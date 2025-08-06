«Краснодар» и «Зенит» вынуждают выгнать легионеров. В российском футболе ужесточат лимит на иностранцев

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сегодня, 11:44

Решение принято – агенты ликуют.

Многие клубы не вписываются в новый лимит

У пяти команд больше десятка легионеров, но ужесточение лимита в РПЛ – дело решенное. Агенты российских футболистов купят новые спортивные автомобили, ещё одни апартаменты в Испании и скромную лодочку, похожую на яхту. У тренера сборной Карпина уже полсотни кандидатов в национальную команду, новый лимит ему не нужен. Будет формат «5+6», то есть каждой команде надо постоянно держать на поле шесть человек без статуса футбольного легионера.

Многие клубы вынужденно ставят на отечественных игроков, ведь крутые иностранцы им отказали. Хотя лимит ужесточат через год, в первых турах сезона при старом законе девять клубов вписались в новые правила, у них хватило россиян на поле. А у «Рубина», «Ахмата», «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» всегда было больше пяти иностранцев. Получается, три главных кандидата на чемпионство – на бумаге и по деньгам – охотнее доверяют крутым легионерам.

Еще у двух клубов были как туры, где они находили шесть не легионеров в основу, так и матчи, где тренеры сильнее доверяли иностранцам. Со стартовыми составами всё вроде бы просто: нужно держать шесть сильных россиян, или, на худой конец, натурализовать опытных легионеров, не играющих за свои сборные. Но сезон длинный, будут травмы и дисквалификации. «Зениту» и «Спартаку», чтобы набить основу местными игроками, надо перечеркнуть всю концепцию.

«Краснодар», «Ахмат», «Динамо» и «Рубин» тоже пострадают. Ограничение на число легионеров в заявке ведь с подвохом. Маневренность сохраняют, когда можно выпустить восемь легионеров сразу. Клубы держат в запасе перспективных иностранцев, а те знают, что получат игровую практику. Когда лимит ужесточают, то не просто потеряют сильных мастеров с амбициями, а нарушат обещания. Сильные легионеры не любят лиги, где сегодня одни правила, а через день – другие.

Чемпионат лишится многих приличных иностранцев

Жесткий лимит настолько удачная идея, что все чемпионские составы последних сезонов РПЛ в него не вписываются. И нет надежды, что звезды «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» перекочуют в составы середняков. Приличные иностранцы получают много денег и хотят играть за клубы, которые решают серьезные задачи в сезоне. Попробуем выбрать футболистов, с которыми придется срочно попрощаться некоторым наставникам, чтобы осталось десять иностранцев.

У «Зенита» 16 легионеров, но у Сантоса есть российский паспорт, а у Алипа – право не считаться легионером в РПЛ . Представители Казахстана, Армении, Киргизии и Беларуси помогут вписаться в лимит. Игроков из этих стран может стать больше на скамейках, особенно у середняков без денег. «Зениту» надо выгнать ряд легионеров, ведь тренеры захотят усилить состав новыми иностранцами. Придется сократить заявку где-то до восьми легионеров, что сделать крайне сложно.

Нужно отпустить Ренана, Эраковича, Зделара, Вендела, Кассьеру и Педро. Останется восемь иностранцев плюс Сантос и Алип. Но если позже закроют лазейку с паспортами и легионерами из Беларуси и Казахстана, то станет сложнее. Даже в «Динамо», где доверяют россиянам, пригласили казахстанского универсала Зайнутдинова на всякий случай. У Карпина 12 легионеров. Ради покупок надо убрать минимум четырех игроков, и только пятеро останутся в основе.

Лаксальт, Маухуб, Нгамалё и Гагнидзе рискуют покинуть «Динамо», хотя есть варианты в центре обороны, вроде Фернандеса. Вот только если мексиканец Чавес увидит, что с новым лимитом ему нет места в основе, то он тоже уедет. Жесткие правила вредят, имея скрытые эффекты. Одно дело выгнать из «Краснодара» часть уругвайцев и бразильцев, и совсем другое – найти равноценных по классу россиян, которым параллельно предложат больше денег в других клубах.

«Зениту» будет немного сложнее доминировать в лиге

Для нейтрального зрителя это хорошие новости. Чемпионская интрига очень нужна РПЛ . Некоторые представители «Зенита» высказывались за конкуренцию, ведь иначе лига будет похожа на подсыхающее болото с лягушкой-царевной, которую никто не целует. Лимит на легионеров ударит по «Зениту», ведь тренер Семак не умеет работать с российскими футболистами, что доказывал многократно с разными игроками. Самые актуальные примеры перед глазами.

Конечно, намек на неудачи Глушенкова. Отец футболиста допускает, что Максим может сменить команду. Ещё важно вспомнить опытного Мостового, с которым тренер Семак серьезно ссорился и не превратил Андрея в стабильного лидера атаки, хотя есть все данные. «Зенит» не нашел в РПЛ крутого российского центрального защитника для основы. А ошибки вратаря Латышонка вряд ли перекроет гений тренера Семака, он не специалист по моральной поддержке.

Клубы, у которых нет турнирных амбиций, кроме сохранения места в РПЛ – таких в лиге десять – не ощутят сильный удар лимита. Станут играть хуже, но это не крах. Возможно, кратковременную выгоду получит «Локомотив». Или не получит, если команду с россиянами разграбят «Спартак» и «Зенит», которым понадобятся люди на скамейку. Именно на скамейку, ведь даже на старых лимитных позициях латералей Станковичу и Семаку хочется видеть легионеров.

С новыми правилами гарантирован рост аппетитов агентов россиян. Чиновники не изучили смысл всей системы. Одна из особенностей РПЛ : футболисты совсем не доверяют клубам. Игроки заключают краткосрочные контракты и предпочитают менять команды свободными агентами или за минимальную компенсацию. Так что агенты озолотятся, ведь в заявке каждого клуба будет минимум 17-20 россиян ради шести в основе. И сразу вырастет недовольство в раздевалке.

В «Спартаке» молодой Игнатов не спорил, что Барко сильнее. Следовательно, конфликта не было. Без легионеров станет больше ссор между россиянами одного класса. Для развития футбола важна свобода действий. Надо было ставить на образование тренеров. Футбольных школ много, а педагоги там слабые. О качестве не думали, а количество игроков искусственно обеспечат. Тренеры грандов загоняют лимитную шестерку, не доверяя сомнительным сменщикам.