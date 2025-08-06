Soccer.ru
Клопп предлагал «Реалу» форварда, но его перехватил МЮ. «Лейпциг» умеет торговаться

вчера, 20:15
Шешко

У немцев новая порция дорогих продаж.

«Манчестер Юнайтед» отбил Шешко у «Ньюкасла»

В Англии шутят, что Шешко договорился с «красными дьяволами»: ему испортят карьеру за два года. Всё возможно в «театре мечты», но надеемся, что «Манчестер Юнайтед» в этот раз не промахнется с трансфером дорогого форварда. Представители клуба из Манчестера получили добро на переход от директора по глобальному развитию футбольных проектов корпорации «Ред Булл», то есть от бывшего тренера «Ливерпуля» Клоппа.

Немец является «крестным отцом» для шести клубов, среди которых не только команды с «Ред Булл» в названии, но также «Лидс» и ФК «Париж». Клоппа в прошлом звали тренировать «Реал», а теперь он посоветовал Хаби Алонсо подписать 22-летнего словенца Шешко. Перес отказался, ведь не смог продать Винисиуса. Алонсо не переведёт Мбаппе на его любимый левый фланг атаки, а «Реал» отдал «девятку» воспитаннику клуба Гарсии.

«Девяткой» «Манчестер Юнайтед» станет Шешко. О словенце заговорили, когда его звали в «Арсенал». Несколько недель назад руководство «Спортинга» не отпускало Дьёкереша в Лондон, сделка со шведом могла сорваться. В итоге Виктор договорился с «канонирами» и забрал легендарный 14-й номер в «Арсенале», отказав «Манчестер Юнайтед». Его конкурент Шешко не попал в «Арсенал» после первичного этапа сложных переговоров.

Похоже, опытный спортивный директор «канониров» Берта забраковал футболиста, изучив его поведение. Даже в никому не нужных подкастах на три зрителя Беньямин ведет себя невероятно дерзко. Шешко – наглый и самоуверенный парень. Несколько лет назад от него можно было услышать, что он пока не заслужил трансфер в один из грандов. Сейчас форвард в себе уверен. В «Ньюкасле» знали, что игрока сложно заманить.

«Лейпциг» в лице Клоппа принял предложение «сорок»: 82.5 млн евро сразу и 2.5 млн евро бонусами. После этого МЮ увеличил предложение до 80 миллионов евро без бонусов, а Шешко выбрал команду без Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Лейпциг» закрывает одну из самых дорогих сделок в истории клуба, а игрок рискует, ведь отправился в команду со стабильным диспетчером Фернандешем и полностью новым нападением.

Шешко, Кунья и Мбеумо должны мгновенно сыграться и поймать ритм работы Бруну, чтобы Аморима не уволили до конца сентября. Скорее всего, Клопп был прав: Шешко стоило дождаться приглашения в клуб уровня «Реала». По самомнению игрок рядом с Беллингемом, Винисиусом и Мбаппе, хотя по голевой статистике Шешко пока не впечатляет. «Реал» его не позвал, как и «Арсенал», где теперь верят в силу Виктора Дьёкереша.

Гвардиол заиграл после «Лейпцига», но хватало и неудач

В серии книг о Гарри Поттере были волшебные сладости с необычными вкусами. Рядом с привычными для конфет начинками мог достаться вкус грязных носков, ушной серы и соплей. Когда богатые клубы АПЛ подписывают очередную звезду из «Лейпцига», то они словно пытаются достать из пачки конфету со вкусом спелого арбуза, хотя рискуют вытянуть сладости с ароматом тухлого яйца. Кейта, Вернер и Нкунку по очереди не заиграли в АПЛ.

Все эти игроки перешли в новые клубы из «Лейпцига». Нкунку может винить главного тренера: француз не нужен в атаке «Челси» наставнику Мареске, у лондонцев новая серия дорогих подписаний. Вернер тоже отправился в «Челси», но вингер не отработал 53 млн евро и вернулся в «Лейпциг» за 30 миллионов. Сейчас 29-летний немец ищет себе новую команду, как и его коллега Нкунку, который обошелся «Челси» в 60 миллионов.

В Лондоне не учатся на ошибках, поэтому 22-летний голландец Хави Симонс тоже хочет в «Челси». Цена вопроса около 85 млн евро, хотя ПСЖ получил за атакующего хавбека от «Лейпцига» 50 миллионов евро. Вот так немцы под присмотром Юргена Клоппа технично обводят вокруг пальца богатые клубы АПЛ. Симонс устроил бойкот, не хочет тренироваться с «Лейпцигом» и пользуется тактикой Дембеле при трансфере в «Барселону».

Клубы Бундеслиги понимают, что лучшие футболисты дивизиона хотят в более сильные лиги и команды. Речь не только о футболистах «Лейпцига». «Байер» и «Боруссия» из Дортмунда тоже не отказывали покупателям. Вирц, Хаверц, Холанд и Беллингем больше не живут в Германии. Клубы корпорации «Ред Булл» без проблем ведут переговоры с покупателями, причем часто удается найти общий язык со всеми сторонами.

В начале года Клопп договорился с агентами Шешко, что контракт игрока можно выкупить за 100 млн евро. Но если придет клуб определенного статуса, то можно скинуть в районе 15-20 млн евро. Получается, что МЮ сделали небольшую скидку, и эту информацию подтвердили одновременно английские и немецкие инсайдеры. Дальше у «Лейпцига» будет трансфер Симонса в «Челси». Но смогут ли новички повторить опыт Гвардиола?

Йошко – крепкий парень. Во время отпуска хорват отправился в военный лагерь и тренировался со спецназом. Конечно, это поле чудес для богатых. Гвардиол понятия не имеет о современных военных действиях, он просто позировал для фото с автоматом в камуфляже. Но хорват из небогатой и простой семьи. Его папа Тихомир не смог стать сильным футболистом, зато воспитал крепкого сына. Йошко умеет драться на поле.

Хорвата не сразу заметили в приличных клубах, а в подростковом возрасте парень быстро понял, почему лучше стать футболистом, чем унаследовать папин бизнес. Тихомир Гвардиол продает рыбу на рынке в Загребе. Хотя сын стал миллионером в Англии, отец игрока ходит на работу. Тихомир не хочет быть бездельником на шее у наследника, а Гвардиол старается оправдать вложения «Манчестер Сити» в размере 90 миллионов евро.

Симонс – воспитанник школ «Барселоны» и ПСЖ, а Шешко – заносчивый центральный форвард со средней результативностью из академий семьи «Ред Булл». Они иначе смотрят на мир. Им надо учиться самоотдаче у таких футболистов, как Конате и Гвардиол. Бывшие защитники «Лейпцига» заиграли и стали чемпионами АПЛ. Шешко или Симонс вряд ли быстро завоюют кубок, зато у них есть не только негативный пример Вернера.

Ислам Курбанов
Ислам Курбанов ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:59
Это будет его роковая ошибка, если он сразу в м.ю. придет, для же блага, лучше место для него это сейчас Челси, а там уже видно будет, чего он стоит. Просто в м.ю. он станет обычным, посредственным шешко
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов
вчера в 21:56
В м.ю. много кто приходил, супер игрок типа, а до дела доходит, не тянут
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов
вчера в 21:55
И 50 лямов за игрока отдать, для Англии это не так много по сегодняшним меркам, обычный средний игрок, за счёт того, что ещё молодой, будет носиться как бешеный, а там уже видно будет, чего он стоит
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:52
Потому что нет именитого тренера и амбиции у сорок ни как у Ливерпуля. Ньюкасл это долгосрочный проект, они никуда не спешат, звёзд мало там пока, уровень не тот ещё, это заметно пока.
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:46
И еще интересен отдельный момент: это уже 9 игрок за летнее трансферное окно, который отказал Ньюкаслу, и третий игрок, который выбрал вместо Сорок МЮ. При этом Ньюкасл играет в Еврокубках и с учетом ФФП может предложить зарплату выше, чем МЮ.

Поэтому мне ОЧЕНЬ интересно: что не так с проектом Ньюкасла и почему им все отказывают?
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:46
В м.ю. он и потухнет, вот увидим, не вывозят многие м., проходят восходящими звёздами и конкуренцию не тянут потом , обычных, не особо известных игроков
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:44
В м.ю. не знаю, но в Челси он ещё сможет как то проявить себя, в м.ю. не потянет, там пахать надо как проклятый, конкуренция не реальня просто, он ахренеет если в м.ю. придёт, лучше пусть в Челси идёт, там больше шансов будет проявить себя, ментально тоже легче в Челси будет, в м.ю. игроки ломаются, там спрос пипец какой с игрока. Гипотетически представить, что Алонсо тренер м.ю. он за пару лет все турниры зажал бы. Избавился бы от всякого хлама в первую очередь и все ч а остальное уже дело техники.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Ислам Курбанов (раскрыть)
вчера в 21:40
Ну МЮ для проверки сейчас тоже может отлично подойти: Аморим уже добился успеха с Дьекерешем, игроком похожего плана. То есть в схему Аморима он должен вписаться легко. Другое дело, что пока непонятно, как это все будет работать в реалиях АПЛ. Плюс если Спортинг был полностью укомплектован под тактику Аморима, то в МЮ пока не хватает полузащитника в пару к Бруну. Но если они смогут подписать условного Эдерсона - то уже можно будет оценивать уровень Шешко в рамках АПЛ
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:36
Отдельно еще отмечу момент, который не был упомянут в статье: большую роль в трансфере сыграл Кристоф Вивелл, который сейчас работает в МЮ, и на чье место Клопп как раз и пришел в Лейпциг. Именно Вивелл и привел Шешко в систему Ред Булл: сначала в Зальцбург, а потом и в Лейпциг. Вивелл давно ведет Шешко, и именно он и вел переговоры о контракте с МЮ.
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:35
В реал его надо, на проверку к Алонсо, там и увидим, вывезет он уровень Реала или нет, а тем с таким тренером как алонсо
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Ислам Курбанов (раскрыть)
вчера в 21:33
22
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:33
Сколько шешко лет?
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов
вчера в 21:31
приходят с большими надеждами, потом не тянут конкуренцию и сваливают. Чтоб в реале играть на быть как Бензема, мощным, который никогда не ломается и не устаёт, по другому в реале ловить нечего. Вспомнить того Азара, столько шума и не потянул, от слова совсем. Реал это другой уровень, это не челси и не м.ю., там нужно здоровьем вывозить, помимо таланта. И пахать в пять раз больше, чем где либо, поэтому и не тянут. Поставят задачу бегать назад в отборе чтоб постоянно был и в атаке обязан успевать, иначе досвидос. Поэтому у них 15 лиг чемпионов, это не просто так наверное, не превзойденное достижение. А Алонсо очень строгий и требовательный, чуть что не так, сразу на выход, он не церемониться, если надо будет и 61юлей тоже даст, сильного тренера урвали Реал, он все соки из них выжмет, от этого и победы за то будут, это. Не Анчелотти, он ещё и физрук, так достанется игрокам Реала, кто не тянет, сразу на выход, ауру чемпионов испортить не даст Алонсо.
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:29
Я извиняюсь, а почему Шешко пока не впечатляет?

В первом сезоне за Лейпциг - 18 голов во всех турнирах за клуб, во втором - 21? Причем достаточно высокий процент забитых голов без голевого паса от партнеров, что говорит о том, что игрок умеет сам себе создавать моменты

Это, конечно, не статистика Харри Кейна, но и Шешко не за Баварию играл, а за Лейпциг, который в прошлом сезоне был очень посредственным.. Поэтому вполне себе добротная статистика
Гость
