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Только «Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам второго тура чемпионата РПЛ

вчера, 12:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Московский «Спартак» стал единственным клубом РПЛ, который обратился в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза после второго тура чемпионата.

Об этом заявили в службе коммуникации РФС:

«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам. Кроме «красно‑белых», обращений в орган не было.

В московском клубе хотят, чтобы комиссия оценила решения арбитра матча «Спартак» – «Балтика» Сергея Карасева по поводу прямой красной карточки Антону Заболотному и второго предупреждения Маркиньосу.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 16:12
Помню эти моменты... Если бы Заболотный оторвал ногу ,,балтийцу", тогда ,,как" была бы оправданной,-это понятно... Но ведь не оторвал!!!
А Маркиньос ? Тот должен был и вовсе поощрение от судьи получить за действие на поле!
Даже комментаторы определили нарушение как 100%, но, видимо, надо было всё же поощрение от судьи получит...
В Спартаке сидят на зарплате профессиональные ,,протестанты" ?
Им это дело поручили, вот они и высматривают нарушения, наверное.
К месту, не к месту, -это дело десятое.
Так держать тов.руководители Спартака! Спартака !!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Генрих Карлович (раскрыть)
вчера в 15:42
Ну а как иначе то)))
Генрих Карлович
Генрих Карлович
вчера в 15:20
Заголовок, для наброски 62а на вентелятор..
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:59
Вот чему равносильны жалобы в ЭСК)))
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:50
Поскольку Заболотный не сломал ногу защитнику Балтики то красная карточка явно не по делу - плачем дальше...
cska1948
cska1948
вчера в 14:13
В последнее время в интернете печатают много высказываний о том, какая команда самая популярная в России: Зенит или Спартак. Кто из них более популярен, не знаю. Зато точно знаю, что самый скандальный футбольный клуб в России - это СПАРТАК. Спартак - нытик первостатейный. Да и болельщики у него под стать. Вон, Черданцев на федеральном канале Матч ДВА вечера мусолил тему якобы предвзятого судейства его любимой команды.
Сп62
Сп62 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:56
Он покаялся, чтобы дисквалификация была минимальная. Повинную голову меч не секёт.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 13:50
у нас уже были случаи в чемпионате когда кдк после игрового тура рпл отменяли красную карточку футболисту и следственно дисквалификацию на следующий матч...дискву Маркиньосу нужно отменять если мы про спортивный принцип, дух игры и тд...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:45
Может быть я чего-то не понимаю? Зачем Спартаку нужно, чтобы ЭСК оценила решение Василия Карасева по поводу прямой красной карточки Антону Заболотному? Игрок сразу публично покаялся в опасном нарушении принёс свои извинения.
Сп62
Сп62
вчера в 13:28
Ни на один клуб судьи не выплеснули столько "справедливости" и "принципиальности", как на Спартак. Поэтому, чему другим возмущаться.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:18
А где-то тихонько хихикает Талалаев.
4qn89nfhgwt8
4qn89nfhgwt8
вчера в 13:13
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 13:10
      Capral
      Capral
      вчера в 13:06
      Ничего удивительного, так, как Спартак пострадал от судейского бардака- никто не пострадал в недавнем туре. Поэтому, имеют полное право жаловаться...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 13:04, ред.
      Придется Станковичу опять отобрать у Семака чемпионство на юбилей, чтобы вернуть украденные судьями очки
      Futurista
      Futurista
      вчера в 12:59
      Судьи в каждом матче давят на Спартак...Спартак давит на судей...всё законно...удачи Спартак!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 12:46
      Контора пишет....))) ....может отпишуют это скверное слово ЭСК...)))
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 12:41
      Вполне ожидаемо. Не нарушают традицию !)))))
      m62996mddykw
      m62996mddykw
      вчера в 12:36
      Это уже становится нормой, такое своеобразное давление на судей.
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 12:24, ред.
      Да че там жаловаться с зади зарядил в мяч не попал
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 12:21, ред.
      Боже как все эти люди боятся ответственности что постоянно ищут на кого бы её свалить. Какие печальные времена для Спартака что в клубе ни одного зрелого взрослого человека, одни переростки, жалкие жертвы несправедливости
      альсато
      альсато ответ 536sm3t86faf (раскрыть)
      вчера в 12:19
      Времена у нас такие, что после каждого эпизода в игре, не говоря уже о взятии ворот (согласно регламента) можно обращаться в ЭСК!...да..дивидендов от этого мало, но есть возможность обелить себя от несостоятельности)))
      536sm3t86faf
      536sm3t86faf
      вчера в 12:13
      Интересно, когда пауза будет в чемпионате, Спартак тоже жаловаться будет?
      Гость
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