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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Балтикой»

вчера, 18:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Спартак» подал обращение в ЭСК РФС по поводу удаления нападающего Антона Заболотного и второй желтой карточки полузащитнику Маркиньосу в матче второго тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

Заболотного удалили на 11-й минуте, а Маркиньос получил вторую желтую карточку и был удален на 58-й минуте.

Ранее председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление Заболотного, и футболиста пригласили на заседание, которое состоится в четверг.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:35
отказано будет во всём !
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:26
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:08
    А какая однобокость у меня? Судьи действовали согласно последних трактовок, рекомендованных ФИФА, в определении офсайда. Я лишь это тебе хотел сказать. Пойми и исходи из того, что для футбольных арбитров важно не то как ты трактуешь правила игры в футбол, а то как им рекомендет ФИФА. Скажи, арбитры нарушили регламент?
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 22:02
    Я, до сих пор восторгаюсь вашим первым голом в ворота Ахмата и неоднократно писал об этом!!! Как видишь, я- человек объективный и не придерживаюсь однобокости в своих взглядах.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Я остановил стоп кадр и убедился, что офсайд был примерно на 20-30 см. Возможно боковой оказался в этот момент не на линии. Так бывает. Но я еще во время трансляции сказал был офсайд у игрока Балтики. Мне это было очевидно. Ясно, что за бокового я не могу говорить. Но при анализе эпизода конечно офсайд будет установлен и подтверэжден даже без офсайдных линий. Там линия газона все подтверждает.
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:59
    Я в твоих комментариях ни разу не встречал возмущения по этому поводу. А такие эпизоды случаются чуть ли не в каждом матче: игрок в явном офсайде, но боковой флажок зажигает только по окончании эпизода.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:56, ред.
    Я раньше не возмущался, когда боковые не фиксировали офсайд?
    Напомни мне, хотябы один такой эпизод.
    И вообще, прекрати ревновать меня к Спартаку.)))
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:54
    Анатолий, вы уверены, что там был офсайд? А боковой не уверен, вот и промолчал. Там без линий ВАР уверенно сказать был или не был офсайд нельзя.
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:49
    Футбольные арбитры не имеют таких полномочий, трактовать футбольные правила как бог на душу положит. Ты почему раньше никогда не возмущался тому, что боковые не сразу фиксируют офсайд, а дают доиграть эпизод? Только не говори, что это первый раз в РПЛ, не поверю.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:44
    Футбольные правила можно трактовать как угодно, что, собственно и происходит.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:43
    Вот именно поэтому, что боковой мог не знать чем закончится эпизод он мог и не поднять флажок. Но когда эпизод закончился он обязан был сигнализировать Карасеву , что был офсайд. И тогда судья назначил бы свободный от ворот Спартака. В этом ошибка судейской бригады. Но желтую даже если она вторая теперь отменить нельзя по регламенту.
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Ты напиши в ФИФА про идиотизм, а не предъявляй претензии к арбитрам, которые работают по футбольным правилам.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:34
    Володя, о каких правилах ФИФА может идти речь, если первоначально, игрок Балтики попадает в офсайд, но боковой отмашку не дает и игра продолжается, после чего, игрок Спартака нарушает правила и следует удаление. Где логика? Это ИДИОТИЗМ чистой воды!!! И дело не в том, симпатизирую я Спартаку или нет, разговор- об элементарной логике, которой нет. Такими темпами, так, скоро поменяют все правила и превратят футбол в маразм!!!
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:26
    В данном случае дело не в моём отношении к Спаму. Дело в трактовке правил игры в футбол. Откуда боковой арбитр мог знать, что Маркиньос нарушит правила? Боковой действовал по БУКВЕ ЗАКОНА. А то, что Маркиньос нарушил правила на вторую желтую, это уже его проблемы, а не судьи.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:18
    Привет, Володя!!!
    Ну знаешь, так можно оправдать любое нарушение. Буква закона, конечно дело хорошее, но есть же еще и исключения из правил. Нет, я конечно понимаю твоё отношение к Спартаку, но надо же, хотябы иногда быть объективным...)))
    Точно также, ты искал зацепки, в эпизоде, с неназначенным пенальти в ворота сб.Испании, когда Кукурелья, демонстративно сыграл рукой, и даже привел мне новые идиотские правила ФИФА. Но, Дружище, должны быть еще и чисто человеческие нормы. Я знаю, что ты квалифицируешь меня как адвоката Спартака.))) Нет Володя, таковым, я не являюсь, просто, я- за предельную откровенность...
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:08, ред.
    Виктор, привет! Не знаю, как в Бундеслиге, а в РПЛ помощники главного арбитра фиксируют положение вне игры по завершению игрового эпизода. Эпизод был не доигран, когда Маркиньос нарушил правила и получил вторую желтую карточку. Какие могут быть претензии к арбитрам в этой ситуации? Насчёт того, что там явный офсайд, ты преувеличиваешь. Даже по стоп-кадру этого точно сказать нельзя.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 20:37
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    Gotlib
    Gotlib ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 20:34, ред.
    Хорошо хоть с муллой, а не с мулом. 😁
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:25
    Витя, я ТАК скажу:
    ИГРАТЬ НУЖНО, а не жалобами ЭСК КДК заваливать!!!
    Играть и выигрывать!!!!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:12
    Две игры - два обращения в ЭСК....
    И тишина........
    Capral
    Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 20:04
    Лавров не Миллер- футболу не мешает.
    uvtm4th6s69d
    uvtm4th6s69d
    вчера в 19:57
    Давно не было такого жесткого давления команды на судейский корпус, судьям выстоять этот натиск и не позволить себя подмять.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 19:40
    Мне кажется Спартаку, прежде всего, нужно успокоиться. Эмоции, понятно, переполняют, но они плохие советчики. Этот нервный обмен бумагами и репликами ни к чему хорошему не приведёт. Рано или поздно должен состояться серьёзный разговор, в ходе которого предстоит преодолеть все разногласия. Я считаю, что инициативу должен проявить Спартак. Не помешало бы участие в примирении авторитетного болельщика КБ, например Сергея Лаврова... Чего мелочиться?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:21
    Я вот Виктор вспомнил кавказскую поговорку ...как можно жаловаться муле на свою непослушную жену , когда мула спит с ней...)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:11
    По моему мнению откажут в обеих претензиях. При удалении Зе по сути, а при удалении Маркиньоса отменили бы, если бы была прямая красная. А вторую желтую не отменят по регламенту. Кстати если бы была прямая красная, то был бы обязательный просмотр ВАР и офсайд был бы замечен и красной не было бы. Так , что ЭСК снова будет на коне.
    kr3v8p9k6ddc
    kr3v8p9k6ddc
    вчера в 19:11
    В спартаке нужно создать два отдела - отдел жалоб и отдел тухлых побед.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:00
    Первое удаление- пожалуй без комментариев, но второго, вообще не должно было быть, ввиду явного офсайда у Балтики. И почему у Спартака только две претензии? Ведь если разобраться, спорных моментов было больше, чем много...
    Гость
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