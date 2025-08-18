«Челси» оступился, а «Манчестер Сити» разгромил соперника. Оценки фаворитов в первом туре АПЛ

1755516435

сегодня, 14:27

У клубов «большой шестерки» разное настроение.

Поочередные неудачи фаворитов в прошлых сезонах позволили середняка­м «Астон Вилле» и «Ньюкаслу» сыграть в Лиге чемпионов. Весной был близок к мечте скромный «Ноттингем Форест» с прекрасным ветераном Вудом. В новом сезоне «большая шестерка» — два клуба из Манчестера, три главных команды Лондона и «Ливерпуль» постараются частично вернуть утраченные позиции. Все фавориты уже провели матчи первого тура, а две команды сыграли между собой. Матч «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сложился нетипично для этого противостояния, и это также повод поделиться первыми впечатлениями о главных клубах Англии.

«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон»

Фанаты «волков» почтили память бывшего игрока клуба Жоты красивой кореографией. А потом ультрас затянули песенку о бывшем футболисте клуба Матеуше Нуньеше, который теперь играет за «горожан»:

Твои зубы – в офсайде, твои зубы – в офсайде, Матеуш Нуньеш, твои зубы – в офсайде.

Холанд оценил юмор вместе с португальцем, а вот оборону «Вулверхэмптона» норвежец не ценит высоко. Эрлинг забил дважды, но главным героем матча стал другой футболист Гвардиолы. Новичок Рейндерс организовал три гола: сначала разогнал первую голевую атаку, позже забил сам, а затем сделал ассист на Холанда. Тиджани объяснил публике, почему он не получил, но полностью заслужил номинацию на «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона. Также отличился ещё один новичок «горожан» Шерки. Француз сыграл пяткой в голевой атаке, которую сам завершил ударом.

«Ливерпуль» едва не доигрался до ничьей

Подопечные Слота рано расслабились, как и против «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии. «Ливерпуль» повел 2:0 после гола и ассиста новичка Экитике, а дальше дубль сделал ганец Семеньо. Достойная реакция африканца на самый скандальный эпизод первого тура: фанат «Ливерпуля» на колесном кресле прицепился к Семеньо и начал его оскорблять на расовой почве. Неадекватный мужчина заслужил бан и опозорил содружество людей с инвалидностью. А Слот заслужил комплименты за ставку на Кьезу. Итальянец провалил стартовый сезон в «Ливерпуле», но против «Борнмута» удачно вышел на замену и принес победу ударом на 88-й минуте. Трибуны сошли с ума от радости, а затем традиционный гол в первом туре забил Салах. Мохамед после матча пошел к трибунам, где пели о его товарище Жоте, и не сдержал слёз. Футболистам «Ливерпуля» эмоционально непросто входить в сезон.

«Тоттенхэм» быстро забыл крах против ПСЖ

Луис Энрике после финала Суперкубка УЕФА похвалил «Тоттенхэм» и отметил, что соперник играл лучше. Полностью согласны, тренер Франк обидно потерял кубок, футболисты ПСЖ отыграли два мяча и победили в серии пенальти. Вот только «шпорам» не привыкать к поражениям, пусть они редкие гости в финалах. Им проще переключаться. Команда толкового тренера Франка в первом туре АПЛ встретила новичка лиги «Бернли». Шикарно сыграла тройка атаки «Тоттенхэма»: на троих у Джонсона, Ришарлисона и Кудуса пять результативных действий, а их команда выиграла 3:0. Бразилец сделал дубль, у ганца два ассиста, а валлиец добавил ещё один гол. «Бернли» тренера Паркера пытался отыграться, но Ришарлисон сыграл карнавально: второй свой гол форвард забил ударом в падении через себя. Ещё одна фишка матча: впервые в АПЛ увидели применение правила восьми секунд.

«Арсенал» отчаянно отбивался против МЮ

«Канониры» мучились на «Олд Траффорде», а голкипер Райя отразил семь ударов. Артете везло на каждом шагу. У «Арсенала» три из четырех последних голов в ворота МЮ забили защитники, и во всех случаях речь шла о розыгрышах угловых. Стандарты остаются оружием «канониров»: с лета 2023 года они забили 31 мяч после угловых в АПЛ . По физической подготовке и структуре игры подопечные Артеты не произвели впечатления. Они были хуже МЮ , хотя и победили после гола Калафьори. Не сработала тройка атаки с Мартинелли, Дьёкерешем и Сака. Неудачно вышел на замену новичок Мадуеке. «Арсенал» не проснулся. Выручило умение отбиваться: в прошлом сезоне у «канониров» была самая успешная защита в АПЛ , но остались проблемы в атаке. Артета ждёт голов Дьёкереша против «Лидса».

«Челси» потерял очки в лондонском дерби

«Кристал Пэлас» окрылила победа над «Ливерпулем» в финале Суперкубка Англии. Тренер Глазнер взял два трофея в 2025 году, сравнявшись с Энцо Мареской. Клубный чемпион мира надеялся на победу в лондонском дерби, но мог проиграть. «Кристал Пэлас» реализовал штрафной после богатырского удара Эзе, но судьи правильно нашли фол: один из игроков «орлов» подвинул Кайседо в стенке, хотя современные правила велят быть минимум в метре от защитных порядков соперника. «Челси» поймали на удочку пустого владения мячом. «Кристал Пэлас» идеально выбирал высоту прессинга, у соперника было много ударов и мало острых моментов. Голкипер Хендерсон не стал героем поединка, а его грозный соперник Палмер остался без ударов в створ. Коула надежно закрыли хавбеки «орлов» Хьюз и Уортон. У лидера «Челси» Палмера нет голов с игры в АПЛ с января.

«Манчестер Юнайтед» не хватило лишь голов