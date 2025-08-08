Soccer.ru
Российские клубы получили от УЕФА более 10 млн евро с момента отстранения

вчера, 13:41

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил более 10,8 млн евро в рамках фонда солидарности российским клубам после того, как им запретили участвовать в международных турнирах в 2022 году.

Обычно такие выплаты предоставляются командам, не попавшим в еврокубки. По данным УЕФА, они призваны поддерживать конкурентный баланс в высших дивизионах Европы в связи с дополнительными доходами, которые некоторые клубы получают от участия в еврокубках.

Российский футбольный союз получил от УЕФА 3 305 000 евро в сезоне 2022/23, 3 381 000 евро в следующей кампании и 4 224 000 евро в сезоне 2024/25.

В сезоне 2021/22 также была выплачена сумма в размере 6 209 000 евро. РФС обязан передать эти деньги клубам.

Перевод с theguardian.cоm
socc57
socc57 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:02
Сумма ежегодного взноса за членство в УЕФА составляет 250 швейцарских франков.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:09, ред.
Блин ну прям куэфа одарила нас
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:06
А взносы России в эту европейскую футбольную организацию кто-нибудь посчитал? Почему УЕФА не распространяется о том, что Российская Федерация выполняет свои финансовые обязательства, не смотря на отстранение от международных соревнований? Похоже, что Европа ещё гордится своей подачкой, иначе не могу назвать. А мы без неё обошлись бы. Плохо одно - наш спорт в изоляции...
Гость
