Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСтолкновенияПревью, анонсы, раскладыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

У Станковича большие проблемы. «Спартак» не справился с аутсайдерами и не готов к лидеру чемпионата

сегодня, 15:52
Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Заболотный Антон
Заболотный Антон
Нападающий
Батраков Алексей
Батраков Алексей
Полузащитник
Самошников Илья
Самошников Илья
Защитник

В прошлый раз дерби с таким раскладом плохо кончилось для «красно-белых».

Богатый выбор на флангах

С таким подбором игроков в линии атаки вообще непонятно, что делать с Вадимом Раковым. Футболист проведёт текущий сезон в «Крыльях» и пока играет крайне уверенно. Но дорога в старт ему пока закрыта. О чём речь, если даже для Сергея Пиняева этот сезон начинается на скамейке. «Железнодорожники» успели воспользоваться бедствием в «Химках» и подхватили Александра Руденко с Зелимханом Бакаевым. Оба вингера настолько хорошо вписались в структуру Михаила Галактионова, что тот с первых же туров начал наигрывать эту парочку. Александр все матчи чемпионата провёл в стартовом составе, Зелимхан на первый тур вышел со скамейки во втором тайме и сразу забил.

Такая ситуация должна подстегнуть прогресс Самошникова и особенно Пиняева. По Илье на этом фоне уже пошли слухи о продаже, при этом Галактионов говорит:

Самошников потихоньку набирает кондиции, тренируется в общей группе. С «Краснодаром» он вышел на замену, сегодня вышел в старте. Он является игроком «Локомотива», у него длительный контракт. Никаких переговоров по нему нет. Он является игроком основной обоймы. «Локомотив» не собирается расставаться со своими активами.

Пиняев же вернулся после травмы и сразу забил, так что с ротацией у «Локо» в этом сезоне точно будет полный порядок.

Молодой лидер показывает стабильность

Алексей Батраков находится в шикарной форме. В минувшем сезоне по нему были сомнения. Одно дело блеснуть на топ-уровне и совсем другое — там закрепиться. Карпукас после яркого дебюта уходил в тень, Магкеев оттуда так и не вышел, деградировал до футболиста Первой лиги. Батраков напугал не очень результативной весной, хотя это было логично на фоне осенней аномалии.

Куда важнее, что в новой кампании полузащитник показывает такую же зрелую игру. Алексей лишь в одном из четырёх матчей на старте остался без забитых мячей. «Сочи» разгромили без его помощи, при этом уже в следующие выходные он выдал топ-перформанс с «Краснодаром» – оформил дубль и принёс «Локо» победу над чемпионами России. Сразу после забил ЦСКА в Кубке, а в третьем туре поразил ворота «Пари НН».

Сейчас «Спартак» даже хуже, чем в первые месяцы при Станковиче

Если «Локомотив» на первых порах на пике, то у «Спартака» тотальный спад. «Красно-белые» и первый сезон под руководством Станковича начинали нестабильно. В первом же туре – 0:2 от «Оренбурга», в четвёртом потеряли очки с «Ахматом» (0:0). После ничьей с «Зенитом» вообще мрак – москвичи потерялись против организованной команды (0:1 и 1:1 с Махачкалой) и провалили топ-матчи (2:2 с «Динамо», 1:3 от «Локомотива» и 0:3 от «Краснодара»). И ведь после этого собрались, выдали отличное завершение первой части чемпионата, включились в чемпионскую гонку.

Вроде сейчас похожая ситуация, но это только на первый взгляд. Тогда у москвичей что-то не получалось, но при этом очки с командами ниже классом отдавали редко. Теперь всего за три тура уже две осечки. Причём не с крепкими середняками, а с молодым «Акроном» и дебютантом текущего чемпионата «Балтикой». От последних вообще получили разгром. Станкович потерял управление над «красно-белыми». Теперь непонятно, получится ли переломить спад.

Дело не только в тренере

Станкович – харизматик. Тренер, который следит за атмосферой в коллективе. И мы уже видели, насколько это органично в «Спартаке», когда нет никаких проблем. В то же время сербу не хватает тактической выучки. Понятно, что уже заходит речь об отставке, но проблема ведь не только в Станковиче.

Деян работает с тем подбором игроков, который даёт спортивный блок. О чём говорить, если летнее трансферное окно клуб начинает с трансфера Заболотного – игрока типажа Александра Соболева и Шамара Николсона. То есть тех, от кого активно пытались избавиться или переучить. Теперь у москвичей снова два габаритных форварда-столба. Вернулись к тому, с чего начали. В центр поля оформили топ-трансфер, подписав Жедсона, но сделали это уже после старта сезона. И не докрутили сделки, которые были действительно нужны. По Осипенко не обозначили чёткую позицию. Комличенко вообще упустили в борьбе с «Локомотивом». Теперь отпускают только заигравшего Мангаша за копейки.

Если отправить в отставку Станковича, клуб пройдёт всё те же стадии разочарования, но с другим специалистом. Тут вопросы уже непосредственно к менеджменту – Малышеву и Кахигао.

В прошлом году праймовый «Локомотив» не оставил «красно-белым» ни шанса

У «железнодорожников» тяжело складываются игры со «Спартаком» – 10 поражений за последние 20 игр и только пять побед. При этом в прошлом сезоне, когда команды подходили к дерби в похожей конфигурации, «красно-зелёные» просто разобрали соперника – 3:1 и дубль Самошникова. На старте текущего сезона «Локо» набрал настолько же огненную форму, а «Спартак» путается в собственных ногах.

Прогноз Soccer.ru: сложно представить, что прошлые игры дадут такой импульс, что «красно-белые» просто налетят и снесут «Локомотив», тем более на территории соперника. Прогнозируем уверенную победу «железнодорожников».

Роналду высказался о целях «Аль-Насра» на новый сезон
Сегодня, 13:27
На выходных Черчесов встретит «Зенит», а «Спартак» приедет к «Локомотиву». Возможна смена лидера в РПЛ
Вчера, 23:40Roman Novikov в блоге Магический шарКомментарии3
Аморим: «В новом сезоне наша цель — попадание в еврокубки»
04 августа
«Зенит» мечтает обыграть везучий ЦСКА. Семак не забыл подножку «армейцев» в Кубке России
02 августаRoman Novikov в блоге СтолкновенияКомментарии4
Шарль Каборе: «Галицкий заслужил ещё одну победу в Российской Премьер-Лиге»
02 августа
Посвящение для Карпина. У «Динамо» появился заклятый соперник, противостояние становится историческим
01 августаМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
2f4kghvb97ej
2f4kghvb97ej
сегодня в 17:37
Спартак и Локомотиву проиграет со свистом. Локомотив вперед!!!
lotsman
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:13
В прошлом сезоне, когда команды подходили к дерби в похожей конфигурации, Локомотив просто разобрал Спартак – 3:1
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 16:57, ред.
За какой прошлый сезон?) мы их на 6тое место отправили в прошлом сезоне) так что никаких обид, просто заберем свои три очка
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:56
Что-то из области фантазий
Локо отскочил в том году лютым автобусом, а уже в месяцем позже по ним катком прошел Угальде 5:2.
И в этом матче Спартак сомнет Локо как и любит это делать.
Локо не фаворит им просто фартануло в трех турах и не душили судьи
lotsman
lotsman
сегодня в 16:42
Спартак должен взять реванш за прошлый сезон. Я лично и мои друзья спартачи уверены в этом. Во всяком случае надеемся.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:24
Отправят паровоз на запасный путь)...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:01, ред.
Ну да, Станкович харизматик. При нем команда и вправду выглядит как связанные одной целью, прям как наркоманы в притоне. Цель правда деградировать и разлагаться. Харизматик ты наш Деян. Впрочем в этом притоне действительно вопросы все к управленцам, это цель явно ими неосознанно поставлена, а Станкович хорошо подходит для её воплощения. Давайте например посмотрим например на Барко и Бабича, оба игрока обладали навыками игры которые невозможно утратить, но они как то у Станковича стали жалкими тенями самих себя. Если дело не в мастерстве то в чём? В харизматичности тренера похоже. Так же и Угальде сломали покупками конкурентов и заменами в первом тайме. Очень харизматично и со знанием психологии людей подошёл тренер к вопросу, ага. Прям харизма хлещет изо всех щелей. Только я вот знаю что когда человек безответственный и неуравновешенный за такого ни впрягаться не хочется ни доверять. Ещё кстати круто было и харизматично на Медину свалить всю ответственность за поражение от Махачкалы. Прям душа команды Станкович, готовый любого в любую минуту на амбразуру бросить. А три красные карточки за три первых тура красноречиво говорят что харизматичность Станковича, бьющая стёкла на стадионах, передалась команде полностью.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 