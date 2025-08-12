Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыСуперкубок УЕФА 2025

ПСЖ включил Сафонова в заявку на Суперкубок УЕФА

вчера, 17:33
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм22:00 Не начался

«Пари Сен-Жермен» объявил состав на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом».

В заявку не включён основной вратарь Джанлуиджи Доннарумма. При этом присутствуют новичок Лукас Шевалье и россиянин Матвей Сафонов.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Барселоне» уверены, что смогут зарегистрировать Рэшфорда и Хоана Гарсию
Вчера, 12:59
СлухиПСЖ исключил Доннарумму из состава на матч Суперкубка УЕФА
11 августа
Официально«Ипсвич» включил музыканта Эда Ширана в заявку на матчи Чемпионшипа
09 августа
Стало известно, когда Ла Лига вынесет решение по травме тер Штегена
09 августа
Хау заявил, что сейчас не может рассчитывать на Исака
09 августа
ОфициальноЗахарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Борнмутом»
09 августа
Сортировать
Все комментарии
Viollator
Viollator
вчера в 22:03, ред.
Его бы в основу, да 0:5
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:34, ред.
Захарян в Европе и Сафонов в Европе.
Захарян на лавке и Сафонов на лавке.
Но есть нюанс))Сафонов может ещё один трофей на халяву получить.
ew7hfz32mqj8
ew7hfz32mqj8
вчера в 18:50
Посмотрим кто будет первым номером
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:16
Есть шанс у Сафонова доказать что номер 1
112910415
112910415
вчера в 17:44
Ладно хоть не на ринге будут конкурировать!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:42
А кто будет в стартовом составе?
Comentarios
Comentarios
вчера в 17:34
А вот это шанс доказать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 