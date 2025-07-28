Талалаев: «Нам нельзя ругать судей. Можно только хвалить»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о судействе матча калининградцев против московского «Спартака».
Некоторые эксперты считают, что Маркиньоса нельзя было удалять, потому что до этого был офсайд? Не обсуждаю судейские решения. Вы же знаете, что нам нельзя критиковать, ругать арбитров. Можно только хвалить.
Напомним, что «Балтика» обыграла «красно-белых» со счётом 3:0. У «Спартака» в этой встрече были удалены 2 футболиста — Антон Заболотный и Маркиньос.
Предсказывать турнирную итоговую судьбу команде не буду, а вот тренеру- рекомендую быть менее разговорчивым.
Предсказывать турнирную итоговую судьбу команде не буду, а вот тренеру- рекомендую быть менее разговорчивым.