Кудряшов не пожал руку тренеру «Космоса» и остался недоволен судейством

1755725658

сегодня, 00:34

Бывший защитник сборной России , который теперь выступает за клуб 2DROTS из Медиалиги, остался недоволен судейством в матче Кубка России против «Космоса» из Долгопрудного.

После игры Федор не пожал руку старшему тренеру «Космоса» , с которым когда-то вместе играл за «Спартак» и «Химки». 2DROTS, напомним, проиграли команде из Второй лиги со счетом 0:1, играя вдесятером с 40-й минуты.

Вот что рассказал Кудряшов после матча: