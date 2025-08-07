Гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм»

1754590948

вчера, 21:22

Немецкая «Бавария» в товарищеском матче обыграла английский «Тоттенхэм» с результатом 4:0.

На 12-й минуте счет открыл бывший нападающий лондонцев , а на 14-й он же не реализовал пенальти, направив мяч выше ворот.

Далее уже во втором тайме забивали , и на 61-й, 74-й и 80-й минутах соответственно.