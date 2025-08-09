МЮ по пенальти победил «Фиорентину» и выиграл товарищеский турнир

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фиорентиной» в матче предсезонного турнира за Кубок Snapdragon (1:1, 5:4 по пенальти).
Счёт открыла итальянская команда на 8-й минуте усилиями Симона Сома. Англичане отыгрались на 25-й после автогола Робина Госенса.
В серии одиннадцатиметровых лучше оказались манкунианцы, реализовавшие все свои попытки. У гостей не забил Фабиано Париси, его удар парировал Алтай Байиндир.
Но вот то, что снова пропустили со стандарта, и игра Куньи и Амада немного пугает... Да, понятное дело, что еще предсезонка, но все-таки это был последний матч предсезонки, и уже неплохо было играть примерно так, как будут играть в матче с Арсеналом
Плюсы:
- хорошо комбинируют в центре поля, чего не хватало в прошлом сезоне
- очень хороший темп. Видно, что хорошо поработали над физикой
- Йоро и Доргу прям на несколько голов выросли за предсезонку по сравнению с прошлым сезоном
Минусы:
- пока Амад очень плох в обороне
- У Куньи пока есть несогласованность действий с Доргу. Надеюсь, Матеус быстро адаптируется
- сегодняшняя игра Каземиро показала, что трансфер центрального полузащитника нужен как воздух!
- ну и пугает, что в сезон мы вступаем с нападающим, которого не успели наиграть
Пока есть за что бояться, но есть и положительные моменты. А тем более, учитывая, как провел предсезонку Арсенал, то как минимум на ничью в первом матче пока можно рассчитывать
