Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Акроном»

1754679376

вчера, 21:56

В стартовом матче четвертого тура чемпионата РПЛ махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с тольяттинским «Акроном» с результатом 1:1.

На 42-й минуте счет открыл защитник хозяев . На 84-й минуте равновесие восстановил после передачи .

«Акрон» с 6 очками занимает шестое место, не потерпев ни одного поражения.

«Динамо», набрав 5 очков, находится на девятой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Акрон» 17 августа примет «Оренбург», а 18 августа состоится матч «Пари НН» – «Динамо» (Махачкала).