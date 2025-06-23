Новичок «Челси» Делап заявил, что ему нравится силовая манера игры в футбол

Новичок «Челси» высказался о своём стиле игры на позиции нападающего.

Возможно, я немного старомоден, но это мой стиль игры, и я не хочу его менять. Я люблю вступать в борьбу. Я всегда любил это с самого детства. Мне очень нравится агрессивная сторона этого вида спорта и соревновательная природа. Иногда его нужно контролировать, но в конечном итоге это моя игра, и мне она нравится. У меня всегда была такая же черта характера, когда я был ребёнком, и я не собираюсь менять свой образ мышления.