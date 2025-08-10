Переход Шевалье вошёл в топ-10 самых дорогих трансферов среди вратарей

1754775803

сегодня, 00:43

«Пари Сен-Жермен» приобрел голкипера из «Лилля» за сумму 40+15 миллионов евро.

Рейтинг самых дорогих трансферов голкиперов выглядит следующим образом:

1. Кепа Аррисабалага – 80 млн евро (из «Атлетика» в «Челси» в 2018 году);

2. Алиссон – 62,5 млн евро (из «Ромы» в «Ливерпуль» в 2018 году);

3. Джанлуиджи Буффон – 53 млн евро (из «Пармы» в «Ювентус» в 2001 году);

4. Андре Онана – 52,5 млн евро (из «Интера» в «Манчестер Юнайтед» в 2023 году);

5. Эдерсон – 40 млн евро (из «Бенфики» в «Манчестер Сити» в 2017 году);

6. Лукас Шевалье – 40 млн евро (из «Лилля» в ПСЖ в 2025 году);

7. Тибо Куртуа – 35 млн евро (из «Челси» в «Реал» в 2018 году);

8. Яспер Силлессен – 35 млн евро (из «Валенсии» в «Барселону» в 2019 году);

9. Давид Райя – 32 млн евро (из «Брентфорда» в «Арсенал» в 2024 году);

10. Джеймс Траффорд – 31,5 млн евро (из «Бернли» в «Манчестер Сити» в 2025 году).