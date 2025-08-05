Футболки Дзюбы пользуются наибольшим спросом у фанатов «Акрона»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о том, как продаются футболки с фамилией Артёма Дзюбы.
Порядка 80% проданных игровых маек были с фамилией Дзюбы. Он лидирует с отрывом. С момента перехода игрока их было реализовано более одной тысячи. Для клуба это неплохая коммерческая составляющая. Мы из года в год растём, билетная выручка и продажа атрибутики повышаются, что не может не радовать.
Напомним, что Дзюба присоединился к тольяттинской команде в сентябре 2024 года.
Как ни прискорбно констатировать, но кроме него и Соболя нет в РПЛ российских нападающих.
Как ни прискорбно констатировать, но кроме него и Соболя нет в РПЛ российских нападающих.