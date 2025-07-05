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Лунёв — о чемпионских амбициях «Динамо»: «Будем стараться»

сегодня, 10:35

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о борьбе за золотые медали в новом сезоне и также оценил трансфер нападающего Ивана Сергеева.

Мы всегда ставим перед собой самые высокие задачи. Претендентов на чемпионство много, и желающих много. Все проделывают определённую работу, стараясь решить поставленные цели. У нас они тоже есть, и мы будем стараться. Трансфер Сергеева? Безусловно, это помощь для нас. Он добавит конкуренции в линию атаки. Особенно учитывая, что Константин Тюкавин пока восстанавливается.

Напомним, что вчера было официально объявлено о переходе Ивана Сергеева в «Динамо» из «Крыльев Советов».

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Capral
Capral
сегодня в 14:35
Вчера по техническим причинам не смог написать отчет об игре, поэтому напишу сейчас. Итак, что не понравилось: это прежде всего количество фланговых навесов от Динамо в 1-м тайме. Любой проход по краю, практически всё время заканчивался на навесом. Если в центре поля, в 1-м тайме просматривался комбинационный стиль, исключительно благодаря креативности Бителло, то фланговая игра выглядела несколько предсказуемой и примитивной... Правда, следует отметить, что во 2-м тайме навесов стало меньше, видимо, Валера перестроился, что конечно радует.

Что еще не понравилось, то, что правый защитник Динамо Касерас, который неплохо играет в отборе, часто терял позиции и игрока, и именно опаснейший момент у ворот Динамо случился по его флангу. Надо быть внимательней, и здесь, Карпин должен провести работу. Не понравился вчера Гладышев. По прежнему считаю, что его можно попробовать под нападающими, он неплохо пасует и видит поле, а обременять его, только забивной работой, на мой взгляд не совсем верно.

Во 2-м тайме подустал Бителло, и выход Карраскаля напрашивался еще раньше, чьё появление на поле добавило креатива команде. Поэтому и говорю- неплохо бы соединить двух распасовщиков, но только я не уверен, что колумбийца стоит отправлять в атаку, как этот делал пивной чех. Карраскаль должен играть в центре поля. Впрочем, Карпин разберется. Игру молодых, пока комментировать не буду по такой игре, надо их посмотреть еще в официальных играх.

В момент ошибки Фомина, напрашивается вопрос: где был Глебов, ведь это его опорная зона? Всегда говорил, что Фомину не место перед своей штрафной- он распасовщик. Но если Валера решил сыграть в два опорника, с таким соперником, то здесь появляются вопросы... Вобщем и целом- неплохой матч, но конечно, работы у Карпина много. Ну и совсем не понравился Макаров, который изо всех сил хотел себя проявить, но отсутствие игровой практики, конечно сказывается.
lotsman
lotsman ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 13:13
Его спросили, он и говорит, что думает.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:39
По бразильской системе
hr9urftrvd6a
hr9urftrvd6a
сегодня в 11:01
Некоторые десятилетиями ставят такие задачи и никак их выполнить не могут.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:00
А. Лунев : "Мы всегда ставим перед собой самые высокие задачи..." Почему Лунев говорит от имени Динамо? Разве его кто-то уполномочил на это? Надо же, Андрей и трансфер Сергеева оценил и ход восстановления Тюкавина. Мне кажется, что вратаря пора остановить. Как только это прошло мимо Карпина? Расслабились, Валерий Георгиевич....
2j4wazw62y8g
2j4wazw62y8g
сегодня в 10:55
Динамо сейчас в приподнятом настроении, точно будут участвовать в борьбе за медали
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 10:53
И подумал а может Ну её нафиг)))
drug01
drug01
сегодня в 10:53
Главное сказать и поставить цель....
rrsdtjgtm74s
rrsdtjgtm74s
сегодня в 10:50
С таким тренером как Карпин вам светит только середина таблицы.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:42
Что-то слабо верится в это
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:40
"Старания и труд всё перетрут" - подумал Лунёв...))))
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