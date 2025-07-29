Только «Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам второго тура чемпионата РПЛ

Московский «Спартак» стал единственным клубом РПЛ, который обратился в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза после второго тура чемпионата.
Об этом заявили в службе коммуникации РФС:
«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам. Кроме «красно‑белых», обращений в орган не было.
В московском клубе хотят, чтобы комиссия оценила решения арбитра матча «Спартак» – «Балтика» Сергея Карасева по поводу прямой красной карточки Антону Заболотному и второго предупреждения Маркиньосу.
А Маркиньос ? Тот должен был и вовсе поощрение от судьи получить за действие на поле!
Даже комментаторы определили нарушение как 100%, но, видимо, надо было всё же поощрение от судьи получит...
В Спартаке сидят на зарплате профессиональные ,,протестанты" ?
Им это дело поручили, вот они и высматривают нарушения, наверное.
К месту, не к месту, -это дело десятое.
Так держать тов.руководители Спартака! Спартака !!!!
А Маркиньос ? Тот должен был и вовсе поощрение от судьи получить за действие на поле!
Даже комментаторы определили нарушение как 100%, но, видимо, надо было всё же поощрение от судьи получит...
В Спартаке сидят на зарплате профессиональные ,,протестанты" ?
Им это дело поручили, вот они и высматривают нарушения, наверное.
К месту, не к месту, -это дело десятое.
Так держать тов.руководители Спартака! Спартака !!!!