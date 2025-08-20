Игра «Реала» работает надёжнее снотворного. Мбаппе и пенальти спасли Алонсо от неприятностей

1755679678

сегодня, 11:47

Неоднозначный старт тренера в Ла Лиге.

Статистика врёт, «Реал» провёл плохой поединок

Фанаты «сливочных» в социальных сетях шутят, что будут пересматривать первый тайм против «Осасуны» в качестве лучшего средства от бессонницы. Мадридцы выдали один из самых скучных и академичных матчей, которые только можно представить от команды с настолько сильным составом. На поле у Хаби Алонсо собрались футболисты сборных Испании, Франции и Бразилии, но до перерыва у «Реала» были только удары ради ударов.

По воротам били защитники. Против плотной и широкой обороны «Осасуны» Алонсо выбрал сомнительный метод, ведь Каррерас и Хёйсен не обладают богатырскими по силе ударами, они не реинкарнация молодого Роберто Карлоса. Из футболистов линии нападения в створ разок попал Мбаппе, но его удары мимо лучше описывают игру «Реала». Фаворит страдал, невзирая на тотальное преимущество по владению и пассивность «Осасуны».

Алонсо заслужил нулевую ничью, но тренер дал своим футболистам ещё одну установку, кроме дальних ударов. Испанец попросил Мбаппе и Винисиуса искать фолы. Всегда заметно, когда резкий футболист вместо выхода на ударную позицию падает при любом касании. Защитник «Осасуны» пошел в подкат против Мбаппе на боковой линии штрафной площади. Килиан успел убрать мяч под себя, что привело к контакту в ногах и падению.

Француз смешно взмахнул руками для убедительности. Мбаппе хотел упасть, искал нарушение, а поскольку касание было, пусть без агрессии и чрезмерной силы, удалось организовать единственный гол в ворота несчастной «Осасуны». К судьям здесь нет вопросов. Формально было нарушение правил, что видно по самому удачному для «Реала» ракурсу со стороны ворот. С другой стороны, фаворит часто искал фолы, а не голы.

Игра не удалась, но плохой футбол «сливочные» пытаются объяснить перестройкой. Каррерас и Александер-Арнольд – новые латерали. Милитао и Хёйсен не играли вместе. Хотя к обороне как раз мало вопросов, они отдыхали против «Осасуны». Невзрачно сыграл вингер Диас, но Алонсо настолько не доверяет Родриго, что бразильца не выпустили на замену, хотя тренер выбрал схему «4-3-3». Хаби верит в игрока только на словах?

Ужасная форма Винисиуса начинает пугать публику

После матча опубликовали нарезку действий бразильца против «Осасуны», это похоже на трейлер хоррора. Страшное кино, в котором видно разложение талантливого футболиста на молекулы бесполезных неудачных обводок. У Винисиуса был один удар мимо ворот и наивные попытки впечатлить нового тренера Алонсо якобы прессингом. Жуниор никогда не любил работать на команду. После матча против «Осасуны» у Переса возникло желание позвонить шейхам.

Правый центральный защитник соперника Бойомо успешно вытеснил Винисиуса на бровку. Бразилец в первом туре Ла Лиги стал обслугой для защитника Каррераса, который смещался в полуфланг и занимал высокую позицию. А Винисиус создал для напарников один момент за матч. Из всех попыток дриблинга сработала одна из пяти, Жуниор играл очень медленно. Отметим желание игрока вступать в борьбу, но в такой форме он не получит прибавку к зарплате.

Представители «Реала» не предлагают бразильцу контракт, повторяющий по деньгам соглашение с Мбаппе. Новая «десятка» «Реала» смотрится лучше. Но Килиан опять при малейшей возможности старался уйти из центра атаки и работал на двух полуфлангах перед штрафной площадью. Француз активно помогал Винисиусу и Диасу, но Алонсо увидел отсутствие взаимопонимания между нападающими. У «Реала» пока нет работающей и органичной тройки форвардов.

Игра в обороне тоже не поставлена, в чём убедились против ПСЖ , которому «сливочные» проиграли со счетом 4:0. А «Осасуна» не создавала моменты, у них было два удара Будимира мимо ворот. Кроме формы Винисиуса, тренеру Алонсо вряд ли сильно понравился дебют в Ла Лиге Александер-Арнольда. Трент в начале старался, но не было связи с Диасом. Надежный Вальверде тоже сыграл скучно. «Сливочные» не готовы к сезону, они не успели отдохнуть из-за Клубного ЧМ .

Колоссальная разница в футбольном весе позволила «Реалу» висеть на воротах «Осасуны», но без пенальти Мбаппе светили унылые нули на табло. Куртуа не мог пропустить, но и голкипер соперника Эррера не стал героем матча. Без учета пенальти остается 0,73 xG, но показатель набили количеством выстрелов, а не их качеством. «Реал», где ставили на удары защитников, не впечатлил требовательную публику, чьи предки приходили на стадион с белыми платками.

Фанаты «Реала» заимствовали традицию из корриды, где махание платками символизирует восхищение матадором. Но футболисты видели белые платки не только после побед, жест чаще выражал недовольство. Винисиусу готовы выгрузить фуру с белыми платками под воротами его особняка. Поклонников «Реала» злит слабая форма бразильца, который прошел в список номинантов на «Золотой мяч». В линии атаки у «Реала» только Мбаппе порадовал главного тренера.

Молодой Гонсало Гарсия не будет играть в центре атаки, пока схема не «4-4-2». Без плеймейкера Беллингема хуже связь между линиями. У Гюлера хорошая статистика, но у турка много пустых действий. Неплохо вошел в игру 18-летний аргентинец Мастантуоно, но крашенный блондин не смог создать гол для напарников, хотя фанат Месси старался. «Реал» показал слабый футбол, особенно если вспомнить, что Алонсо вчера провел седьмой матч у руля команды.

Отсылка к адаптации больше не прокатит. Когда у наставника было семь официальных поединков, фанаты требуют прогресса. Тренер «Реала» не определился с тактической схемой. Алонсо не выстроил смертельную позиционную атаку, из-за чего поставил на дальние удары и частые падения, чтобы вымолить пенальти. «Реалу» повезло с календарем на старте сезона, у команды будут матчи против «Овьедо» и «Мальорки», но пока надежда только на Мбаппе и новые пенальти.