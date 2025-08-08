«Челси» обыграл «Байер» в товарищеском матче

Английский «Челси» обыграл немецкий «Байер» в товарищеском матче с результатом 2:0.
Игра прошла в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».
Оба мяча забили бразильские легионеры хозяев Эстевао и Жоао Педро на 18-й и 90-й минутах соответственно.
Ему надо дать время и на ошибки. Тот же Ливай крайне сильно прогрессировал в прошлом сезоне.
Новичок Жоао Педро тоже продолжает радовать своими голами!
Удачи всем парням в Челси!
Особенно Эссуго и Гиттенс! Да и Эстевао. Будет сильная конкуренция Палмеру и Ко))
Нето и Педро в своей красе. Только Ачимпонг немного мандражил;
А так все хорошо сыграли. Товарняк и товарняк тем более против такого слабого Байера.
В настоящем матче бы проверить новичков.
П.С. По ходу еще один трофей выиграли, теперь мальтийский какой то)))))
Это требл или первый трофей сезонв?
