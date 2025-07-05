Палмер — об Эстевао: «Видно, что это топовый игрок»

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сегодня, 08:53

Нападающий «Челси» оценил игру своего будущего одноклубника из «Палмейраса» после встречи команд на Клубном чемпионате мира (2:1).

Видно, что это топ-игрок. Мы рады, что он присоединится к нам.

Напомним, что ещё в 2024 году лондонский клуб приобрёл у «Палмейраса» форварда Эстевао за 34 миллиона евро плюс 27 млн бонусов. Перед турниром клубы договорились, что 18-летний бразилец сыграет за родную команду, хотя его контракт с «синими» действует уже с 1 июля 2025 года.