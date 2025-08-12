Клубы, которые дождались триумфа. ПСЖ и «Тоттенхэм» начинают главу после исторических достижений

1754992100

сегодня, 12:48

Для одних начинается светлая полоса, у других – смутное время.

В одном ряду с великими

ПСЖ до недавнего времени оставался пародией на европейский гранд с мировым именем. «Реал», «Барсу», «Баварию» и с недавних пор «Ман Сити» объединяет триумф в Лиге чемпионов, победы на характере, неосязаемая разница в классе. Парижане же смотрелись скорее комично – были теми, на фоне которых эта разница в классе утверждается.

Как ни парадоксально, клуб избавился от этого имиджа, когда лишился игрока, который, собственно, и должен был привести к этой точке. Мбаппе в «Реале» – ещё одна такая пощёчина. Только на выходе мадридцы окунулись в игровой кризис и провалили сезон. А парижане без ведущего игрока сплотились и стали тем самым грандом, который дожимает даже феерический «Ливерпуль», неуступчивый «Арсенал» и прагматичный «Интер».

Парижане не просто забрали ЛЧ – они взяли титул в Лиге 1 и Кубок Франции. То есть оформили требл.

Энрике продолжает совершенствовать ПСЖ

Теперь это серьёзная сила без шлейфа курьёзных промахов. И Луис Энрике не останавливается на достигнутом. Он уже приметил новую точку роста. Пока единственный (удивительно слышать) трансфер парижан – вратарь Лукас Шевалье из «Лиона». О выборе основного вратаря ходили разговоры ещё в прошлом сезоне. Матвей Сафонов объективно уступал Доннарумме в опыте на топ-уровне и не мог навязать полноценную конкуренцию. При этом Джанлуиджи осень провёл настолько скверно, что россиянина на отдельные отрезки выпускали в старте, оставляя итальянца на скамейке. Даже в ЛЧ против «Баварии» вышел как раз Сафонов.

После Джанлуиджи вернулся на прежний уровень и помог ПСЖ оформить требл. При этом вратарь не в полной мере подходит Луису Энрике. Всё же испанец хочет видеть более стабильного стрессоустойчивого голкипера с хорошими навыками игры ногами. Доннарумма – топ, но под это описание не очень подходит. Так выбор и упал на Шевалье.

Дикая конкуренция

После требла парижане ещё повеселились на Клубном ЧМ , запугав остальные гранды. Но ясно, что такова специфика турнира – парижане просто лучше были готовы, поскольку позднее завершили сезон. При этом в новой кампании команде Энрике будет на порядок сложнее.

Конкуренты набирают силы. Мадридцы обкатали идеи Хаби Алонсо и продолжат притираться в Ла Лиге – при этом если новая философия приживётся, «Реал» вернётся в ранг фаворита ЛЧ . «Барса» с Фликом взрослеет – и прошла важный урок в полуфинале с «Интером». Опытная «Барса» – устрашающая «Барса».

Добавить к этому «Баварию», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал». Если в минувшей кампании парижанам чуть повезло – кто-то потерял тонус к весне, кто-то просто провёл год в кризисе, – то в предстоящем ожидается дикая борьба за «ушастый кубок».

Триумфатора уже нет со «шпорами»

С 2008 года у «Тоттенхэма» не было никаких трофеев, так что победа в ЛЕ , несмотря на сопутствующие факторы – однозначно успех. Для «шпор» сложился кошмарный сезон. Постекоглу не удалось решить проблему нестабильности команды с травмами – в АПЛ лондонцы натурально посыпались, а потом вообще пожертвовали Премьер-лигой и бросили все силы на еврокубок. Рискованная ставка оправдала себя.

Австралиец принёс «Тоттенхэму» долгожданный трофей, многим игрокам запомнился с положительной стороны (тому же Сону, например). Но было ясно, что с ним у «шпор» нет будущего – время показало, что специалист не умеет идти на компромисс между своими идеями и тем, что реально воплотить с ресурсами «Тоттенхэма», плюс полный переход к футболу Анге требовал бы огромных затрат. Это просто нецелесообразно. Так что спустя пару месяцев после триумфа коллектив начнёт новый сезон уже под руководством Томаса Франка.

Глобальный вызов для нового тренера

При этом с датчанином «шпоры» рискуют ничуть не меньше. У Томаса симпатичное резюме – но он никогда не курировал проект топ-уровня. После четырёх лет в системе сборных Дании перешёл к клубной работе, в топ-5 чемпионатов Европы единственный кейс – «Брентфорд». «Пчёл» Франк создал сам – превратил на претендента на выход в АПЛ , вывел, удержал в элите и на каких-то отрезках обозначал борьбу за еврокубки. С ресурсами «Брентфорда» это топ.

Но теперь Томас Франк без какого-либо переходного этапа пришёл сразу в кризисный топ-клуб, который хочет вернуться на прежние высоты. Это другой уровень давления, другой уровень игроков в раздевалке, перед которыми, кстати, ещё надо заработать авторитет. Карьера в «Тоттенхэме» начинается с Суперкубка Европы – это к вопросу о разнице в статусе и решаемых задачах. Большой вопрос, выдержит ли Франк.

Ответственный момент для клуба

«Тоттенхэм» давно потерял прежние позиции. Это больше не команда топ-3 или хотя бы большой пятёрки, прошлый сезон в АПЛ даже по меркам кризисного «Тоттенхэма» – тотальный провал. И всё это на фоне трансформаций, которые кипят среди топ-клубов. «Арсенал» третий год к ряду проигрывает борьбу за титул – и снова идёт на масштабную закупку ради трофеев. «Ливерпуль» понимает, что оформил чемпионство при спаде конкурентов, плюс видит активность «канониров» – «красные» сами разрывают рынок трансферов Вирца, заменяют Трента, находят форварда и метят на новую топ-сделку. «Ман Сити» начинает активную перестройку, команда становится моложе. Плюс есть «Челси», притирающийся с Аморимом МЮ (тоже объявили о подписании элитного форварда).