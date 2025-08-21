 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Кубок 2025/2026

Кудряшов не пожал руку тренеру «Космоса» и остался недоволен судейством

сегодня, 00:34
КосмосЛоготип футбольный клуб Космос (Долгопрудный)1 : 0Логотип футбольный клуб 2DROTS (Москва)2DROTSМатч завершен

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов, который теперь выступает за клуб 2DROTS из Медиалиги, остался недоволен судейством в матче Кубка России против «Космоса» из Долгопрудного.

После игры Федор не пожал руку старшему тренеру «Космоса» Ренату Сабитову, с которым когда-то вместе играл за «Спартак» и «Химки». 2DROTS, напомним, проиграли команде из Второй лиги со счетом 0:1, играя вдесятером с 40-й минуты.

Вот что рассказал Кудряшов после матча:

Можно ли это было назвать дружеским дерби? Каким дружеским? Он (Сабитов) что, играл? Если он вышел, зарубились бы, пофиг. После игры я не пожал ему руку. Не хочу. Пока не хочу. Судейство? Я бы мог сказать (что‑нибудь), но это федеральный канал.

Подписывайся в ВК
Все новости
Игра «Реала» работает надёжнее снотворного. Мбаппе и пенальти спасли Алонсо от неприятностей
Вчера, 11:47Roman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии4
Пиняев — о Глушенкове: «Он один из лучших игроков с российским паспортом»
Вчера, 09:41
Вызовы для звёздного новичка, Кейна и даже Компани. «Бавария» готовится к важному сезону
19 августаМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии1
«Челси» оступился, а «Манчестер Сити» разгромил соперника. Оценки фаворитов в первом туре АПЛ
18 августаRoman Novikov в блоге Забыли спроситьКомментарии2
Слишкович говорит «Спартаку»: «Се ля ви». Главный аутсайдер сезона удивляет — уже обогнал «красно-белых»
18 августаМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии6
Пивоваров отметил позитивные моменты в игре «Динамо» против ЦСКА
18 августа
 
Сортировать
Все комментарии
j29gnnwq9swf
j29gnnwq9swf
сегодня в 08:39
Что на поле, что после.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:04
Это "чудо" в свои ворота с хорватами - тавро на всю оставшуюся. Как у Филимонова с хохлами и у "непогрешимого" Акинфеева с Ю. Кореей в 2014м на ЧМ в Бразилии. Но хавальник бы лучше не раскрывал.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 07:59
Ну он же гол забил в матче с хорватами...в свои ворота, а это обязывает)))
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 07:52
Потому что он считает себя звездой не иначе
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:47
Кудряшов, откуда у тебя столько гонора?
112910415
112910415
сегодня в 07:39, ред.
Если потом извинится...
Тогда спишем на послематчевые эмоции
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:30
Некрасиво поступил, да и фиг с ним...
e7mgy92r3hu2
e7mgy92r3hu2
сегодня в 07:19
Это всё эмоции, а через пару часов отойдет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 06:41
Это не футбол, а шоу какое-то. Пусть чё хотят, то и творят)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:49
Судья отсудил плохо, он должен был удалять Кудряшова, но побоялся его "звёздного" статуса.
Смотрел с половины второго тайма, откровенное отвращение к такому футболу.
И это показывают по ЦТ.
Это позорная антиреклама футбола.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:09, ред.
Жо*е слово не давали.
Этому юродивому, после его "подвига" с хорватами, стоило бы в евнухи податься..., а он тут ещё пасть свою открывает. Ган...он.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 