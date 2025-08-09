Стало известно, когда Ла Лига вынесет решение по травме тер Штегена

1754756650

вчера, 19:24

«Барселона» направила в Ла Лигу медицинский отчет по операции на спине вратаря , который должны рассмотреть комиссия из трёх врачей.

Обычно у каждого из них уходит 2–4 дня на рассмотрение, и их мнения, как правило, совпадают. Если так будет и в этот раз, решение будет вынесено во вторник или среду.

В случае несогласия врачей может потребоваться встреча, что задержит объявление решения, хотя вероятность этого маловероятна.

После объявления решения «Барселона» получит 20 дней для запроса использования части зарплаты тер Штегена (от 50 до 80 %) для регистрации .