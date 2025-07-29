Только «Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам второго тура чемпионата РПЛ

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вчера, 12:10

Московский «Спартак» стал единственным клубом РПЛ , который обратился в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза после второго тура чемпионата.

Об этом заявили в службе коммуникации РФС :

«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам. Кроме «красно‑белых», обращений в орган не было.

В московском клубе хотят, чтобы комиссия оценила решения арбитра матча «Спартак» – «Балтика» по поводу прямой красной карточки и второго предупреждения .