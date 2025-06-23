Карпин — о национальном виде спорта: «Футболом занимается больше людей»

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России ответил на вопрос о национальном виде спорта в стране.

Футболом занимаются больше, чем хоккеем. Просто потому, что для хоккея нужно слишком много всего. Нужны коньки, нужна амуниция, нужен лёд, нужна площадка. Это стоит дороже, чем какой-то пустырь или школьное поле. Футбол более доступный, скажем так. Но какой национальный вид спорта, а какой нет, трудно судить.