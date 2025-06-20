Министр спорта Беларуси поддержал идею объединённого чемпионата с Россией

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук сообщил, что страна заинтересована в организации совместного футбольного чемпионата с Россией, однако этот вопрос следует обсудить с Союзом европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

Мы разговаривали на эту с Михаилом Владимировичем Дегтяревым, знаю, что и на уровне футбольных федераций такие разговоры идут. Но мы пришли к выводу, что нужна третья сторона – мы, Беларусь и Россия, должны вместе с УЕФА обсудить это. Мы заинтересованы в этом, есть пример КХЛ , где играет минское «Динамо», где есть ажиотаж, трибуны заполнены каждый матч. Играем с сильными соперниками, растем рядом с вами, потому что Россия – великая хоккейная держава, лидер мирового хоккея.