1754500531

вчера, 20:15

У немцев новая порция дорогих продаж.

«Манчестер Юнайтед» отбил Шешко у «Ньюкасла»

В Англии шутят, что Шешко договорился с «красными дьяволами»: ему испортят карьеру за два года. Всё возможно в «театре мечты», но надеемся, что «Манчестер Юнайтед» в этот раз не промахнется с трансфером дорогого форварда. Представители клуба из Манчестера получили добро на переход от директора по глобальному развитию футбольных проектов корпорации «Ред Булл», то есть от бывшего тренера «Ливерпуля» Клоппа.

Немец является «крестным отцом» для шести клубов, среди которых не только команды с «Ред Булл» в названии, но также «Лидс» и ФК «Париж». Клоппа в прошлом звали тренировать «Реал», а теперь он посоветовал Хаби Алонсо подписать 22-летнего словенца Шешко. Перес отказался, ведь не смог продать Винисиуса. Алонсо не переведёт Мбаппе на его любимый левый фланг атаки, а «Реал» отдал «девятку» воспитаннику клуба Гарсии.

«Девяткой» «Манчестер Юнайтед» станет Шешко. О словенце заговорили, когда его звали в «Арсенал». Несколько недель назад руководство «Спортинга» не отпускало Дьёкереша в Лондон, сделка со шведом могла сорваться. В итоге Виктор договорился с «канонирами» и забрал легендарный 14-й номер в «Арсенале», отказав «Манчестер Юнайтед». Его конкурент Шешко не попал в «Арсенал» после первичного этапа сложных переговоров.

Похоже, опытный спортивный директор «канониров» Берта забраковал футболиста, изучив его поведение. Даже в никому не нужных подкастах на три зрителя Беньямин ведет себя невероятно дерзко. Шешко – наглый и самоуверенный парень. Несколько лет назад от него можно было услышать, что он пока не заслужил трансфер в один из грандов. Сейчас форвард в себе уверен. В «Ньюкасле» знали, что игрока сложно заманить.

«Лейпциг» в лице Клоппа принял предложение «сорок»: 82.5 млн евро сразу и 2.5 млн евро бонусами. После этого МЮ увеличил предложение до 80 миллионов евро без бонусов, а Шешко выбрал команду без Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Лейпциг» закрывает одну из самых дорогих сделок в истории клуба, а игрок рискует, ведь отправился в команду со стабильным диспетчером Фернандешем и полностью новым нападением.

Шешко, Кунья и Мбеумо должны мгновенно сыграться и поймать ритм работы Бруну, чтобы Аморима не уволили до конца сентября. Скорее всего, Клопп был прав: Шешко стоило дождаться приглашения в клуб уровня «Реала». По самомнению игрок рядом с Беллингемом, Винисиусом и Мбаппе, хотя по голевой статистике Шешко пока не впечатляет. «Реал» его не позвал, как и «Арсенал», где теперь верят в силу Виктора Дьёкереша.

Гвардиол заиграл после «Лейпцига», но хватало и неудач

В серии книг о Гарри Поттере были волшебные сладости с необычными вкусами. Рядом с привычными для конфет начинками мог достаться вкус грязных носков, ушной серы и соплей. Когда богатые клубы АПЛ подписывают очередную звезду из «Лейпцига», то они словно пытаются достать из пачки конфету со вкусом спелого арбуза, хотя рискуют вытянуть сладости с ароматом тухлого яйца. Кейта, Вернер и Нкунку по очереди не заиграли в АПЛ .

Все эти игроки перешли в новые клубы из «Лейпцига». Нкунку может винить главного тренера: француз не нужен в атаке «Челси» наставнику Мареске, у лондонцев новая серия дорогих подписаний. Вернер тоже отправился в «Челси», но вингер не отработал 53 млн евро и вернулся в «Лейпциг» за 30 миллионов. Сейчас 29-летний немец ищет себе новую команду, как и его коллега Нкунку, который обошелся «Челси» в 60 миллионов.

В Лондоне не учатся на ошибках, поэтому 22-летний голландец Хави Симонс тоже хочет в «Челси». Цена вопроса около 85 млн евро, хотя ПСЖ получил за атакующего хавбека от «Лейпцига» 50 миллионов евро. Вот так немцы под присмотром Юргена Клоппа технично обводят вокруг пальца богатые клубы АПЛ . Симонс устроил бойкот, не хочет тренироваться с «Лейпцигом» и пользуется тактикой Дембеле при трансфере в «Барселону».

Клубы Бундеслиги понимают, что лучшие футболисты дивизиона хотят в более сильные лиги и команды. Речь не только о футболистах «Лейпцига». «Байер» и «Боруссия» из Дортмунда тоже не отказывали покупателям. Вирц, Хаверц, Холанд и Беллингем больше не живут в Германии. Клубы корпорации «Ред Булл» без проблем ведут переговоры с покупателями, причем часто удается найти общий язык со всеми сторонами.

В начале года Клопп договорился с агентами Шешко, что контракт игрока можно выкупить за 100 млн евро. Но если придет клуб определенного статуса, то можно скинуть в районе 15-20 млн евро. Получается, что МЮ сделали небольшую скидку, и эту информацию подтвердили одновременно английские и немецкие инсайдеры. Дальше у «Лейпцига» будет трансфер Симонса в «Челси». Но смогут ли новички повторить опыт Гвардиола?

Йошко – крепкий парень. Во время отпуска хорват отправился в военный лагерь и тренировался со спецназом. Конечно, это поле чудес для богатых. Гвардиол понятия не имеет о современных военных действиях, он просто позировал для фото с автоматом в камуфляже. Но хорват из небогатой и простой семьи. Его папа Тихомир не смог стать сильным футболистом, зато воспитал крепкого сына. Йошко умеет драться на поле.

Хорвата не сразу заметили в приличных клубах, а в подростковом возрасте парень быстро понял, почему лучше стать футболистом, чем унаследовать папин бизнес. Тихомир Гвардиол продает рыбу на рынке в Загребе. Хотя сын стал миллионером в Англии, отец игрока ходит на работу. Тихомир не хочет быть бездельником на шее у наследника, а Гвардиол старается оправдать вложения «Манчестер Сити» в размере 90 миллионов евро.