В «Спартаке» назвали цель на новый сезон. Трансфера Заболотного мало для её достижения

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02 июля 2025, 13:54

Запоздали с важными сделками.

У Станковича проблемы в линии нападения

Молодой костариканец Угальде бледно сыграл весной после роскошного результативного отрезка до этого. И более опытный новичок Гарсия не смог стать лидером после приезда зимой, но его трансфер – самый дорогой в истории «Спартака», подсказывает планы Угальде. Манфред может уехать, поэтому «Спартак» подписал в резерв Заболотного. Соперники из Санкт-Петербурга в лице Радимова потешаются над «красно-белыми» после такой сделки, но Антон является нормальным запасным форвардом с правильным паспортом.

Вот только вспомним опыт предыдущих рослых ребят в центре атаки «Спартака». Бразильца Жозе пришлось отпустить бесплатно, насколько невыгодным оказался трансфер ветерана. Николсон не был веселым ямайцем, который разрывает всех защитников РПЛ и забивает по два десятка мячей за чемпионат. Шамар уехал, как раньше известный Бальде. Воспитанника «Барселоны» больше интересуют женщины, чем футбол. У него не скложилось в Испании и Турции, а весной сенегалец вылетел из Серии А с «Монцей».

На фоне легионеров Заболотный, который прилежно боролся за мяч в центре атаки «Химок» ещё ничего так нападающий. Но понимаем насмешки конкурентов из «Зенита». Генеральный директор «Спартака» Малышев вчера заявил, что задача Станковича – чемпионство в РПЛ . Тяжело опередить всех, если пока единственным трансфером клуба является подписание Заболотного из уничтоженного финансовыми проблемами клуба «Химки». Уход Угальде и травма Гарсии будут означать, что на острие в основе Антон.

Пока тяжело угадать, что покажет форвард из Тринидада и Тобаго Гарсия. Леви несколько раз принимал крутые решения, но по классу и мастерству он точно не выделялся так, как сырой и дорогой вингер «Зенита» Луис Энрике. В случае с бразильцем понятно: если Семак не допустит ошибок, этот парень может существенно прибавить, поскольку Энрике техничный и видит ворота. А вот Леви Гарсия не показался новым Промесом. Новичок «Спартака» не талантливее, чем коллега Угальде, и это плохой знак для Станковича.

Менеджеры не умеют прощаться вовремя

На данный момент «Спартак» покинули только центральный защитник Абена и атакующий хавбек Игнатов. Решение отпустить Михаила читалось, Станкович не доверял воспитаннику клуба. Абена был человеком тренера, они раньше работали вместе, но оборонец из Суринама не тянул скорости игры в РПЛ . Поскольку продлили соглашение с Бабичем, решили отправить Абену в другую команду. В результате вместо серии прощаний, которые вели бы к подписаниям, есть только расставания с запасными футболистами «Спартака».

Заговорили об аренде Зиньковского в «Сочи», но Антон играл за «Крылья Советов», а не был игроком основы. Мангаш, Хлусевич и Медина у клуба с крутыми спортивными менеджерами играли бы за другие команды к началу июля. У «Спартака» через две с половиной недели старт в РПЛ против «Динамо» из Махачкалы. Напомним, что этот клуб дома сыграл с фаворитом вничью, а в столице одержал победу. Следующие соперники – «Балтика», «Акрон», «Локомотив» и «Зенит», тоже могут навредить планам Станковича.

«Спартак» делает вид, словно неудача в кульминации прошлого сезона – выбыли из борьбы за чемпионство и проиграли «Ростову» по пути в финал Кубка страны, не является отражением ошибок в управлении. Состав у «красно-белых» неплохой, но «золотым» он пока не стал. Станкович работал здорово, собрал серию побед в РПЛ , а потом не порадовал в ключевых поединках, когда у Деяна ничего не получалось. В Москве решили сделать вид, что ничего не произошло, а это неправда. Неудачи требовали трансферных реакций.

Пока даже с Угальде не определились. Манфред остается или уходит? Если уходит, то это очень дорогая продажа молодого нападающего основы, сразу надо реагировать. Проще говоря, нужно тратить деньги на футболистов других позиций. Даже разговоры об отъезде любимца публики Маркиньоса в Бразилию не пресекают ни заявлениями, что вингер останется в «Спартаке», ни реакцией на потенциальный уход переговорами с крутыми новичками. Директор Кахигао не понимает, что в РПЛ можно запороть сезон за пять туров.

Запоздали с реорганизацией линии обороны

В широком смысле, ведь у команды есть основной голкипер Максименко, центральный защитник Бабич, но нет классического опорника. Умярова можно представить в роли «восьмерки», а не только «шестерки» в глубокой оборонительной позиции. Также у «Спартака» очевидные проблемы на флангах обороны. Рябчук не играл на уровне Маркиньоса, его коллеги по левому флангу атаки. Денисов не играл на уровне Бонгонда в лучших матчах африканца. Синергии нет, взаимопонимание слабое, многие атаки шли через центр.

Но что будет со «Спартаком», если Барко напишут из серьезного клуба? Эсекьель уйдет, ведь он не ветеран, чтобы держаться за зарплату в РПЛ . Тогда к бедам в защите, где просто не очень сильные футболисты рядом с Бабичем, добавится потеря ключевого плеймейкера. Причем многие футболисты отказывают «Спартаку». Нашли 25-летнего марокканца Унахи, но игрок «Марселя», который играл в аренде в «Панатинаикосе», не хочет покидать команду вратаря Лодыгина ради «Спартака». Да и Унахи это снова форвард.

Станкович не подписал крайних защитников, и это огромная ошибка серба. Можно тасовать центральных защитников – Литвинова и Дуарте, пытаясь нащупать правильную игру в связке с Бабичем, но если на флангах «Спартака» будут Денисов и Рябчук, то задачу на сезон вряд ли выполнят. Когда в основе столько нестабильных игроков – даже у вингера Маркиньоса ни одного гола в РПЛ , а у хавбека Мартинса привычные перепады формы, то все разговоры о чемпионстве разбиваются о факты. Москвичи не усиливают состав.