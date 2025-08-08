Soccer.ru
Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном»

вчера, 21:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

В стартовом матче четвертого тура чемпионата РПЛ махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с тольяттинским «Акроном» с результатом 1:1.

На 42-й минуте счет открыл защитник хозяев Джемал Табидзе. На 84-й минуте равновесие восстановил Жилсон Беншимол после передачи Артема Дзюбы.

«Акрон» с 6 очками занимает шестое место, не потерпев ни одного поражения.

«Динамо», набрав 5 очков, находится на девятой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Акрон» 17 августа примет «Оренбург», а 18 августа состоится матч «Пари НН» – «Динамо» (Махачкала).

сегодня в 06:49
Махачкала делает вещи настрой у них боевой
gorets004
gorets004
сегодня в 01:10
матч невезение
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:35
Если ТАК и дальше пойдёт, то полено станет лучшим по системе "гол+пас", да-а-алеко позади оставив ближайшего преследователя.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:15
Смотрел с большим интересом и удовольствием. И Динамо Махачкала,, и Акрон играли в добротный футбол. При случае они способны создать проблемы любому российскому клубу. Понаблюдал за Пальцевым, он сыграл хорошо. Был заметен и Дзюба. Артём играет очень важную роль в команде, на поле и вне его. В обоих клубах есть костяк - это главное.
nubom
nubom
вчера в 22:15
Дзюба - гигант! Всю команду тянет! Такой обоз навоза одному не потащить. Зря его так напрягают..
сканер
сканер
вчера в 22:12
Эх Динамо не удержали, как и в прошлом году. Пятое место упустили на сегодня.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:08
Динамо Махачкала!
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:02
Рукоблудый приносит пользу Жигулям...
зигзаг
зигзаг
вчера в 22:01
По одному важному очку. Все в плюсе
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:01
Обидно конечно в концовке терять 3 балла,но Акрону есть кем усиливать игру во втооом тайме,у Динамо,увы пока таких нет.Ну ничего и балл в копилку.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:59
Спасибо командам за футбол! Было не скучно смотреть, по крайней мере. Поляна, конечно, предел мечтаний....
Гость
