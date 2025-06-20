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Министр спорта Беларуси поддержал идею объединённого чемпионата с Россией

вчера, 15:20

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук сообщил, что страна заинтересована в организации совместного футбольного чемпионата с Россией, однако этот вопрос следует обсудить с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мы разговаривали на эту с Михаилом Владимировичем Дегтяревым, знаю, что и на уровне футбольных федераций такие разговоры идут. Но мы пришли к выводу, что нужна третья сторона – мы, Беларусь и Россия, должны вместе с УЕФА обсудить это. Мы заинтересованы в этом, есть пример КХЛ, где играет минское «Динамо», где есть ажиотаж, трибуны заполнены каждый матч. Играем с сильными соперниками, растем рядом с вами, потому что Россия – великая хоккейная держава, лидер мирового хоккея.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
агент_Смит.
агент_Смит.
вчера в 23:12
Будут вместо НН и Торпедео))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:46, ред.
Пустое. Поверхность пруда даже рябью не покрылась от такой новости. Лень даже анализировать эту глупость. Здравомыслящие пользователи, надеюсь, последуют моему примеру и не будут приводить доводы "за".
Однако самый главный довод приведу: по каким критериям будут отбираться команды в эНтот чемпионат ? Выскажусь только в том случае, если кто-то внятно ответит на этот вопрос.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
То что Промес плотно сядет было ясно давно. Ещё при заключении контракта с ним Спартаком. Но репутационные потери Спартак не волновали и не волнуют.
Asper
Asper ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:35
И сизый полетел по лагерям
2hrc2v2tzuq8
2hrc2v2tzuq8
вчера в 17:30
Этого никто не позволит, только разговоры
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:48
ПОКА ещё нет нигде.
Только в Телеграм, да и то - у пары-тройки:

"Экс-футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса экстрадировали из Дубая в Нидерланды, пишет Telegraaf со ссылкой на источники.

На родине он приговорён в общей сложности к 7,5 годам тюрьмы."
memphis
memphis
вчера в 16:13
Это глупо и утопично
drug01
drug01
вчера в 15:56
Для нас нужна только Европа!!!
112910415
112910415
вчера в 15:50
Пустые разговоры... Всё как всегда!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:49
Это пустая идея...
Брулин
Брулин
вчера в 15:38
Газзаев прыгнул в чат.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:38
Ох, Володя, не трави душу...
Всё это не забывается.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:36
Ностальгией навеяло по чемпионат СССР! Какие самобытные команды были! Начиная от Памира и заканчивая Жальгирисом!!!
Capral
Capral
вчера в 15:24
Давно пора возродить чемпионат СССР, а не только общий с Белорусью!!!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:24
Ну...и не плохо бы было я думаю и интереснее...
6mxwv8akbyzy
6mxwv8akbyzy
вчера в 15:23
Только клубы у Беларуси скорее всего уровня ФНЛ. И как тут соблюдать спортивный принцип?
Гость
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