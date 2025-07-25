ЭСК поддержала пять решений арбитра матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала

Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, которое прошло 23 июля.
РПЛ. 1-й тур. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Махачкала). Судья — Василий Казарцев
1. Момент по обращению ФК «Динамо» Махачкала
Время по таймеру: 53-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Динамо» Мохаммеда Аззи
Решение комиссии: судья правильно вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Динамо» Мохаммеда Аззи
Голосование: большинство голосов
Мотивировка: Мохаммед Аззи вступает в единоборство за мяч с игроком соперника Рикарду Мангашем в опасной манере и в воздухе совершает контакт открытыми шипами с ногой соперника. Он не думает о его безопасности
2. Момент по обращению ФК «Спартак»
Время по таймеру: 7-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»
Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»
Голосование: единогласно
Мотивировка: защитник «Динамо» Мохаммед Аззи опережает полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в борьбе за мяч и первым успевает в него сыграть. После эпизода, выигранного в честной манере, нога Аззи естественным движением попадает на ногу футболиста «Спартака». Контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым
3. Момент по обращению ФК «Спартак»
Время по таймеру: 25-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»
Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»
Голосование: единогласно
Мотивировка: защитник «Динамо» Мохаммед Аззи выигрывает позицию в единоборстве за мяч у игрока «Спартака» Рикарду Мангаша, оказавшись впереди соперника. Рикарду Мангаш толкает Мохаммеда Аззи, который в результате этого толчка касается мяча рукой. После просмотра эпизода на мониторе, судья правильно назначает штрафной удар в пользу «Динамо» за толчок соперника рукой
4. Момент по обращению ФК «Спартак»
Время по таймеру: 45+7-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды «Динамо»
Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот команды «Динамо»
Голосование: единогласно
Мотивировка: игрок «Спартака» без попытки бороться за мяч блокирует движение вратаря «Динамо» Тимура Магомедова к мячу, что влияет на его возможность играть в мяч в собственной площади ворот. Судья правильно назначает штрафной удар в пользу «Динамо»
5. Момент по обращению ФК «Спартак»
Время по таймеру: 51-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо» и не удалять с поля игрока «Динамо» Идара Шумахова
Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» и не удалил с поля игрока «Динамо» Идара Шумахова
Голосование: единогласно
Мотивировка: контакт рукой со стороны защитника «Динамо» Идара Шумахова с телом игрока «Спартака» Маркиньоса был слабым и не повлиял на возможность нападающего играть в мяч, который перелетал этого игрока. Учитывая, что действия защитника не имели последствий, а нападающий намеренно сыграл в мяч рукой, судья правильно назначил штрафной удар в пользу команды «Динамо» и вынес предупреждение игроку «Спартака» за умышленную попытку забить гол рукой в ворота соперника.
Слава Богу, есть ВАР и судья в поле...
Слава Богу, есть ВАР и судья в поле...
Кстати много спартаковских экспертов отмечали правильность решении судьи, но по общей картине типа он судил неправильно, что свидетельствует об отсутствии логики и преобладания эмоции. По простому истерика.
Теория заговора сильно засело в голове у многих поколении спартаковцев.
Кстати много спартаковских экспертов отмечали правильность решении судьи, но по общей картине типа он судил неправильно, что свидетельствует об отсутствии логики и преобладания эмоции. По простому истерика.
Теория заговора сильно засело в голове у многих поколении спартаковцев.
В непростом матче все решения вынес правильно....
Побольше бы таких профессионалов....правильность работы которых подтверждает экспертная комиссия....
Может и жалоб будет меньше....
В непростом матче все решения вынес правильно....
Побольше бы таких профессионалов....правильность работы которых подтверждает экспертная комиссия....
Может и жалоб будет меньше....
Изначально предполагал , что решение комиссии будет таким а не иным , тем более матч спартаковцы выиграли...
Да так как являюсь болельщиком Спартака , могу быть необъективным , но я живой человек , и у меня есть своё мнение в том числе и на этот матч. Не вдаваясь в подробности считаю , что судейство в этом матче (да и в целом в чемпионате) оставляет желать лучшего...
Изначально предполагал , что решение комиссии будет таким а не иным , тем более матч спартаковцы выиграли...
Да так как являюсь болельщиком Спартака , могу быть необъективным , но я живой человек , и у меня есть своё мнение в том числе и на этот матч. Не вдаваясь в подробности считаю , что судейство в этом матче (да и в целом в чемпионате) оставляет желать лучшего...
Болелы Спартака, закидайте меня палками, но ваше руководство подало апелляции совсем не на очевидные моменты…
Болелы Спартака, закидайте меня палками, но ваше руководство подало апелляции совсем не на очевидные моменты…
«Имеют право. Я просто не знаю, это теперь затея бесплатная или нет. За каждый вопрос надо заплатить, особенно если он не подтвержден.
Мы видим абсолютно тактику «Спартака»: рыдать, визжать первые пять туров о том, как их плохо судят, потом пользоваться этим беспределом следующие 20 матчей, и когда уже у всех закипает, к финишу, иметь лояльное судейство.
Это не первый год, у них уже короночка – рыдать по поводу судейства в первых турах. Главное, чтобы просто был повод верещать, а остальное неважно», – сказал Червиченко.
«Имеют право. Я просто не знаю, это теперь затея бесплатная или нет. За каждый вопрос надо заплатить, особенно если он не подтвержден.
Мы видим абсолютно тактику «Спартака»: рыдать, визжать первые пять туров о том, как их плохо судят, потом пользоваться этим беспределом следующие 20 матчей, и когда уже у всех закипает, к финишу, иметь лояльное судейство.
Это не первый год, у них уже короночка – рыдать по поводу судейства в первых турах. Главное, чтобы просто был повод верещать, а остальное неважно», – сказал Червиченко.
А какие конкретно эпизоды ЭСК истолковал неверно?
А какие конкретно эпизоды ЭСК истолковал неверно?
Не думал, правда, что по ВСЕМ эпизодам "ВАСЯ-МОЛОДЕЦ", но, что имеем то имеем.
В общем, ДА ЗДРАВСТВУЕТ...!!!
Не думал, правда, что по ВСЕМ эпизодам "ВАСЯ-МОЛОДЕЦ", но, что имеем то имеем.
В общем, ДА ЗДРАВСТВУЕТ...!!!
Я не думал, что ЭСК до такой степени и так рано начали готовиться к юбилею
Я не думал, что ЭСК до такой степени и так рано начали готовиться к юбилею