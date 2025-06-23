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Карпин — о национальном виде спорта: «Футболом занимается больше людей»

вчера, 10:51

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о национальном виде спорта в стране.

Футболом занимаются больше, чем хоккеем. Просто потому, что для хоккея нужно слишком много всего. Нужны коньки, нужна амуниция, нужен лёд, нужна площадка. Это стоит дороже, чем какой-то пустырь или школьное поле. Футбол более доступный, скажем так. Но какой национальный вид спорта, а какой нет, трудно судить.

Напомним, что о назначении Карпина в «Динамо» было официально объявлено 13 июня.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:11
Если говорить про доступность, то это домино, стол костяшки и соперник, а лучше три.)))
Gotlib
Gotlib ответ ma39aa3hmncv (раскрыть)
вчера в 14:07
Самокатчики сейчас обогнали велосипедистов. Скоро нужно будет для них правила дорожного движения придумывать, а то сбивают пешеходов на каждом метре.
Gotlib
Gotlib ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 14:03
Это потому, что "ботаников" за компом много развелось. Раньше компов не было и заняться особо нечем было, кроме дворового футбола.
ma39aa3hmncv
ma39aa3hmncv
вчера в 13:10
Если на то пошло, то на велосипедах катается ещё больше людей, чем играет в футбол. Но мы же не называем велоспорт национальным видом спорта.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:09
Карпин пытается публично обозначить свою позицию по многим вопросам. Конечно, хоккеем в России заниматься слишком дорого, но этот вид спорта развивается в нашей стране лучше, чем футбол. Мне кажется, что футбол у нас просто деградирует. Раньше в Советском Союзе в него играли все и везде. Использовали для этого любые свободные площадки во дворах, даже не оборудованные. Роль штанг выполняли школьные портфели. А сейчас и специальные площадки есть, но они, в лучшем случае, используются только в выходные. Ещё могу отметить то, что средний уровень уличного футбола очень сильно упал.
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