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Карпин высказался о конкуренции российских игроков с легионерами

вчера, 17:26

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин сказал, что не будет в клубе отдавать предпочтение российским игрокам просто из-за их паспорта.

Я всегда про это говорил и повторюсь: пускай наши российские футболисты выигрывают конкуренцию у аргентинцев, бразильцев или у кого угодно, и тогда сборная будет сильнее. Если они будут играть просто потому, что русские должны играть, они не смогут прогрессировать.

Карпина официально назначили на должность тренера «Динамо» 13 июня. Уже стал известен тренерский штаб специалиста в команде.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ Evgen_86 (раскрыть)
сегодня в 08:18
Как показал Осипенко, не все мечтают попасть в Зенит, хотя ему предлагали зарплату вдвое больше, чем в Динамо.
cska1948
cska1948 ответ Evgen_86 (раскрыть)
сегодня в 08:06
Из ваших комментов можно сделать вывод, что во всём виноваты спортсмены, а не система. Но виновата система!!! Скажите, зачем следовать спортивной моде на легионеров, если эта система приносит вред российскому спорту? От кого это зависит, от власть придержащих или от спортсменов? Кто завозит в нашу страну легионеров: спортсмены или толстосумы во власти? Скажите, а есть такой указ президента, который обязывает завозить легионеров?
mfxkwfuepx6r
mfxkwfuepx6r
сегодня в 00:21
Конкуренция - всегда идёт на пользу.
Evgen_86
Evgen_86 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:26
Скажи мне, было в советское время так, что игроки мечтали как сейчас, попасть в зенитушку, плевать, что на лавку, но лишь бы присосаться к большой зарплате?
Evgen_86
Evgen_86 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:01
Сколько можно сравнивать с советским временем??? Тогда менталитет был другой. Люди играли за клуб, за страну. Сейчас только деньги на уме. И лимит как раз помогает российским бездарям получать больше, чем они заслуживают.
Там и в Югославии легионеров не было. А ЦЗ выигрывала КЕЧ, даже греческий клуб играл в финале лучшего клубного турнира, румынский Стяуа выигрывал КЕЧ. Во многих чемпионатах не было легионеров, либо их было не так много. Это другое время, другие реалии.
Сейчас игроку надо чут-чуть себя проявить и он благодаря паспорту РФ получает огромный контракт, жизнь удалась. Всё!!!
cska1948
cska1948 ответ Evgen_86 (раскрыть)
вчера в 19:53
В советском спорте легов не было, и росли в здоровой конкуренции, да ещё как росли! В баскетболе были дежурными чемпионами, а за 33 года современной России только ОДИН раз и так давно, что уже и не вспомнить когда. А какими достижениями по сравнению с советскими могут похвастать наши футболисты, хоккеисты? И чем дальше по времени мы от СССР, тем скромнее наши результаты в игровых видах спорта. Это медицинский факт, который подтверждает, что легионеры в нашем спорте — это зло.
memphis
memphis
вчера в 19:32
Все по делу, только одна проблема: на примере Зенита ее видно. Когда приезжают бразильцы - они не хотят ехать на лавку, а наши Вани этому наоборот рады, ведь бабки платят и так
Evgen_86
Evgen_86 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:20
Расти можно только в здоровой конкуренции, а не в искусственно созданой.
cska1948
cska1948 ответ Evgen_86 (раскрыть)
вчера в 18:59
Зло в российском спорте - легионеры!!!
Vilar
Vilar
вчера в 18:17
Логика железная, сидя на лавке: "Российские футболисты выигрывают конкуренцию у аргентинцев, бразильцев ... и тогда сборная будет сильнее." А если не выиграют конкуренцию, сборную нужно распустить и гл.тр. уволить за ненадобностью.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:06, ред.
И что, многих игроков Карпин воспитал благодаря конкуренции? А вот через сборную России много шлака прогнал, правда костяка как не было, так и нет. Пусть Карпин считает себя лучшим тренером страны, но зачем ему в этом помогают некоторые СМИ. Настанет время, когда деятельности Валеры дадут объективную оценку, тогда выяснится, что он пустое место, демагог... А я за жёсткий лимит.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:57
Если честно то я не помню такого. Не сталкивался с этим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:47
Вроде раньше здесь была такая фишка, что если загоняешь человека в игнор, можно вместо его комментария придумать любую фразу. Например, "-=-=- - чемпион!" Или "Это снова я!" И тогда вместо комментария игнорируемого будет вылезать эта фраза.
Не знаю, как сейчас, я в игнор никогда никого не отправлял...
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 17:30
Всегда говорил, что лимит это зло.
Гость
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