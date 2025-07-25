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В РФС объяснили, почему Казарцев не будет работать на матчах 2-го тура РПЛ

вчера, 23:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал источнику, почему главный арбитр матча между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» Василий Казарцев не получил назначения на 2-й тур РПЛ.

В данном случае мы приняли решение дать ему паузу, учитывая сложность матча и давление на арбитра. Качество его работы также было учтено.

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС признала верными пять решений судьи в стартовом туре чемпионата России.

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20 июляRoman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии11
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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:28, ред.
Классика. Деточкин (Казарцев) виноват, но он не виноват.
Брулин
Брулин
сегодня в 08:47
Интересно почему пауза если арбитр делал всё правильно. Если бы в чем то ошибся, тогда понятно. А так...
8rdrgmsqwt5x
8rdrgmsqwt5x
сегодня в 06:32
Так и гонорар за пропуск тура тоже платить не будут
112910415
112910415
сегодня в 06:05
Неужели с качеством работы что-то не так?
NbKA555
NbKA555
сегодня в 05:10, ред.
Да понятно всё.Своих конечно не отдают,на массу никто не признает ошибки,если они и были.Но потом на едине полную авоську напихают.Чтобы подобного не было.Так в любой системе происходит.
Успехов нашим с Балтикой сегодня.Всем добра.
k4qn2rxz5kev
k4qn2rxz5kev
сегодня в 04:45
Спартак с первого же матча начал активное давление на судей, по другому выигрывать не получается.
ABir
ABir
сегодня в 01:34
Значит все же не все было так чисто в принятых Казанцевым решениях, раз срочно отдых потребовался после первого же матча.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:14
"Качество его работы также было учтено". - Вот здесь хотелось бы по подробнее , а не "обтекаемую" фразу. Так как ЭСК не выявила не одного нарушение с его стороны , то этот отдых следует считать поощрением? И в то же время арбитры РПЛ получают неплохие гонорары за матч - тогда это выглядит как наказание...
Не понятно?
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Правильно не надо давить на судей!!!
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