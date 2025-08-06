Soccer.ru
«Аяччо» может быть объявлен банкротом

вчера, 13:18

«Аяччо» рискует стать банкротом после предоставления поддельной банковской гарантии. Ранее клуб был исключен из Лиги 2 по решению DNCG.

16 июля бывший президент Ален Орсони заявил, что получил гарантию на 15 млн евро от Королевского банка Шотландии (RBS). Однако документ вызвал подозрения из-за формы, отсутствия контактов и старого логотипа банка.

В NatWest сообщили, что такого документа нет в их архивах. Орсони заявил, что не взаимодействовал с банком и удивлен подделкой.

«Аяччо» решил не оспаривать понижение в классе, поскольку у клуба нет средств. В ближайшее время планируется встреча с DNCG для обсуждения бюджета.

Однако, скорее всего, клуб будет исключен из профессиональных турниров и начнет процедуру банкротства.

