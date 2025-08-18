Слишкович говорит «Спартаку»: «Се ля ви». Главный аутсайдер сезона удивляет — уже обогнал «красно-белых»

1755508177

сегодня, 12:09

«Оренбург» превзошёл ожидания.

Готовились к сезону в Первой лиге, возвращение спутало все карты

Оренбуржцы вылетели по спортивному принципу – Владимир Слишкович не успел вовремя перестроить команду. Несмотря на все усилия и прогресс весной, коллектив финишировал на 15-м месте. Для команды всё шло своим чередом. Клуб формировал состав под решение задач в Первой лиге. Собрали подходящих для второго дивизиона исполнителей.

Гузина – лидер атаки «Черноморца», помогал команде бороться за стыки, а до этого с «Балтикой» выходил в РПЛ . Ломакин, Чичинадзе, Болотов – это всё тоже крепкие футболисты, подходящие для вязкого футбола в новом турнире. То же можно сказать о Квеквескири – Ираклий бился-боролся за «Факел».

При этом южноуральцы были вынуждены попрощаться с легионерским блоком, который формировал костяк в РПЛ . Мансилья усилил «Ахмат» (Сидоров отправился вместе с ним), Муро, Флорентин, Башич, Марин разбежались следом. Также отпустили Гурциева, Малых, Коваленко, Сахархизана.

В РПЛ развернулся скандал с «Торпедо», в результате которого встал выбор – в РПЛ либо возвращается «Оренбург», либо поднимается «Урал». Выбрали первый вариант – при этом к тому моменту сам «Оренбург» полностью подстроился под футбол в Первой лиге.

Удивили уже в первых турах

Команда и так находилась среди аутсайдеров Премьер-Лиги — а тут в дополнение лишилась ярких исполнителей, которые обеспечивали результат. Само собой, при таком раскладе прогнозы относительно «Оренбурга» были самыми плачевными. Автоматически коллектив попадал в число главных претендентов на вылет. У всех было какое-то преимущество — Махачкала впечатлила организацией и игровой дисциплиной, у «Акрона» есть чёткая игровая структура, качественные футболисты под атакующий стиль и Дзюба, «Сочи» закупился с прицелом на повышение класса, у «Балтики» — Талалаев. Только шансы с «Пари НН» примерно равны.

Первые матчи против ЦСКА и Махачкалы — тяжёлое испытание, с которым справилась команда Владимира Слишковича. «Армейцы» только адаптируются к футболу Челестини, поэтому в Оренбурге возникли проблемы. В итоге — ничья 0:0. С «Динамо» Мх «Оренбург» тоже зацепил очки. Да, сразу после проиграли «Балтике», хотя здесь важно было цепляться за очки, чтобы выжить. Но хотя бы не ноль очков на стартовом отрезке — уже хорошо.

Недавние матчи – абсолютный топ

При этом ясно, что такими темпами «Оренбург» в борьбе за выживание не преуспеет — нужно и побеждать. Кажется, ключевым моментом стала как раз игра с «Балтикой». Команда отправилась к открытию первых туров — тем, кто стартовал с выезда в Москву и остановил «Динамо» и «Спартак» (заработали четыре очка). На фоне такого соперника в гостях южноуральцы выглядели крайне уверенно — не бросили игру при счётах 0:2 и 1:3, обеспечили «балтийцам» нервную концовку. Не дотянули до ничьей.

«Краснодар» едва не связали в домашних стенах — удерживали нулевую ничью весь первый тайм и большую часть второго. Но когда у соперника есть исполнители топ-уровня, сдерживать их всё 90 минут — почти невозможное задание. Кривцов нашёл свой момент — при этом 0:1 против действующего чемпиона вселяет надежду.

Оренбуржцам всё время чего-то не хватало в игре — и после «Краснодара» всё-таки удалось склонить чашу весов в свою сторону. Сначала развернулась настоящая драма в Кубке — вновь не сдержали соперника и позволили «Ахмату» сравнять на 90+1-й минуте, но на флажке Камилов забил своей бывшей команде, что принесло «Оренбургу» первую победу в сезоне.

И вот в минувшие выходные команда набрала три очка в чемпионате. Пропустили первыми — но перевернули ход игры благодаря автоголу Лончара и голу Гюрлюка.

Справляются с задачей

Да, ситуация изначально складывалась не в пользу южноуральцев. Команда без адаптированного к РПЛ костяка могла бы развалиться прямо по ходу чемпионата. При этом ситуация не такая уж безвыходная. Трансферное окно открыто до сентября, у руководства ещё оставалось время на усиление. Всё сводилось к тому, чтобы продержаться первое время — пока не приедут более подходящие исполнители и не адаптируются в команде.

И с этой задачей южноуральцы справляются. В первых турах набрали немного очков — но всё же набрали, плюс навязывали борьбу в каждом матче. И по ходу сезона пришло усиление. На острие подписали бразильца Алешандре Жезуса, правый фланг обороны закрепили Фахдом Муфи, а на позицию опорника нашли Владана Бубанью. Фахд и Владан уже дебютировали в новой команде, а бразильцу это ещё предстоит — в любом случае дело сдвинулось с мёртвой точки.

Личная драма для Слишковича

Боснийский специалист вообще переживает довольно тяжёлые испытания. Сначала решил не оставаться в «Спартаке», чтобы не напрягать нового наставника, потом вдобавок согласился на предложение «Оренбурга» – команда потеряла ориентир с уходом Лички, прогадала с назначением Ярошика и выбором Деограсии. Слишковичу предстояло вытаскивать команду со дна таблицы и из психологической ямы, попутно выстраивая коллектив под себя.

Дальше – шесть поражений в осенней части чемпионата, ещё два после выхода из отпуска, тотальная критика со всех сторон, постоянное невезение и вылет, несмотря на начавшуюся трансформацию. Летом – неожиданное возвращение в РПЛ , но тяжелейшая задача играть там с составом под второй дивизион (ещё и каким-то образом собирать очки до приезда усиления).

Владимир пережил тяжелейший период, не расклеивался даже в периоды отчаяния – и теперь с этим составом поднял команду на 11-е место. Понятно, говорить о чём-то рано, но пять очков отличный показатель – южноуральцы просто не имели права отстать от остальных с первых же туров.

Между тем «Спартак», который сделал выбор в пользу Станковича, расклеился. Серб потерял контроль над командой, москвичи выдали слабейший старт сезона. И сейчас идут даже ниже «Оренбурга» – в зоне стыков, на 13-м месте. После заслуженной победы на пресс-конференции Слишковичу сказали об этом нюансе. Ответ достойный: «С’est la vie!» Для Слишковича главное, чтобы команда сохранила эту цельность.