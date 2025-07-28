«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Балтикой»

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вчера, 18:53

«Спартак» подал обращение в ЭСК РФС по поводу удаления нападающего и второй желтой карточки полузащитнику в матче второго тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

Заболотного удалили на 11-й минуте, а Маркиньос получил вторую желтую карточку и был удален на 58-й минуте.