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Малышев: «Я не согласен с решением ЭСК по итогам матча с „Динамо“ Мх»

вчера, 14:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев выразил свое мнение о поддержке ЭСК РФС по спорным решениям арбитра Василия Казарцева по итогам матча 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

Я не согласен с решением. Наверное, можно было предположить, что оно таким и будет. Но, на мой взгляд, из видео, которые видела вся страна, очевидно, что и в моменте с Умяровым, Наиль, мне кажется, был первым на мяче, поставил ногу, а потом ему прилетело. И когда игрок махачкалинского «Динамо» играл в рукой в штрафной, Мангаш ему не помогал. В другом эпизоде было видно, что вратарь врезался в своего защитника, а не в Денисова. Поэтому мне по-прежнему кажется, что решения судьи были несправедливыми. Но что есть, то есть. Работаем и играем дальше.

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Все комментарии
alexlom
alexlom
вчера в 22:21
Очередной спартаковский плакса пошёл по стопам Романцева)))
cska1948
cska1948
вчера в 17:32
Купите Малышеву очки, а лучше бинокль, если он не видит, что игрок Махачкалы играет в мяч, а не Умяров.
112910415
112910415
вчера в 17:17
История крайне неприятная...
w5scb2wgh7hz
w5scb2wgh7hz
вчера в 16:51
Странно было бы, что Малышев был за.
qch9cg8b79a4
qch9cg8b79a4
вчера в 16:35
А эксперты то липовые!
Vilar
Vilar
вчера в 16:13
Малышев выразил своё базарно-дворовое мнение. Стыдно быть гендиром такой команды и показывать себя, как малограмотный косноязычный болела Спартака.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:33
Вот уровень уважения к РФС. Генеральный директор Спартака Малышев выразил несогласие с решением ЭСК по спорным моментам матча Спартак Динамо Мх. В качестве своих аргументов он использует фразы: - "НА МОЙ ВЗГЛЯД..." и "МНЕ КАЖЕТСЯ..." Дальше можно ничего не говорить. Я болею за Спартак и мне не нравится, что его интересы представляет этот человек. Где он был когда избранный состав РФС формировал свои подразделения, в том числе и ЭСК. Я не знаю, как это должно происходить по регламенту, но то, что в процедуре участвовали представители клубов, уверен. Если Малышеву не нравится состав ЭСК, его, видимо, можно переизбрать, если есть законные основания. Генеральному директору Спартака стоит лучше готовиться к публичным выступлениям.
Брулин
Брулин
вчера в 15:08
Я вообще не понимаю почему Казарцев до сих пор судит матчи Спартака. Левая пенка в матче с Сочи должна было пожизненно его отстранить
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:06
Малышев: «Я не согласен с решением ЭСК по итогам матча с „Динамо“ Мх»

Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там помогут.
lotsman
lotsman
вчера в 14:46
Подай жалобу на ЭСК в генеральную прокуратуру.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:42
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