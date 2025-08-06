В Италии при вылете в Серию Б зарплаты игроков автоматически снизят на 25%

1754461986

вчера, 09:33

В соответствии с новым 5-летним коллективным соглашением между Ассоциацией футболистов Италии (AIC) и Серией А заработная плата игроков итальянских футбольных клубов будет автоматически уменьшена на 25% в случае вылета команды из Серии А в Серию В.

Данное положение вступит в силу для всех контрактов, заключённых с 2 сентября текущего года.

Важно отметить, что эта мера не является безусловной. Клуб и игрок имеют право договориться об ином варианте, при котором автоматическое снижение заработной платы (базового оклада) не будет применяться.