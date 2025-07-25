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ЭСК поддержала пять решений арбитра матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала

вчера, 19:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, которое прошло 23 июля.

РПЛ. 1-й тур. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Махачкала). Судья — Василий Казарцев

1. Момент по обращению ФК «Динамо» Махачкала

Время по таймеру: 53-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Динамо» Мохаммеда Аззи

Решение комиссии: судья правильно вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Динамо» Мохаммеда Аззи

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: Мохаммед Аззи вступает в единоборство за мяч с игроком соперника Рикарду Мангашем в опасной манере и в воздухе совершает контакт открытыми шипами с ногой соперника. Он не думает о его безопасности

2. Момент по обращению ФК «Спартак»

Время по таймеру: 7-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник «Динамо» Мохаммед Аззи опережает полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в борьбе за мяч и первым успевает в него сыграть. После эпизода, выигранного в честной манере, нога Аззи естественным движением попадает на ногу футболиста «Спартака». Контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым

3. Момент по обращению ФК «Спартак»

Время по таймеру: 25-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник «Динамо» Мохаммед Аззи выигрывает позицию в единоборстве за мяч у игрока «Спартака» Рикарду Мангаша, оказавшись впереди соперника. Рикарду Мангаш толкает Мохаммеда Аззи, который в результате этого толчка касается мяча рукой. После просмотра эпизода на мониторе, судья правильно назначает штрафной удар в пользу «Динамо» за толчок соперника рукой

4. Момент по обращению ФК «Спартак»

Время по таймеру: 45+7-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот команды «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Спартака» без попытки бороться за мяч блокирует движение вратаря «Динамо» Тимура Магомедова к мячу, что влияет на его возможность играть в мяч в собственной площади ворот. Судья правильно назначает штрафной удар в пользу «Динамо»

5. Момент по обращению ФК «Спартак»

Время по таймеру: 51-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо» и не удалять с поля игрока «Динамо» Идара Шумахова

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» и не удалил с поля игрока «Динамо» Идара Шумахова

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт рукой со стороны защитника «Динамо» Идара Шумахова с телом игрока «Спартака» Маркиньоса был слабым и не повлиял на возможность нападающего играть в мяч, который перелетал этого игрока. Учитывая, что действия защитника не имели последствий, а нападающий намеренно сыграл в мяч рукой, судья правильно назначил штрафной удар в пользу команды «Динамо» и вынес предупреждение игроку «Спартака» за умышленную попытку забить гол рукой в ворота соперника.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 11:57
Большую часть второго тайма в матче с Динамо Махачкала главной задачей Спартака было не пустить дагестанскую команду в свою штрафную с мячом. Футбол- игра контактная, малейшее соприкосновение там спартаковца с противником и Казарцев бы выполнил поставленную задачу- назначил бы пенальти в ворота Спартака.
Сп62
Сп62
сегодня в 11:24, ред.
Думаю, что даже после такого заключения ЭСК, назначить Казарцева на ближайшие матчи с участием Спартака никто не рискнёт. Я никогда не поддерживал суждения о предвзятости судей. А вот психологическое влияние на них со стороны руководства РФС допускаю. Даже назначение судей на тот или иной матч оказывает воздействие на моральное состояние рефери.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 09:48
Это только начало ! Половине из них выдадут российское гражданство , а потом ужесточат лимит на легионеров .
cska1948
cska1948 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 09:14
А вы не подскажете, за какие грехи Карасёв не был назначен на игры первого тура? Не знаете? Так знайте, что работать на матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России в сезоне-2025/2026 будут 23 арбитра, а в туре всего ВОСЕМЬ матчей.
Брулин
Брулин
сегодня в 08:57
Вчера прочитал, что Казарцев не будет работать на играх 2 го тура. Подумал, что вот он здравый смысл, что то стало лучше, ан нет, просто дают отдохнуть после ТЯЖЕЛОГО труда.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 08:38
Мне понравилось: всё обосновано и логично. Если до конца быть откровенным, то и я так видел эти эпизоды, хотя фанатам команд, признаюсь, в таких случаях остаться объективным трудно.
Слава Богу, есть ВАР и судья в поле...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:54
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 23:42
    Это тенденция российских топ клубов, жаловаться на всех подряд вместо того чтобы признать что провели матч плохо. Динамо Махачкала вперед и пусть все плачут, от Москвы реки до берегов Невы.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:58
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:51
    Какой хороший судья...
    В непростом матче все решения вынес правильно....
    Побольше бы таких профессионалов....правильность работы которых подтверждает экспертная комиссия....
    Может и жалоб будет меньше....
    Варвар7
    Варвар7 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Почему нет, есть! Но я простой болельщик, а не эксперт(кстати мнение экспертов на этот матч разделились) и только ЭКС проголосовали за всё решения относительно КБ единогласно.
    Изначально предполагал , что решение комиссии будет таким а не иным , тем более матч спартаковцы выиграли...
    Да так как являюсь болельщиком Спартака , могу быть необъективным , но я живой человек , и у меня есть своё мнение в том числе и на этот матч. Не вдаваясь в подробности считаю , что судейство в этом матче (да и в целом в чемпионате) оставляет желать лучшего...
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:27
    Сразу видно, что разбором всех эпизодов руководил авторитетный дирижёр. Все эксперты спели в унисон. Вопрос только в том, чем они замеряли усилие толчка Мангаша Аззи, который опирался ногами о землю и усилие толчка защитника Маркиньеса, который в это время находился в воздухе. Разница результатов таких толчков видна даже слепому, но не запрограмированным экспертам.
    ABir
    ABir
    вчера в 21:58
    Кто бы сомневался в таких решениях комиссии. Хорошо, что в результате эти судейские решения не повлияли на исход матча.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 21:45
    Я, как нейтральный болельщик этих команд, который смотрел матч, во всем согласен. Меня единственно удивило отсутствие желтой карточки Аззи в первом тайме.
    Болелы Спартака, закидайте меня палками, но ваше руководство подало апелляции совсем не на очевидные моменты…
    cska1948
    cska1948
    вчера в 21:22
    22 июля 2025 год.
    «Имеют право. Я просто не знаю, это теперь затея бесплатная или нет. За каждый вопрос надо заплатить, особенно если он не подтвержден.

    Мы видим абсолютно тактику «Спартака»: рыдать, визжать первые пять туров о том, как их плохо судят, потом пользоваться этим беспределом следующие 20 матчей, и когда уже у всех закипает, к финишу, иметь лояльное судейство.

    Это не первый год, у них уже короночка – рыдать по поводу судейства в первых турах. Главное, чтобы просто был повод верещать, а остальное неважно», – сказал Червиченко.
    agwecb6da6mq
    agwecb6da6mq
    вчера в 21:14
    Спартаковских болельщиков приучили к тухлым победам, и объективное судейство у них вызывает панику.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 21:13
    Анатолий Кандауров!
    А какие конкретно эпизоды ЭСК истолковал неверно?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 21:12
    Если все верно по версии ЭСК , то вопрос а почему Казарцев не судит во втором Туре...)))... спрятали своего любимчика...что бы раны зализал и опять потом фас...
    6z5quv86g253
    6z5quv86g253
    вчера в 21:12
    Как не любят в Москве объективное судейство.
    cska1948
    cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 21:11
    Извините, на "Ответить" я нажал ошибочно. Как я понял у вас притензий к судейским решениям нет.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Так для это бразильцев закупают , скоро фавеллы опустеют
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 21:00
    Ворон ворону......
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:43
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 20:35
      Понятно ! Главным девизом в РПЛ В 2025 году будет - "" РАСЧИСТИМ ДОРОГУ К ЗОЛОТУ ЗЕНИТУ ЛЮБЫМИ ПУТЯМИ " !!!!
      Варвар7
      Варвар7 ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 20:29, ред.
      А где Вы в моём предложение услышали "вой"? В этой заметке есть обращение и ФК Динамо Мах. которое тоже отклонено . Мой посыл в том , что судья в поле и судьи на ВАР , испортили своими задержками зрелищность игры в сферу своей некомпетентности и опять им всё сошло с рук.
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 20:18
      Я, собственно, чего-то такого и ожидал.
      Не думал, правда, что по ВСЕМ эпизодам "ВАСЯ-МОЛОДЕЦ", но, что имеем то имеем.
      В общем, ДА ЗДРАВСТВУЕТ...!!!
      cska1948
      cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
      вчера в 20:16
        Варвар7
        Варвар7
        вчера в 20:07
        Они Святые - в смысле судьи...)))
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 20:05
          Гость
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