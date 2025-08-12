ПСЖ включил Сафонова в заявку на Суперкубок УЕФА

«Пари Сен-Жермен» объявил состав на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом».
В заявку не включён основной вратарь Джанлуиджи Доннарумма. При этом присутствуют новичок Лукас Шевалье и россиянин Матвей Сафонов.
|Пари Сен-Жермен-:-Тоттенхэм
|22:00 Не начался
Захарян на лавке и Сафонов на лавке.
Но есть нюанс))Сафонов может ещё один трофей на халяву получить.
