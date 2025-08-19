Вызовы для звёздного новичка, Кейна и даже Компани. «Бавария» готовится к важному сезону

1755587219

сегодня, 10:06

Накопилось немало вопросов.

Диас – в новом чемпионате в мировом гранде

Драма для «Ливерпуля» – терять сразу двух лидеров в межсезонье. Вроде это и большой клуб с историей – а с другой стороны, Трент отправляется в «Реал», чтобы стать частью мирового бренда и увеличить шансы на трофеи. Луис с той же целью перебрался в «Баварию». И вот что отмечает:

Я очень счастлив, для меня много значит быть частью «Баварии» – это один из крупнейших клубов мира. Я хочу помочь своей новой команде своим стилем футбола и своей индивидуальностью. Моя цель – выиграть все возможные титулы. Мы будем работать над этим каждый день как команда.

Да, «Ливерпуль» – такой же клуб с историей. Да, тоже борется за все трофеи. Но в Англии это один из претендентов, а «Бавария» в Германии – гегемон. И шансы на ЛЧ примерно одинаковы. Просто Луису уже 28 лет и он хочет поскорее заполнить личную комнату с трофеями. При этом вопрос – раскроется ли вингер в новых условиях.

Ему предстоит играть в чемпионате с абсолютно другой расстановкой сил – там, где из-за разницы в классе просто не прощают ошибок. Садио Мане, например, так и не смог полностью раскрыться в новых условиях, хотя в том же «Ливерпуле» был лидером. Лерой Сане – та же история. Приживаются не все – и по Диасу нет гарантий

Кейн – погоня за еврокубком

Форвард точно не мог сказать, что реализовал свой талант – для этого форварду не хватало трофеев. Какая должна быть карма, чтобы играть в сборной Англии – команде талантливых неудачников, – а на клубном уровне быть многолетним лидером «близнеца» «трёх львов» «Тоттенхэма»? Она настолько испортилась, что даже первый год в «Баварии» сложился по тому же сценарию.

В итоге проклятие снято, Харри с мюнхенцами взял чемпионство и Суперкубок. Но в любом случае это сильно меньше, чем должно быть у звезды его уровня в его возрасте. Перед Харри встаёт новая задача. Ему и самому не везло в решающие моменты, что влияло на результат всей команды. Так что форвард, во-первых, должен попутно забрать Кубок Германии и ещё один титул в Бундеслиге – это как минимум. Вдобавок теперь главная цель для англичанина – победа в Лиге чемпионов. А во-вторых, именно главный бомбардир «Баварии» должен повести команду к «ушастому кубку».

Олисе пора утвердиться среди мировых звёзд

Прошлый сезон для Майкла был топовым – вингер перебрался из скромного «Кристал Пэлас» в «Баварию», с ходу заиграл в европейском гранде, в чемпионате за 34 игры в Бундеслиге отметился 12 голами и 15 голевыми, стал чемпионом Германии, теперь и Суперкубок завоевал. И трансферная стоимость достигла порядка 100 миллионов евро. Он даже попал в список номинантов на «Золотой мяч».

При этом главный вопрос всё ещё на повестке – это вопрос стабильности. Пока такой сезон у француза только один. Теперь 23-летний исполнитель среди лидеров европейского гранда – к нему будет совсем другой спрос. От вингера будут ждать перформансов в топ-матчах, определяющих действий. Вдобавок всей команде пора сделать шаг вперёд – и вступить в борьбу за Лигу чемпионов. Чемпионство в Бундеслиге, Кубок Германии – это всё задача-минимум.

Компани надо доказать, что он тренер для большого клуба

Примерно то же самое можно сказать относительно главного тренера «Баварии» Венсана Компани. Кажется, что бельгиец взломал футбол – не добился значительных успехов с «Бёрнли» и вылетел из АПЛ , но сразу после этого получил предложение из «Баварии». Уже тогда это вызвало возмущение – менеджер неподтверждённого уровня после неоднозначного сезона возглавляет европейский гранд в стадии кризиса.

Минувший сезон не снял вопросов. С Компани «баварцы» вернули чемпионский титул – но упустили Кубок, а в ЛЧ вылетели в четвертьфинале. Этим Венсан заработал «отсрочку» – но не снял вопросов по своей квалификации. С последним станет яснее по итогам текущего сезона. Вернуть «Баварию» в гегемоны Бундеслиги – только первый шаг. Об успешности Венсана будут судить по результатам в Лиге чемпионов. На бельгийского молодого специалиста так и будут смотреть сверху вниз, пока в еврокубке не достигнут значительного успеха.

Нойер держит «Баварию», пока не найдут преемника

С каждым годом вратарский вопрос для «Баварии» становится всё острее. Нойер не молодеет – и декабрь 2022-го показал, что мюнхенцы абсолютно не защищены от форс-мажоров. Тогда подписали Янна Зоммера – швейарец стал экстренной заменой, а после ушёл в «Интер». Теперь Мануэлю уже 39 лет. Горизонт планирования в таком возрасте сокращается до минимума.

Понятно, что марку качества немец держит – но пора бы подумать о преемнике. И тем более это важно делать, пока действующий вратарь надёжен на последнем рубеже. Ману просто дарит своему клубу отсрочку. Может, вскоре «баварцы» активируют работу по Марку-Андре тер Штегену. Немец длительный период был лидером в «Барселоне», в сборной Германии дождался момента, когда станет первым номером – для «Баварии» это отличная имиджевая история. Вдобавок недавно между вратарём и «Барсой» уже пошатнулось доверие – конфликт лишь недавно удалось уладить. Но тут проблема в возрасте и травматичности. Ещё вариант – уговорить «Штутгарт» отпустить Нюбеля.

В любом случае мюнхенцам пора анализировать рынок в поиске вратаря на будущее, пока возрастной голкипер обеспечивает надёжность в настоящем.