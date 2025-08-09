«Крылья Советов» и «Балтика» не выявили победителя в матче РПЛ

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в матче 4-го тура РПЛ (1:1).
На 17-й минуте самарский клуб вышел вперёд усилиями Амара Рахмановича. Калининградцы отыгрались на 62-й — мяч забил Брайан Хиль. На 90+2-й хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Сергей Бабкин.
КС занимают 2-е место в чемпионате России, «Балтика» идёт третьей. У обеих команд по 8 очков.
Главное, чтобы он не опустил руки и продолжал усердно работать над повышением качества своей игры.
