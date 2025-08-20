Форвард ЦСКА Койта стал игроком турецкого клуба «Генчлербирлиги»

Нападающий ЦСКА Секу Койта продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Как сообщает официальный телеграм-канал «армейцев», 25-летний футболист подписал с клубом «Генчлербирлиги» арендное соглашение на 1 год с обязательным выкупом.
В минувшем сезоне Койта сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Ранее ЦСКА объявил о том, что состав команды пополнил защитник Жоао Виктор.
Надеюсь, мы хоть ничего не потеряли на этом Домовенке Кузе
