В Италии при вылете в Серию Б зарплаты игроков автоматически снизят на 25%

вчера, 09:33

В соответствии с новым 5-летним коллективным соглашением между Ассоциацией футболистов Италии (AIC) и Серией А заработная плата игроков итальянских футбольных клубов будет автоматически уменьшена на 25% в случае вылета команды из Серии А в Серию В.

Данное положение вступит в силу для всех контрактов, заключённых с 2 сентября текущего года.

Важно отметить, что эта мера не является безусловной. Клуб и игрок имеют право договориться об ином варианте, при котором автоматическое снижение заработной платы (базового оклада) не будет применяться.

Перевод с gazzetta.it
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 10:51
сколько искренних слез увидим в конце сезона
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 10:07, ред.
Хороший подход
jRest
jRest
вчера в 09:42
Не открыли Америку, у нас давно действует правило, что при переходе в Зенит зарплата автоматически увеличивается минимум вдвое.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:36
Вот это действительно стимул - не вылетать...)
Гость
