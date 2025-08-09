Soccer.ru
МЮ по пенальти победил «Фиорентину» и выиграл товарищеский турнир

вчера, 16:37
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаЗакончился после серии пенальти

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фиорентиной» в матче предсезонного турнира за Кубок Snapdragon (1:1, 5:4 по пенальти).

Счёт открыла итальянская команда на 8-й минуте усилиями Симона Сома. Англичане отыгрались на 25-й после автогола Робина Госенса.

В серии одиннадцатиметровых лучше оказались манкунианцы, реализовавшие все свои попытки. У гостей не забил Фабиано Париси, его удар парировал Алтай Байиндир.

lobsterdam
lobsterdam ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:18
А разве у ворот ДДХ удавалось что-то серьезное создать? Но в серии , конечно, он не смог своим отказать, мачт-то товарищеский!
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 18:02
Краткие выводы по игре МЮ.

Плюсы:
- хорошо комбинируют в центре поля, чего не хватало в прошлом сезоне
- очень хороший темп. Видно, что хорошо поработали над физикой
- Йоро и Доргу прям на несколько голов выросли за предсезонку по сравнению с прошлым сезоном

Минусы:
- пока Амад очень плох в обороне
- У Куньи пока есть несогласованность действий с Доргу. Надеюсь, Матеус быстро адаптируется
- сегодняшняя игра Каземиро показала, что трансфер центрального полузащитника нужен как воздух!
- ну и пугает, что в сезон мы вступаем с нападающим, которого не успели наиграть

Пока есть за что бояться, но есть и положительные моменты. А тем более, учитывая, как провел предсезонку Арсенал, то как минимум на ничью в первом матче пока можно рассчитывать
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 17:53
Ну тут стоит понимать, что МЮ сегодня играл с нападающим в лице Маунта: Шешко только сегодня подписали, Зиркзе еще травмирован, а Расмуса берегут для того, чтобы тот не получил травму перед трансфером. Поэтому сегодня чего-то ждать в атаке и не стоило...

Но вот то, что снова пропустили со стандарта, и игра Куньи и Амада немного пугает... Да, понятное дело, что еще предсезонка, но все-таки это был последний матч предсезонки, и уже неплохо было играть примерно так, как будут играть в матче с Арсеналом
galem72
galem72
вчера в 17:46
Оба новичка МЮ отыграли весь матч. Кунья стабилен! Стабильно худший полевой игрок Юнайтед по оценкам полезных действий. Не знаю, когда он адаптируется к АПЛ в новом коллективе, но пока это второй Зирк / Хёй. Мбемо выглядел куда живее и полезнее.
112910415
112910415
вчера в 17:26, ред.
Вот она, победная поступь!
hate.
hate.
вчера в 17:19
Второй титул Аморима за лето 🔥🔥🔥
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 16:53
Выглядит всё безнадёжно, как и в прошлом сезоне. Ну хотябы в серии пенальти выиграли
Брулин
Брулин
вчера в 16:51
ну все, легенда хорошо отстоял, и ушел под аплодисменты стадиона
