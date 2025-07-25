В РФС объяснили, почему Казарцев не будет работать на матчах 2-го тура РПЛ

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал источнику, почему главный арбитр матча между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» Василий Казарцев не получил назначения на 2-й тур РПЛ.
В данном случае мы приняли решение дать ему паузу, учитывая сложность матча и давление на арбитра. Качество его работы также было учтено.
Ранее экспертно-судейская комиссия РФС признала верными пять решений судьи в стартовом туре чемпионата России.
Успехов нашим с Балтикой сегодня.Всем добра.
Успехов нашим с Балтикой сегодня.Всем добра.
Не понятно?
Не понятно?