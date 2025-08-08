Российские клубы получили от УЕФА более 10 млн евро с момента отстранения

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил более 10,8 млн евро в рамках фонда солидарности российским клубам после того, как им запретили участвовать в международных турнирах в 2022 году.
Обычно такие выплаты предоставляются командам, не попавшим в еврокубки. По данным УЕФА, они призваны поддерживать конкурентный баланс в высших дивизионах Европы в связи с дополнительными доходами, которые некоторые клубы получают от участия в еврокубках.
Российский футбольный союз получил от УЕФА 3 305 000 евро в сезоне 2022/23, 3 381 000 евро в следующей кампании и 4 224 000 евро в сезоне 2024/25.
В сезоне 2021/22 также была выплачена сумма в размере 6 209 000 евро. РФС обязан передать эти деньги клубам.