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Мареска — о победе над «Палмейрасом»: «Рады выигрышу и голу Эстевао»

сегодня, 08:09
ПалмейрасЛоготип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвёл итоги встречи с «Палмейрасом» в 1/4 финала Клубного чемпионата мира (2:1) и порадовался голу нападающего бразильцев Эстевао.

Это была сложная игра, как мы и ожидали. Нам нужно было много энергии, потому что у нас уже конец сезона, а у них начало. В этом состоит отличие, но я хочу поздравить игроков, они были очень хороши. Мы рады победе и голу Эстевао, для «Челси» получился идеальный вечер.

Напомним, что ещё в 2024 году лондонский клуб приобрёл у «Палмейраса» форварда Эстевао за 34 миллиона евро плюс 27 млн бонусов. Перед турниром клубы договорились, что 18-летний бразилец сыграет за родную команду, хотя его контракт с «синими» действует уже с 1 июля 2025 года.

В полуфинале Клубного ЧМ «Челси» сыграет с «Флуминенсе».

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Все комментарии
6th4a43rf2ds
6th4a43rf2ds
сегодня в 10:23
В таком соревновании любой победе будут рады.
Comentarios
Comentarios ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 09:07
Денди призадумался
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:28
А что нам скажет компьютер?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:28
Иного исхода я даже и не ожидал.
Челси с Победой !
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