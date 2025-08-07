Soccer.ru
Гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм»

вчера, 21:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Немецкая «Бавария» в товарищеском матче обыграла английский «Тоттенхэм» с результатом 4:0.

На 12-й минуте счет открыл бывший нападающий лондонцев Харри Кейн, а на 14-й он же не реализовал пенальти, направив мяч выше ворот.

Далее уже во втором тайме забивали Кингсли Коман, Леннарт Карл и Уиздом Майк на 61-й, 74-й и 80-й минутах соответственно.

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:31
Я видел Гершковича в Киеве, в 1985г., в матче ветеранов ДинамоКиев- ДинамоМосква. Так вот, уже тогда, он был с лишним весом и прилично.
Ладно, будь здоров!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
Я тебе о том же - оба в равных условиях были.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:27
Ну так и Миша, уже далеко не тот был.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:25
Ладно, проверим...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Вить... Толи 88-й, толи 89- год... Щас уже точно не помню...

Брюхо до колен ? Ну вообще-то и Кайзер уже тоже на тот момент далеко не тот КАЙЗЕР был... , но тем не менее.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:58
А когда был матч ветеранов?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:57
Ну не всем же так делать Беккенбауэра как это сделал Блоха.))) И зачем брать отдельно взятую игру, тем более ветеранов, у которых брюхо до колен? Я видел Мишу в лучшие его годы, и знаю, что после гола в ворота Яшина, Великий вратарь, лично подошел к Гершковичу и сказал: "Молодец! Продолжай в том же духе, только мне, больше не забивай". И в Динамо, Мишу пригласили Яшин и Бесков. Гершкович забивал в ворота лучших европейских команд...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:48, ред.
По Гершковичу...
Был матч ветеранов в Москве... Ну так вот Гершкович там был весь такой на понтах... и решил несколько раз пройти один в один Беккенбауэра..., а тот просто его делал раз за разом, отбирая мяч, - мы все, помню, ржали на трибунах.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:44
Кстати, вот ты говоришь ЦН должен быть коренастый, здоровый. А вот я помню, Гершкович играл ЦН, так он не был коренастым, и даже не всегда играл весь матч. Зато технарь был, каких мало. Тот же Шенгелия не был особо сильным физически или Онищенко. Да много ЦН не были очень здоровыми...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:32
Как помощь Кейну в атаке.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:31, ред.
Ну... , как альтернатива Кейну, - это вряд ли. Центрфорвард должен быть либо как Холланд, либо коренастый как Руни, Суарес или Зубастик... Думаю место Диаса именно на фланге, - там нужны лёгкие и быстрые ( Неймар, Ямаль, Салах и ежё с ними). У страйкеров же, как правило, несколько иная манера игры, передвижения и позиция.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:31
У Баварии, при Компани, темп далеко не бешенный. Напротив, команда много комбинирует, но в среднем темпе. Выбегая в контратаки, да- ускоряется... Не хватает Мусиалы- его выдумки, динамики. Вот, он, обычно задает темп.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:27
Сегодня, полу живой. Пытался идти в обводку, сыграть в стеночку, ничего не получилось. Много суетился. Да, возможно еще не вписался в общую схему. Видно старается, но многое не получается. По заявлению Компани, Диаса брали, как возможную альтернативу Кейну, но сегодня, как раз, в большинстве моментов, команда играла на Кейна.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
Чё там... неужто Диас был никакой ? Может просто пока не сыгрался с парнями ? У Баварии темп, как правило, бешеный..., хотя и в Ливере скорости дай боже...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:17
Это другое дело.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:16, ред.
Я имел ввиду качественная.)))
Пас тоже можно по разному давать- внешней стороной, щечкой, пяткой и тп...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:52
Вить. Ты написал что культура паса интересная. Это как ?
x42tarp9z32n
x42tarp9z32n
вчера в 22:24
Символично что разгром начал Кейн
Capral
Capral
вчера в 21:37
Очень понравилась Бавария: комбинационная игра, размашистая, чередование среднего и короткого паса, да и сама культура паса очень интересная. Ну а голы- просто на загляденье, а три- как под копирку, с подкруткой, в дальний угол!!! И движение мюнхенцев понравилось, нет статичного нудного футбола, всё пытаются делать на скорости. Коман конечно тормоз, вместо того, чтобы обострять, останавливается и тупит. Но один раз включил мозги u забил красивый гол! А вот гол Кейна из офсайда. Ненавязчивый прессинг баварцев, всё в пределах разумного, ничего лишнего...

И всё бы ничего, но вот соперник- никакущий. Всё позволял Баварии- и розыгрывать, и бить, и завершать... Сам, в свою очередь, практически ни одно подхода не совершил. Не очень я понял функции Диаса. Представлял его себе несколько в другом качестве. Играет на месте левого полусреднего, со смещением в центр, но при этом, практически, никакого обострения. Смотрел на игру ТХ и думал: как эта команда выиграла ЛЕ, и как собирается, она играть в СК с ПСЖ???

Вобщем, Баварию с победой сегодня. Но как будет в официальных матчах- посмотрим. Сегодня, соперник много позволял мюнхенцам.
