Гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм»

Немецкая «Бавария» в товарищеском матче обыграла английский «Тоттенхэм» с результатом 4:0.
На 12-й минуте счет открыл бывший нападающий лондонцев Харри Кейн, а на 14-й он же не реализовал пенальти, направив мяч выше ворот.
Далее уже во втором тайме забивали Кингсли Коман, Леннарт Карл и Уиздом Майк на 61-й, 74-й и 80-й минутах соответственно.
И всё бы ничего, но вот соперник- никакущий. Всё позволял Баварии- и розыгрывать, и бить, и завершать... Сам, в свою очередь, практически ни одно подхода не совершил. Не очень я понял функции Диаса. Представлял его себе несколько в другом качестве. Играет на месте левого полусреднего, со смещением в центр, но при этом, практически, никакого обострения. Смотрел на игру ТХ и думал: как эта команда выиграла ЛЕ, и как собирается, она играть в СК с ПСЖ???
Вобщем, Баварию с победой сегодня. Но как будет в официальных матчах- посмотрим. Сегодня, соперник много позволял мюнхенцам.
