В РФС объяснили, почему Казарцев не будет работать на матчах 2-го тура РПЛ

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вчера, 23:59

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза рассказал источнику, почему главный арбитр матча между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» не получил назначения на 2-й тур РПЛ .

В данном случае мы приняли решение дать ему паузу, учитывая сложность матча и давление на арбитра. Качество его работы также было учтено.