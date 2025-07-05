Лунёв — о чемпионских амбициях «Динамо»: «Будем стараться»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о борьбе за золотые медали в новом сезоне и также оценил трансфер нападающего Ивана Сергеева.
Мы всегда ставим перед собой самые высокие задачи. Претендентов на чемпионство много, и желающих много. Все проделывают определённую работу, стараясь решить поставленные цели. У нас они тоже есть, и мы будем стараться. Трансфер Сергеева? Безусловно, это помощь для нас. Он добавит конкуренции в линию атаки. Особенно учитывая, что Константин Тюкавин пока восстанавливается.
Напомним, что вчера было официально объявлено о переходе Ивана Сергеева в «Динамо» из «Крыльев Советов».
Что еще не понравилось, то, что правый защитник Динамо Касерас, который неплохо играет в отборе, часто терял позиции и игрока, и именно опаснейший момент у ворот Динамо случился по его флангу. Надо быть внимательней, и здесь, Карпин должен провести работу. Не понравился вчера Гладышев. По прежнему считаю, что его можно попробовать под нападающими, он неплохо пасует и видит поле, а обременять его, только забивной работой, на мой взгляд не совсем верно.
Во 2-м тайме подустал Бителло, и выход Карраскаля напрашивался еще раньше, чьё появление на поле добавило креатива команде. Поэтому и говорю- неплохо бы соединить двух распасовщиков, но только я не уверен, что колумбийца стоит отправлять в атаку, как этот делал пивной чех. Карраскаль должен играть в центре поля. Впрочем, Карпин разберется. Игру молодых, пока комментировать не буду по такой игре, надо их посмотреть еще в официальных играх.
В момент ошибки Фомина, напрашивается вопрос: где был Глебов, ведь это его опорная зона? Всегда говорил, что Фомину не место перед своей штрафной- он распасовщик. Но если Валера решил сыграть в два опорника, с таким соперником, то здесь появляются вопросы... Вобщем и целом- неплохой матч, но конечно, работы у Карпина много. Ну и совсем не понравился Макаров, который изо всех сил хотел себя проявить, но отсутствие игровой практики, конечно сказывается.
Что еще не понравилось, то, что правый защитник Динамо Касерас, который неплохо играет в отборе, часто терял позиции и игрока, и именно опаснейший момент у ворот Динамо случился по его флангу. Надо быть внимательней, и здесь, Карпин должен провести работу. Не понравился вчера Гладышев. По прежнему считаю, что его можно попробовать под нападающими, он неплохо пасует и видит поле, а обременять его, только забивной работой, на мой взгляд не совсем верно.
Во 2-м тайме подустал Бителло, и выход Карраскаля напрашивался еще раньше, чьё появление на поле добавило креатива команде. Поэтому и говорю- неплохо бы соединить двух распасовщиков, но только я не уверен, что колумбийца стоит отправлять в атаку, как этот делал пивной чех. Карраскаль должен играть в центре поля. Впрочем, Карпин разберется. Игру молодых, пока комментировать не буду по такой игре, надо их посмотреть еще в официальных играх.
В момент ошибки Фомина, напрашивается вопрос: где был Глебов, ведь это его опорная зона? Всегда говорил, что Фомину не место перед своей штрафной- он распасовщик. Но если Валера решил сыграть в два опорника, с таким соперником, то здесь появляются вопросы... Вобщем и целом- неплохой матч, но конечно, работы у Карпина много. Ну и совсем не понравился Макаров, который изо всех сил хотел себя проявить, но отсутствие игровой практики, конечно сказывается.