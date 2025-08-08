Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном»

В стартовом матче четвертого тура чемпионата РПЛ махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с тольяттинским «Акроном» с результатом 1:1.
На 42-й минуте счет открыл защитник хозяев Джемал Табидзе. На 84-й минуте равновесие восстановил Жилсон Беншимол после передачи Артема Дзюбы.
«Акрон» с 6 очками занимает шестое место, не потерпев ни одного поражения.
«Динамо», набрав 5 очков, находится на девятой строчке турнирной таблицы.
В следующем туре «Акрон» 17 августа примет «Оренбург», а 18 августа состоится матч «Пари НН» – «Динамо» (Махачкала).