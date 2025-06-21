Карпин высказался о конкуренции российских игроков с легионерами

1750515979

вчера, 17:26

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» сказал, что не будет в клубе отдавать предпочтение российским игрокам просто из-за их паспорта.

Я всегда про это говорил и повторюсь: пускай наши российские футболисты выигрывают конкуренцию у аргентинцев, бразильцев или у кого угодно, и тогда сборная будет сильнее. Если они будут играть просто потому, что русские должны играть, они не смогут прогрессировать.

Карпина официально назначили на должность тренера «Динамо» 13 июня. Уже стал известен тренерский штаб специалиста в команде.