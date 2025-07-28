Талалаев: «Нам нельзя ругать судей. Можно только хвалить»

Главный тренер «Балтики» высказался о судействе матча калининградцев против московского «Спартака».

Некоторые эксперты считают, что Маркиньоса нельзя было удалять, потому что до этого был офсайд? Не обсуждаю судейские решения. Вы же знаете, что нам нельзя критиковать, ругать арбитров. Можно только хвалить.