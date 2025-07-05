Мареска — о победе над «Палмейрасом»: «Рады выигрышу и голу Эстевао»

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сегодня, 08:09

Главный тренер «Челси» подвёл итоги встречи с «Палмейрасом» в 1/4 финала Клубного чемпионата мира (2:1) и порадовался голу нападающего бразильцев .

Это была сложная игра, как мы и ожидали. Нам нужно было много энергии, потому что у нас уже конец сезона, а у них начало. В этом состоит отличие, но я хочу поздравить игроков, они были очень хороши. Мы рады победе и голу Эстевао, для «Челси» получился идеальный вечер.

Напомним, что ещё в 2024 году лондонский клуб приобрёл у «Палмейраса» форварда Эстевао за 34 миллиона евро плюс 27 млн бонусов. Перед турниром клубы договорились, что 18-летний бразилец сыграет за родную команду, хотя его контракт с «синими» действует уже с 1 июля 2025 года.