«Динамо» принимает своего главного обидчика. Топ-клубы сомнительно стартовали, но у «быков» есть отличие

1755015493

сегодня, 19:18

При скверной игре они дожимают соперников.

Среди главных провалов на старте

Немало клубов проваливают старт чемпионата. О чём речь, если после трёх туров целых четыре команды шли с нулём в графе «очки»? И ведь самое удивительное – среди разочарований сразу три топ-клуба. И в том числе «Динамо». «Бело-голубые» налаживают быт с Валерием Карпиным, но ужиться оказалось не так просто. В первом же туре у москвичей в домашних стенах не получилась игра против «Балтики». Дебютант чемпионата успешно сдерживал не слишком агрессивный натиск и повёл в счёте, наказав за ошибку в обороне. Итоговые 1:1 – ещё не самый плохой исход при такой игре.

Победа над «Ростовом» не отразила в полной мере мучений москвичей в созидании – зато с этим справились игры против «Краснодара» и «Сочи». «Быки» и сами играют неуверенно, но вот уже в который раз дожали «Динамо» дома и засушили после позднего гола Кордобы. С «Сочи» сами москвичи не смогли повторить фокус «Краснодара» (1:1, пропустили на 84-й) и после четырёх туров с пятью очками в активе болтаются в середине таблицы. Вроде и рановато говорить о турнирном положении – но у «бело-голубых» в любом случае многовато осечек.

Карпина не стоит сильно критиковать

Специалист приходит в большой клуб с огромным давлением, без тренерского штаба и – о боже – не даёт результат с первых же туров. Это естественный процесс перестройки. Карпин ставит не футбол «бей-беги», на адаптацию к которому нужно минимум времени. Валерий Георгиевич требует активной роли вратаря при розыгрыше мяча, участия центральных защитников в продвижении, высокого прессинга, интенсивной игры все 90 минут – на адаптацию к этому уйдёт немало времени. Вспомнить хотя бы «Ростов» – Карпин работал в команде с 2017 года, но наиболее успешный отрезок южане выдали только в 2020-х, после его возвращения к совмещению работы в клубе и сборной.

К москвичам в плане стратегии нет вопросов. Привели топ-тренера, снабдили его трансферами – Осипенко, Зайнутдинов и Глебов (пришёл ещё зимой) облегчат адаптацию и обновят костяк, Рубенс даст качество в центральной оси, Сергеев поможет нивелировать отсутствие Тюкавина и добавит вариативности с его возвращением. Теперь руководству надо просто запастись терпением и верой.

«Краснодар» тоже не убеждает, есть одно «но»

Критикуем «Динамо», как будто к «Краснодару» нет вопросов по игре на старте сезона. Коллектив тоже показывает неубедительный футбол. С «Пари НН» могли пропускать ещё до перерыва, но сумели реализовать свой минимум моментов, плюс поймали на ошибке. С «Динамо» – минимальная победа имени Кордобы. С «Оренбургом» тоже не наиграли на победу, а разницу сделал Кривцов. При этом с «Локомотивом» потерпели поражение.

Но результат, хоть и сомнительный, есть. Если «Динамо» играет скверно и отдаёт очки, то «быки» усвоили чемпионский навык и обрели уверенность после прошлой кампании – даже если игра не складывается, они знают, что свой момент найдут. И даже при том, что игра не идёт, взяли уже три победы и идут на второй строчке.

В этом плане «Краснодар» – даже больше команда с чемпионской ДНК, чем «Зенит».

Аппетит приходит во время еды

Раньше трофеи не были для «Краснодара» приоритетом – «быки» отдавали предпочтение процессу. И за это часто получали. При этом последние годы сформировали в клубе чемпионскую ДНК и соответствующие амбиции. За последние пять лет «быки» уже побывали в финале Кубка России, дважды боролись за титул и два раза играли на Суперкубок. Пока КПД неутешительный – из всех баталий победителями вышли лишь в прошлом сезоне, когда завоевали-таки чемпионство. С другой стороны, это стало поворотным моментом.

«Быки» наконец вышли на рынок и провели качественную трансферную кампанию. Нашли топ-легионеров – Дугласа Аугусто, Гаэтана Перрена и Жубала из Лиги 1. И не забыли о глубине скамейки: подхватили у «Черноморца» центрального защитника Стежко, для Агкацева привели дублёра (Корякин из «Родины»), Фуртадо обошёлся всего в 500 тысяч – видимо, расчёт на то, что это будет второй Батчи. На адаптацию новичков потребуется время, но, если они успешно вольются, «быки» замахнутся на защиту титула.

Теперь для этого есть и подходящие игроки, и глубина скамейки, и необходимый опыт, а главное – менталитет.

Противостояние с историей

ЦСКА и «Динамо» – принципиальные соперники для «Краснодара». Только с «армейцами» у «быков» негативная ассоциация – они оставили южан без Кубка России в 2023 году, а спустя два года «украли» и Суперкубок. А вот «бело-голубые» – клиенты «горожан». Два года кряду их столкновение в заключительном туре влияло на чемпионскую гонку – сначала «Динамо» приезжало в Краснодар лидером, потом для самих «быков» на кону был титул. И оба раза именно команда Мусаева добывала победу. Вообще в пяти матчах подряд южане забирают с москвичами победу – «бело-голубые» не выигрывали с августа 2023 года. А в гостях – с апреля 2022-го.

Прогноз Soccer.ru: сейчас сложно поверить, что у «Динамо» есть хоть какие-то шансы – даже в домашних стенах. С другой стороны, для «Краснодара» не принципиально выкладываться в Кубке на полную. Вполне возможно, что Мусаев выпустит игроков, которым не хватало игровой практики – и тогда у москвичей будет шанс. В трудовой игре победителя вряд ли определят в основное время, но сильнее окажется «Динамо».