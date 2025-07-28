«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Балтикой»

«Спартак» подал обращение в ЭСК РФС по поводу удаления нападающего Антона Заболотного и второй желтой карточки полузащитнику Маркиньосу в матче второго тура РПЛ против «Балтики» (0:3).
Заболотного удалили на 11-й минуте, а Маркиньос получил вторую желтую карточку и был удален на 58-й минуте.
Ранее председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление Заболотного, и футболиста пригласили на заседание, которое состоится в четверг.
Ну знаешь, так можно оправдать любое нарушение. Буква закона, конечно дело хорошее, но есть же еще и исключения из правил. Нет, я конечно понимаю твоё отношение к Спартаку, но надо же, хотябы иногда быть объективным...)))
Точно также, ты искал зацепки, в эпизоде, с неназначенным пенальти в ворота сб.Испании, когда Кукурелья, демонстративно сыграл рукой, и даже привел мне новые идиотские правила ФИФА. Но, Дружище, должны быть еще и чисто человеческие нормы. Я знаю, что ты квалифицируешь меня как адвоката Спартака.))) Нет Володя, таковым, я не являюсь, просто, я- за предельную откровенность...
Ну знаешь, так можно оправдать любое нарушение. Буква закона, конечно дело хорошее, но есть же еще и исключения из правил. Нет, я конечно понимаю твоё отношение к Спартаку, но надо же, хотябы иногда быть объективным...)))
Точно также, ты искал зацепки, в эпизоде, с неназначенным пенальти в ворота сб.Испании, когда Кукурелья, демонстративно сыграл рукой, и даже привел мне новые идиотские правила ФИФА. Но, Дружище, должны быть еще и чисто человеческие нормы. Я знаю, что ты квалифицируешь меня как адвоката Спартака.))) Нет Володя, таковым, я не являюсь, просто, я- за предельную откровенность...