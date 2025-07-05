Лунёв — о чемпионских амбициях «Динамо»: «Будем стараться»

Вратарь московского «Динамо» высказался о борьбе за золотые медали в новом сезоне и также оценил трансфер нападающего .

Мы всегда ставим перед собой самые высокие задачи. Претендентов на чемпионство много, и желающих много. Все проделывают определённую работу, стараясь решить поставленные цели. У нас они тоже есть, и мы будем стараться. Трансфер Сергеева? Безусловно, это помощь для нас. Он добавит конкуренции в линию атаки. Особенно учитывая, что Константин Тюкавин пока восстанавливается.