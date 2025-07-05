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Палмер — об Эстевао: «Видно, что это топовый игрок»

сегодня, 08:53
ПалмейрасЛоготип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Челси» Коул Палмер оценил игру своего будущего одноклубника Эстевао из «Палмейраса» после встречи команд на Клубном чемпионате мира (2:1).

Видно, что это топ-игрок. Мы рады, что он присоединится к нам.

Напомним, что ещё в 2024 году лондонский клуб приобрёл у «Палмейраса» форварда Эстевао за 34 миллиона евро плюс 27 млн бонусов. Перед турниром клубы договорились, что 18-летний бразилец сыграет за родную команду, хотя его контракт с «синими» действует уже с 1 июля 2025 года.

В полуфинале Клубного ЧМ «Челси» сыграет с «Флуминенсе».

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:55
Игрок хороший забивной молодой талант уже своей будущей команде забил
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:54
Но гол шикарный, наверное сам не ожидал...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:16, ред.
Борьба с клонами идёт уже не первый год, а с самого начала конкурса.
Про потерю интереса к конкурсу я слушу уже лет десять, но вы всё играете и играете несмотря ни на что.
Клонов не искоренить, это надо признать.
Армии клонов активизируются периодические, а потом уходят в спячку.
Ну и самое главное если кто хочет уйти по настоящему, то он уходит тихо, без лишних слов.
А остальное всё, это просто шантаж и не более того.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:01, ред.
Время покажет. Но гол хороший забил сегодня.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:58
Ну посмотрим на него в АПЛ))
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