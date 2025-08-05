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Футболки Дзюбы пользуются наибольшим спросом у фанатов «Акрона»

вчера, 09:40

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о том, как продаются футболки с фамилией Артёма Дзюбы.

Порядка 80% проданных игровых маек были с фамилией Дзюбы. Он лидирует с отрывом. С момента перехода игрока их было реализовано более одной тысячи. Для клуба это неплохая коммерческая составляющая. Мы из года в год растём, билетная выручка и продажа атрибутики повышаются, что не может не радовать.

Напомним, что Дзюба присоединился к тольяттинской команде в сентябре 2024 года.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:58
Его удар головой, после которого мяч чудом вытащил Максименко, говорит о том, что футболки продаются отнюдь не за былые заслуги.

Как ни прискорбно констатировать, но кроме него и Соболя нет в РПЛ российских нападающих.
kex2gcxmcxn4
kex2gcxmcxn4 ответ zw4v4gggazz3 (раскрыть)
вчера в 10:40
Но ведь футболки и не только, Роналду насят же многие, хотя как можно носить одежду гея.
Поступок Дзюбы это вообще невинные шалости по сравнению с секс ориентацией португалского гея.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:35
Ну вот, Артём может лично продавать на рынке футболки, прямо как горячие беляши. Надо посмотреть, какая фирма их производит и парочку купить. Только без фамилии Дзюбы на спине. Я уважаю футбольные заслуги Артёма, всегда желаю ему удачи и всё. Некоторые его поступки я не понимаю...
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 10:07
Лучше бы покупали футболки кто помог Акрону выйти в РПЛ
Futurista
Futurista
вчера в 10:03
Футболка Дзюбы...фирменная)...
zw4v4gggazz3
zw4v4gggazz3
вчера в 09:55
Не знаю, учитывая известное видео, вряд ли можно такое надевать
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