«Крылья Советов» и «Балтика» не выявили победителя в матче РПЛ

1754742471

вчера, 15:27

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в матче 4-го тура РПЛ (1:1).

На 17-й минуте самарский клуб вышел вперёд усилиями Амара Рахмановича. Калининградцы отыгрались на 62-й — мяч забил Брайан Хиль. На 90+2-й хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Сергей Бабкин.