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Новичок «Челси» Делап заявил, что ему нравится силовая манера игры в футбол

вчера, 20:24

Новичок «Челси» Лиам Делап высказался о своём стиле игры на позиции нападающего.

Возможно, я немного старомоден, но это мой стиль игры, и я не хочу его менять. Я люблю вступать в борьбу. Я всегда любил это с самого детства. Мне очень нравится агрессивная сторона этого вида спорта и соревновательная природа. Иногда его нужно контролировать, но в конечном итоге это моя игра, и мне она нравится. У меня всегда была такая же черта характера, когда я был ребёнком, и я не собираюсь менять свой образ мышления.

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