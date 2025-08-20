 
Форвард ЦСКА Койта стал игроком турецкого клуба «Генчлербирлиги»

вчера, 13:13

Нападающий ЦСКА Секу Койта продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает официальный телеграм-канал «армейцев», 25-летний футболист подписал с клубом «Генчлербирлиги» арендное соглашение на 1 год с обязательным выкупом.

В минувшем сезоне Койта сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ранее ЦСКА объявил о том, что состав команды пополнил защитник Жоао Виктор.

Все комментарии
arsena1
arsena1
вчера в 18:51
Радость какая
Надеюсь, мы хоть ничего не потеряли на этом Домовенке Кузе
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:43
Удачных игр Секу в Турции.
zim289
zim289
вчера в 13:20
