У Станковича большие проблемы. «Спартак» не справился с аутсайдерами и не готов к лидеру чемпионата

1754657539

сегодня, 15:52

В прошлый раз дерби с таким раскладом плохо кончилось для «красно-белых».

Богатый выбор на флангах

С таким подбором игроков в линии атаки вообще непонятно, что делать с Вадимом Раковым. Футболист проведёт текущий сезон в «Крыльях» и пока играет крайне уверенно. Но дорога в старт ему пока закрыта. О чём речь, если даже для Сергея Пиняева этот сезон начинается на скамейке. «Железнодорожники» успели воспользоваться бедствием в «Химках» и подхватили Александра Руденко с Зелимханом Бакаевым. Оба вингера настолько хорошо вписались в структуру Михаила Галактионова, что тот с первых же туров начал наигрывать эту парочку. Александр все матчи чемпионата провёл в стартовом составе, Зелимхан на первый тур вышел со скамейки во втором тайме и сразу забил.

Такая ситуация должна подстегнуть прогресс Самошникова и особенно Пиняева. По Илье на этом фоне уже пошли слухи о продаже, при этом Галактионов говорит:

Самошников потихоньку набирает кондиции, тренируется в общей группе. С «Краснодаром» он вышел на замену, сегодня вышел в старте. Он является игроком «Локомотива», у него длительный контракт. Никаких переговоров по нему нет. Он является игроком основной обоймы. «Локомотив» не собирается расставаться со своими активами.

Пиняев же вернулся после травмы и сразу забил, так что с ротацией у «Локо» в этом сезоне точно будет полный порядок.

Молодой лидер показывает стабильность

Алексей Батраков находится в шикарной форме. В минувшем сезоне по нему были сомнения. Одно дело блеснуть на топ-уровне и совсем другое — там закрепиться. Карпукас после яркого дебюта уходил в тень, Магкеев оттуда так и не вышел, деградировал до футболиста Первой лиги. Батраков напугал не очень результативной весной, хотя это было логично на фоне осенней аномалии.

Куда важнее, что в новой кампании полузащитник показывает такую же зрелую игру. Алексей лишь в одном из четырёх матчей на старте остался без забитых мячей. «Сочи» разгромили без его помощи, при этом уже в следующие выходные он выдал топ-перформанс с «Краснодаром» – оформил дубль и принёс «Локо» победу над чемпионами России. Сразу после забил ЦСКА в Кубке, а в третьем туре поразил ворота «Пари НН».

Сейчас «Спартак» даже хуже, чем в первые месяцы при Станковиче

Если «Локомотив» на первых порах на пике, то у «Спартака» тотальный спад. «Красно-белые» и первый сезон под руководством Станковича начинали нестабильно. В первом же туре – 0:2 от «Оренбурга», в четвёртом потеряли очки с «Ахматом» (0:0). После ничьей с «Зенитом» вообще мрак – москвичи потерялись против организованной команды (0:1 и 1:1 с Махачкалой) и провалили топ-матчи (2:2 с «Динамо», 1:3 от «Локомотива» и 0:3 от «Краснодара»). И ведь после этого собрались, выдали отличное завершение первой части чемпионата, включились в чемпионскую гонку.

Вроде сейчас похожая ситуация, но это только на первый взгляд. Тогда у москвичей что-то не получалось, но при этом очки с командами ниже классом отдавали редко. Теперь всего за три тура уже две осечки. Причём не с крепкими середняками, а с молодым «Акроном» и дебютантом текущего чемпионата «Балтикой». От последних вообще получили разгром. Станкович потерял управление над «красно-белыми». Теперь непонятно, получится ли переломить спад.

Дело не только в тренере

Станкович – харизматик. Тренер, который следит за атмосферой в коллективе. И мы уже видели, насколько это органично в «Спартаке», когда нет никаких проблем. В то же время сербу не хватает тактической выучки. Понятно, что уже заходит речь об отставке, но проблема ведь не только в Станковиче.

Деян работает с тем подбором игроков, который даёт спортивный блок. О чём говорить, если летнее трансферное окно клуб начинает с трансфера Заболотного – игрока типажа Александра Соболева и Шамара Николсона. То есть тех, от кого активно пытались избавиться или переучить. Теперь у москвичей снова два габаритных форварда-столба. Вернулись к тому, с чего начали. В центр поля оформили топ-трансфер, подписав Жедсона, но сделали это уже после старта сезона. И не докрутили сделки, которые были действительно нужны. По Осипенко не обозначили чёткую позицию. Комличенко вообще упустили в борьбе с «Локомотивом». Теперь отпускают только заигравшего Мангаша за копейки.

Если отправить в отставку Станковича, клуб пройдёт всё те же стадии разочарования, но с другим специалистом. Тут вопросы уже непосредственно к менеджменту – Малышеву и Кахигао.

В прошлом году праймовый «Локомотив» не оставил «красно-белым» ни шанса

У «железнодорожников» тяжело складываются игры со «Спартаком» – 10 поражений за последние 20 игр и только пять побед. При этом в прошлом сезоне, когда команды подходили к дерби в похожей конфигурации, «красно-зелёные» просто разобрали соперника – 3:1 и дубль Самошникова. На старте текущего сезона «Локо» набрал настолько же огненную форму, а «Спартак» путается в собственных ногах.

Прогноз Soccer.ru: сложно представить, что прошлые игры дадут такой импульс, что «красно-белые» просто налетят и снесут «Локомотив», тем более на территории соперника. Прогнозируем уверенную победу «железнодорожников».