«Крылья Советов» и «Балтика» не выявили победителя в матче РПЛ

вчера, 15:27
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в матче 4-го тура РПЛ (1:1).

На 17-й минуте самарский клуб вышел вперёд усилиями Амара Рахмановича. Калининградцы отыгрались на 62-й — мяч забил Брайан Хиль. На 90+2-й хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Сергей Бабкин.

КС занимают 2-е место в чемпионате России, «Балтика» идёт третьей. У обеих команд по 8 очков.

North West
North West ответ Игорь Никитенко 1 (раскрыть)
вчера в 17:57
Вот она ментальность наших поклонников футбола. Заходишь в ветку почитать о матче и игре, а пишут про то, кто какой плохой, гнилой и не хороший))
Capral
Capral ответ Игорь Никитенко 1 (раскрыть)
вчера в 17:33
Согласен!!!
Игорь Никитенко 1
Игорь Никитенко 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:32
Гнилой человек Талалаев , как тренер может и хорош .
z7crmpamuq23
z7crmpamuq23
вчера в 17:28
Победа над спартаком не может объективно оценить мастерство команды.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:20
А Балтика то валит, результат дает
Игорь Никитенко 1
Игорь Никитенко 1 ответ North West (раскрыть)
вчера в 16:55
    North West
    North West ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:45, ред.
      Capral
      Capral ответ North West (раскрыть)
      вчера в 16:42, ред.
      Мочить или мочиться- это ж очень важно?
      🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      North West
      North West ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:40
      Это ваше мнение и вы имеете на него право. Дальше если такое будет продолжаться впредь, как говорил Бубнов - буду мочить(в комментариях). Удачи!
      Capral
      Capral ответ North West (раскрыть)
      вчера в 16:36, ред.
      Личной неприязни нет, но есть объективные факты, непрофессиональных действий Талалаева.
      А от тебя, я, так, ничего убедительного и не услышал- только личные хотелки.
      North West
      North West ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:33
      Я никого не обвиняю. Мне вашу аналитику матчей интересно было читать, пока на ней не появился налёт предвзятости и негатива из-за личной неприязни к Талалаеву.
      Capral
      Capral ответ North West (раскрыть)
      вчера в 16:30
      А несуществующая вторая карточка, это как- справедливо?!
      North West
      North West ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:29
      Победа над Спартаком во многом была из-за лесоруба Заболотного. И там было ещё пару эпизодов в которых судья простил игроков Спартака, уже обсуждали это.
      Capral
      Capral ответ North West (раскрыть)
      вчера в 16:29
      Разговор ни о чем!!! Я так и не услышал, конкретного комментария в мой адрес, просто голословные обвинения, ни на чём не основанные...
      112910415
      112910415
      вчера в 16:27
      Матч за лидерство в РПЛ выдался напряжённым!)
      North West
      North West ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:27
      Ах да, буду защищать и остаивать Талалаева даже если он будет самым злейшим злодеем вселенной - потому что он главный тренер моей команды, которая бьётся за мой город.
      Capral
      Capral ответ North West (раскрыть)
      вчера в 16:26
      Да, именно так! А Талалаеву не стыдно было отрицать, что его победа над Спартаком была во многом из-за КК?!
      North West
      North West ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:23, ред.
      Сегодня ему не повезло- не хватило еще одной КК для победы, как в игре со Спартаком...))) - Довольно ехидненькая и гнилая ирония кстати.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 16:13
      Как бы там ни было....
      Два клуба начали чемпионат очень достойно...
      после 4-х туров - 0 поражений у обеих команд...
      И нахождение в верхней части таблицы...
      Даже интересно как у них пойдут дела дальше....
      Молодцы !!!!!!
      С отличным стартом сезона !!!!!!!!
      Capral
      Capral ответ North West (раскрыть)
      вчера в 16:11
      В чем и в ком, моё мнение поменялось? Конкретно, назови человека или команду.
      North West
      North West ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:08
      Мнение о человеке влияет и переносится на команду так или иначе. Вы будете оценивать и оцениваете через призму личной неприязни. Я вас не упрекаю, это ваше право. Просто иногда забавно когда взрослые и зрелые люди скажем так переобуваются из-за каких-то неочевидных обстоятельств и эпизодов)
      Capral
      Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
      вчера в 16:06, ред.
        derrik2000
        derrik2000 ответ North West (раскрыть)
        вчера в 16:03
        Так он ИШШО молодой и повышенного внимания к своей персоне со стороны соперника не испытывал.
        Главное, чтобы он не опустил руки и продолжал усердно работать над повышением качества своей игры.
        Capral
        Capral ответ North West (раскрыть)
        вчера в 16:02
        О тренере Талалаеве, моё мнение никогда не менялось, а вот, о человеке Талалаеве, да, действительно- поменялось, Я разочарован. И не надо фантазировать и приписывать мне то, чего я никогда не говорил!
        Ещё в 1-й лиге, я отмечал работу Талалаева.
        particular
        particular
        вчера в 16:00
        Бремя неожиданного лидерства в турнире наложило на команды отпечаток суеты и излишнего старания...
        North West
        North West ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 15:56
          CCCP1922
          CCCP1922
          вчера в 15:56
          А мне этот матч понравился.. Команды умеют играть в футбол - пусть и немного простоват, но его можно смотреть. В обеих командах есть интересные, индивидуально сильные игроки и они старались продемонстрировать своё мастерство. Оба коллектива прямо сейчас выглядят гораздо интереснее и сильнее, например, Карпинского Ростова, как по мне. Поздравляю оба клуба с хорошей игрой!!! Молодцы!!!
          Брулин
          Брулин
          вчера в 15:55
          Спасибо Талалаеву за такой футбол Балтики! Выходя четвёртвый матч стартом из ФНЛ, показывают невероятно зрелищную игру.
          Capral
          Capral ответ North West (раскрыть)
          вчера в 15:54
          Не всеми хваленого. Я его не нахваливал и им не восторгался...
          North West
          North West ответ derrik2000 (раскрыть)
          вчера в 15:50
          Ещё хочется подметить что хвалёного всеми Ракова съели вместе с потрохами в этом матче.
          Гость
