МЮ по пенальти победил «Фиорентину» и выиграл товарищеский турнир

1754746657

вчера, 16:37

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фиорентиной» в матче предсезонного турнира за Кубок Snapdragon (1:1, 5:4 по пенальти).

Счёт открыла итальянская команда на 8-й минуте усилиями Симона Сома. Англичане отыгрались на 25-й после автогола Робина Госенса.

В серии одиннадцатиметровых лучше оказались манкунианцы, реализовавшие все свои попытки. У гостей не забил Фабиано Париси, его удар парировал Алтай Байиндир.