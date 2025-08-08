Российские клубы получили от УЕФА более 10 млн евро с момента отстранения

1754649674

вчера, 13:41

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) выплатил более 10,8 млн евро в рамках фонда солидарности российским клубам после того, как им запретили участвовать в международных турнирах в 2022 году.

Обычно такие выплаты предоставляются командам, не попавшим в еврокубки. По данным УЕФА , они призваны поддерживать конкурентный баланс в высших дивизионах Европы в связи с дополнительными доходами, которые некоторые клубы получают от участия в еврокубках.

Российский футбольный союз получил от УЕФА 3 305 000 евро в сезоне 2022/23, 3 381 000 евро в следующей кампании и 4 224 000 евро в сезоне 2024/25.