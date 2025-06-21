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Владельца «Торпедо» заключили под стражу на 2 месяца

вчера, 13:37

Владелец столичного «Торпедо» Леонид Соболев заключён под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В заявлении говорится:

Владельцу футбольного клуба «Торпедо Москва» избрана мера пресечения в столичном суде по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Соболева Леонида Давыдовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток.

Также в скором времени Мещанский районный суд города Москвы начнёт рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении генерального директора клуба Валерия Скородумова.

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Все комментарии
Николай 1
Николай 1
вчера в 18:28
А не ответ ли это судейского корпуса на события в Самаре? Всех тонкостей мы не знаем, но мысль сама-собой мелькнула.
А, может быть, я и ошибаюсь?
Red blu
Red blu
вчера в 18:14
А нам с Торпедо в первом туре играть.
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:25
)))) Ни чем не смогут помочь. Да пусть читают..
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:08
Не могут не читать!!! Вы везде)))
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:58
Я никому ничего не навязываю. если не интересно пусть не читают. Вот и всё.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:52
А как Вы думаете многим интересно Вас читать?Не думаю! Точно также и меня!Каждый имеет право выражать своё мнение!
memphis
memphis ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 15:42
Сейчас в тюрьмах мест много
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:41
Я второй год с этим борюсь. Спасибо за пожелания) Мне не интересно читать агента смита.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 15:10, ред.
Противоправное влияние на результат. Хотелось бы узнать, в чём оно заключалось и почему Соболева заключили под стражу. Лишили практически свободы не за убийство, рэкет, разбой, государственную измену или шпионаж, а всего лишь за влияние на результат.
Несколько лет назад обычной практикой правоохранительных органов была именно такая мера пресечения. Причём даже за незначительные преступления. Затем одумались и решили, что так как тюрьмы переполнены, к преступникам надо применять более мягкие меры пресечения: залог, подписку о невыезде, домашний арест... Это так, к слову. Но арестовывать за какое - то "влияние", когда расхитителей на миллиарды отпускают на свободу, - это выше моего понимания.
y4u45weud3ta
y4u45weud3ta
вчера в 15:10
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 15:10
    Именно так. При этом календарь уже составлен и опубликован. С Торпедо. Как теперь быть? Заново. Формальная замена не прокатит из-за местоположения Торпедо и Оренбурга.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 15:06
    Может так случиться, что в срочном порядке придётся менять участников РПЛ.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 14:53
    Судя по всему, поскольку Соболев фактически владелец Торпедо, основной акционер, то финансирование Торпедо будет прекращено, ибо все счета арестованного замораживаются. А это значит лицензия Торпедо на РПЛ будет отозвана и сбудется мечта Медведева об еще одном газпромовском клубе РПЛ. Не случайно он уже озвучил свое желание видеть на месте Торпедо Оренбург. Теперь у Зенита два дочерних клуба в РПЛ - Сочи и Оренбург, а это значит практически 12 очков в кармане. Юбилей будет!!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:38
    Фамилия Соболев становится позором в российском футболе.
    Сначала был "тарасовский дельфин", теперь вот взяточник.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 13:59
    Да...замутил Соболев похлеще , чем питерский....
    Vilar
    Vilar
    вчера в 13:57
    Получается, что сдал их судья, который честный и член партии большевиков с 17г.
    STVA 1
    STVA 1 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 13:46
    Похоже Вы только себя читаете! Агент Смит написал про игрока из Оренбурга! Но Вы этого не увидели! Интересно Вам не надоело бороться с ветряными мельницами!??? Я уже понял что без толку! Добра Вам ! Поберегите время своё для более важных дел! Я так понял что их все устраивает и если тоько не случится катаклизм какой нить , то тогда может и примут какие нибудь меры!
    Гость
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