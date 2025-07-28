Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Талалаев: «Нам нельзя ругать судей. Можно только хвалить»

вчера, 11:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о судействе матча калининградцев против московского «Спартака».

Некоторые эксперты считают, что Маркиньоса нельзя было удалять, потому что до этого был офсайд? Не обсуждаю судейские решения. Вы же знаете, что нам нельзя критиковать, ругать арбитров. Можно только хвалить.

Напомним, что «Балтика» обыграла «красно-белых» со счётом 3:0. У «Спартака» в этой встрече были удалены 2 футболиста — Антон Заболотный и Маркиньос.

Подписывайся в ВК
Все новости
Малышев: «Я не согласен с решением ЭСК по итогам матча с „Динамо“ Мх»
26 июля
В РФС объяснили, почему Казарцев не будет работать на матчах 2-го тура РПЛ
25 июля
ОфициальноЭСК поддержала пять решений арбитра матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала
25 июля
СлухиРФС нужно 200 млн рублей в год на увеличение зарплат судей
24 июля
ОфициальноРПЛ объявила о назначении судей на матчи второго тура
24 июля
Игорь Федотов: «Казарцев не повлиял на результат матча „Спартака“»
22 июля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:31
ох, любит поговорить !
ddeuxcmese9k
ddeuxcmese9k
вчера в 12:35
Балтика не испугалась московской скандальной команды и преподала ей урок игры.
49ugwbzbcsc9
49ugwbzbcsc9
вчера в 12:29
Талалаев знает, что честного судейства в матче со спартаком ждать трудно, но в этом матче судья попался очень честный и принципиальный.
6u38cgt74qw6
6u38cgt74qw6
вчера в 12:11
Пока складывается всё удачно у его команды, нельзя спугнуть
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:02
Талалаев, а тебе это зачем? Говоришь, что не обсуждаешь судейских решений? Что же ты тогда прямо сейчас делаешь? Ты просто высказал своё мнение футбольного эксперта? А мне кажется, что это желание устроить пляски на костях Спартака. Хочешь ещё раз услышать похвалу в свой адрес? У тебя впереди целый сезон, он длинный... Спартак? Он многих пережил, переживёт и тебя.
Capral
Capral
вчера в 11:49
Слишком много Талалаев стал раздавать интервью. Видимо, после московского вояжа сильно голова закружилась. И кому кому, но только не Талалаеву обсуждать судейскую тему. Уж как чудили судьи в игре со Спартаком- так ни в сказке сказать, ни пером описать. Скромностью, Талалаев никогда не отличался, но сейчас, на старте сезона можно было и поубавить свой пыл и не так часто мелькать на публике. Балтика- очень тренерская команда, но играет без звёзд и в очень примитивный, разрушительный футбол...
Предсказывать турнирную итоговую судьбу команде не буду, а вот тренеру- рекомендую быть менее разговорчивым.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 