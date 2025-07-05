Палмер — об Эстевао: «Видно, что это топовый игрок»

Нападающий «Челси» Коул Палмер оценил игру своего будущего одноклубника Эстевао из «Палмейраса» после встречи команд на Клубном чемпионате мира (2:1).
Видно, что это топ-игрок. Мы рады, что он присоединится к нам.
Напомним, что ещё в 2024 году лондонский клуб приобрёл у «Палмейраса» форварда Эстевао за 34 миллиона евро плюс 27 млн бонусов. Перед турниром клубы договорились, что 18-летний бразилец сыграет за родную команду, хотя его контракт с «синими» действует уже с 1 июля 2025 года.
В полуфинале Клубного ЧМ «Челси» сыграет с «Флуминенсе».
Про потерю интереса к конкурсу я слушу уже лет десять, но вы всё играете и играете несмотря ни на что.
Клонов не искоренить, это надо признать.
Армии клонов активизируются периодические, а потом уходят в спячку.
Ну и самое главное если кто хочет уйти по настоящему, то он уходит тихо, без лишних слов.
А остальное всё, это просто шантаж и не более того.
Про потерю интереса к конкурсу я слушу уже лет десять, но вы всё играете и играете несмотря ни на что.
Клонов не искоренить, это надо признать.
Армии клонов активизируются периодические, а потом уходят в спячку.
Ну и самое главное если кто хочет уйти по настоящему, то он уходит тихо, без лишних слов.
А остальное всё, это просто шантаж и не более того.