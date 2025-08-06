Дорогие нападающие – самая опасная ставка в АПЛ. «Ливерпуль», МЮ и «Челси» крупно просчитались

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сегодня, 14:19

Футболисты пережили крах надежд.

Карьера Нуньеса докатилась до лиги шейхов

«Аль-Хиляль» готов подписать Нуньеса. В двадцать шесть лет уругваец решил поставить крест на серьезной карьере. Шейхи заплатят ему больше денег, чем американские владельцы «Ливерпуля». Дарвин пытался набрать хорошую форму в надежде попасть в «Наполи» или другой клуб из Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» в прошлом отказывался продавать форварда в «Аль-Хиляль». Также Юрген Клопп запретил трансфер Дарвина в «Арсенал». Нуньес ссорился с руководством «Ливерпуля», удалял из социальных сетей упоминания о клубе. Теперь он будет работать под руководством Симоне Индзаги. Обе звезды уехали в Саудовскую Аравию из-за денег.

Нуньес мечтает навредить командам Бензема и Роналду, он постарается опередить по результативности обладателей «Золотых мячей». В двадцать шесть лет, за год до мундиаля, нападающий чемпионов Англии, которого «Ливерпуль» подписал за 85 миллионов евро, отправляется во второсортную лигу за меньшие деньги — около 65 миллионов евро. В АПЛ Дарвин не раскрылся и не повторил успех Луиса Суареса.

Антони и Санчо не помогли МЮ в нападении

Говорим только о футболистах атаки клубов АПЛ , которых подписали за 85 млн евро, как Санчо, или дороже — за Антони «Манчестер Юнайтед» отдал 95 млн евро. В очередной раз все убедились, что английских игроков переоценивают при трансферах. Санчо никогда не играл на 85 млн евро. А вот сделка с «Аяксом» — результат футбольного кумовства. Главный тренер МЮ знал Антони, тен Хаг убедил американских боссов английского клуба отдать голландцам 95 млн евро, хотя рыночная стоимость футболиста составляла на тот момент всего тридцать пять миллионов. Совершаешь безумные трансферы — получаешь предсказуемый результат. У Антони были проблемы с дисциплиной и личной жизнью. Он заиграл в аренде в «Бетисе», но не остался в Испании надолго. Амориму и Джейдон Санчо в МЮ не нужен. Вингеры тренируются отдельно от команды, им ищут новые клубы, но пугают аппетиты игроков — нужна высокая зарплата и запросы продавцов. МЮ нужно отбить хотя бы часть от потерянных 180 миллионов евро.

«Ливерпуль» рискует со ставкой на Уго Экитике

У двадцатидвухлетнего Уго грубый низкий голос, который не сочетается с внешностью и молодым лицом. Француз в интервью отвечает прямо и нагло: он приехал всех разрывать в АПЛ . Руководство «Ливерпуля» отдало «Айнтрахту» за трансфер Экитике 95 млн евро. Форварды немецкого клуба часто разочаровывают в новых командах. В «Реале» не заиграл серб Лука Йович. Его коллега Аллер не закрепился в «Вест Хэме», а Коло Муани покинул ПСЖ , хотя парижане отдали за форварда 95 млн евро. Мармуш в «Манчестер Сити» и Экитике в «Ливерпуле» мечтают не повторить судьбу других нападающих «Айнтрахта». Но, как видно по списку самых дорогих форвардов в истории АПЛ , в основном созидателей ждал на новом месте крах. Нуньес получил репутацию мазилы, Антони и Санчо — уже не талантливые звёзды, которые мечтают выйти на самый высокий уровень; их карьера пошла на спад.

Экитике может пострадать, если «Ливерпуль» провернет трансфер Исака, а слева в атаке заиграют или опытный Гакпо, или юный Нгухома. Шестнадцатилетнего Рио «красные» увели из школы «Челси». В футболе гранд может вложить в новичка огромные деньги, как в Экитике, а в основе засияет молодой и скоростной подросток Рио Нгухома.

Грановская просчиталась с покупкой Лукаку

У Ромелу сразу два неудачных трансфера в клубы АПЛ . «Манчестер Юнайтед» отдал за переход бельгийца 84,7 млн евро, и Лукаку не сделал «красных дьяволов» чемпионами Англии, как у него получилось с «Наполи» весной. Но ставка Грановской и владельца «Челси» намного солиднее, чем у МЮ . Лондонцы заплатили 113 млн евро, то есть оценили Лукаку вровень с Роналду, который перешёл в «Ювентус» за 117 миллионов. Опытный форвард сборной Бельгии имел хорошую репутацию, но «Челси» пришлось переплатить. В результате не получили классный футбол от нападающего и потеряли огромные деньги. Суммарная компенсация после аренды и трансфера Лукаку в «Наполи» составила жалкие 43 миллиона евро, то есть только на подписании игрока «Челси» потерял 70 миллионов, не учитывая зарплату, которую нападающий тоже не отработал на поле. Ромелу стал одним из самых неудачных трансферов центрального форварда в истории футбола, но его ценник переплюнули представители «Манчестер Сити» со своей необъяснимой ошибкой.

«Манчестер Сити» выгнал Джека Грилиша

Кто в своем уме отдаст за плеймейкера «Астон Виллы» 117,5 млн евро? У Грилиша не было опыта в Лиге чемпионов. У Джека не было славы Месси, Роналду и Мбаппе, чтобы зарабатывать деньги на имиджевых правах и рекламе. Все знали привычки Грилиша — он прославился в подростковом возрасте. Джек напился на курорте и уснул посреди дороги. Друзья сфотографировали его, а снимок попал к журналистам. У Грилиша всегда были сложные отношения с алкоголем. Речь идет о крупном просчёте Гвардиолы и директора «Манчестер Сити» Бегиристайна. В поисках левого вингера стоило обратиться к другим мастерам, а Грилиш не отработал 117,5 млн евро. Это прекрасный футболист старой школы: у него сильные ноги, умение правильно держать корпус и неплохая техника. Но Грилиш — самый дорогой трансфер в истории АПЛ . Можно было понять подписание Месси в «Манчестер Сити» за 250 млн евро пять лет назад, а вот ставка на Джека сразу казалась неграмотной. Грилиша отправят в другой клуб за смешные деньги, тренер Гвардиола в него больше не верит.