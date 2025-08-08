«Интер» вдесятером одержал волевую победу над «Монако»

1754683274

вчера, 23:01

«Монако» на своем поле потерпел поражение от миланского «Интера» в товарищеском матче с результатом 1:2.

Монегаски открыли счет уже на второй минуте – отличился .

На 38-й минуте «Интер» остался вдесятером из-за удаления турецкого полузащитника за два предупреждения.

Тем не менее, миланцы в меньшинстве добились победы. На 60-й минуте сделал счет равным, а на 80-й победный гол забил .

Российский полузащитник «Монако» на 65-й минуте вышел на замену.