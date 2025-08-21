Кудряшов не пожал руку тренеру «Космоса» и остался недоволен судейством

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов, который теперь выступает за клуб 2DROTS из Медиалиги, остался недоволен судейством в матче Кубка России против «Космоса» из Долгопрудного.
После игры Федор не пожал руку старшему тренеру «Космоса» Ренату Сабитову, с которым когда-то вместе играл за «Спартак» и «Химки». 2DROTS, напомним, проиграли команде из Второй лиги со счетом 0:1, играя вдесятером с 40-й минуты.
Вот что рассказал Кудряшов после матча:
Можно ли это было назвать дружеским дерби? Каким дружеским? Он (Сабитов) что, играл? Если он вышел, зарубились бы, пофиг. После игры я не пожал ему руку. Не хочу. Пока не хочу. Судейство? Я бы мог сказать (что‑нибудь), но это федеральный канал.
Тогда спишем на послематчевые эмоции
Смотрел с половины второго тайма, откровенное отвращение к такому футболу.
И это показывают по ЦТ.
Это позорная антиреклама футбола.
Этому юродивому, после его "подвига" с хорватами, стоило бы в евнухи податься..., а он тут ещё пасть свою открывает. Ган...он.
