Торпедо Москва» избрана мера пресечения в столичном суде по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Соболева Леонида Давыдовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184 УК РФ , на срок 02 месяца 00 суток.

Также в скором времени Мещанский районный суд города Москвы начнёт рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении генерального директора клуба Валерия Скородумова.